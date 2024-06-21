Модрич обиделся на вопрос про возраст Хорватии. И ушел
Что это было?
38-летний Лука Модрич тяжело переживает плохой старт Хорватии на Евро: посмотрите, как капитан отреагировал после драматичной ничьей с Албанией.
Осторожно: кадры переполнены печалью.
После матча Модрич зашел на пресс-конференцию, но после очередного вопроса не сдержал эмоций:
– Может, выйти в плей-офф попытаются молодые игроки? Или опять возрастные?
– Господи! Да ладно... Я пошел.
Лука скривил лицо, явно неприятный вопрос.
И сразу покинул место разговора – не попрощавшись с журналистами.
«Нет вариантов». Модрич верит в победу над Италией
Лука не унывает, но проблем много. Впереди – ключевой матч с Италией.
«Мы проведем анализ и посмотрим, что надо исправить, – признает Модрич. – Конечно, недовольны тем, как начинаем матчи. Нам придется что-то менять. Мы показали, что умеем отыгрываться. Жаль, что мы отступили и позволили сравнять счет.
Нам нужна победа в третьем туре, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как завтра сыграют Испания и Италия. Но для нас ситуация очевидна – нужна только победа. А дальше посмотрим, хватает ли нам четырех очков.
У нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть лучше. Это будет сложный матч, Италия – топ-команда, у них отличный тренер, они очень хорошо организованы. Мы настроены позитивно, все зависит от нас, и знаем, чего хотим добиться».
Хорватия – не самая старая на Евро. Неужели?
И правда.
Состав Хорватии не самый возрастной на Евро, главные «старики» турнира – Шотландия и Германия. Зато самый опытный: перед началом Евро на каждого игрока в заявке Хорватии в среднем приходилось по 45 международных игр.
Сам 38-летний Модрич замыкает тройку самых возрастных игроков Евро – старше только Криштиану Роналду и Пепе. Он провел 177 матчей за сборную: в Европе только у Серхио Рамоса и Роналду больше.
Хорватия хороша на чемпионатах мира – а вот Евро покорить не может. Главное достижение за эпоху Модрича – выход в первую стадию плей-офф: в 2008-м, 2016-м и 2020-м.
Дальше не получается.
Еще перед ЧМ-2022 капитан признал – думает, что пора закончить со сборной. Но передумал и решил остаться до Евро. Защитник Йошко Гвардиол говорит, что этот турнир – последний для Луки: «Просто счастлив, что мне выпала возможность играть с ним. Я должен насладиться последними моментами вместе с Лукой».
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Фото: Gettyimages/Julian Finney / Staff
Конечно, лучше бы послать не прямо, а изящно, иносказательно, но когда получаешь настолько тупой вопрос, далеко не каждый сможет сразу найти нужные слова.
Горбатого по горбу - вот что это было. Горб от этого никуда не денется, а обидно - до слез. И да, Модрич ещё очень вежливо отреагировал на этот вопрос. А вот чтобы такой вопрос задать, нужно быть или дураком, или подлым провокатором.
С подобной трагедией сталкивается каждый великий спортсмен, исключений здесь не бывает. Собственно, спортсмены невеликие тоже с этим сталкиваются, но великие ощущают это гораздо острее. Конкретно Модрич - многие годы звезда, капитан сборной, мозг мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча" и кучи клубных трофеев - и вдруг его команду переигрывают те, кто никогда не дорастет ни до "Золотого мяча", ни до "Реала". Зато они моложе и быстрее, и их физическая готовность бьет твое мастерство :(((
1) "Скажите, а Вы точно журналист?"
2) "А что, нормальных журналистов не было, кого-то другого прислать не могли?"
И, наконец, цитата от "классика":
3) "Готовиться надо к интервью со звездами! Встал (-а) и ушел (ушла) вместе со своей розовой кофточкой!!" :)
Правда потом проиграли Эквадору и в плейофф не вышли