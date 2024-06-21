Модрич обиделся на вопрос про возраст Хорватии. И ушел

Что это было?

38-летний Лука Модрич тяжело переживает плохой старт Хорватии на Евро: посмотрите, как капитан отреагировал после драматичной ничьей с Албанией.

Осторожно: кадры переполнены печалью.

После матча Модрич зашел на пресс-конференцию, но после очередного вопроса не сдержал эмоций:

– Может, выйти в плей-офф попытаются молодые игроки? Или опять возрастные?

– Господи! Да ладно... Я пошел.

Лука скривил лицо, явно неприятный вопрос.

И сразу покинул место разговора – не попрощавшись с журналистами.

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Лука не унывает, но проблем много. Впереди – ключевой матч с Италией.

«Мы проведем анализ и посмотрим, что надо исправить, – признает Модрич. – Конечно, недовольны тем, как начинаем матчи. Нам придется что-то менять. Мы показали, что умеем отыгрываться. Жаль, что мы отступили и позволили сравнять счет.

Нам нужна победа в третьем туре, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как завтра сыграют Испания и Италия. Но для нас ситуация очевидна – нужна только победа. А дальше посмотрим, хватает ли нам четырех очков.

У нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть лучше. Это будет сложный матч, Италия – топ-команда, у них отличный тренер, они очень хорошо организованы. Мы настроены позитивно, все зависит от нас, и знаем, чего хотим добиться».

Хорватия – не самая старая на Евро. Неужели?

И правда.

Состав Хорватии не самый возрастной на Евро, главные «старики» турнира – Шотландия и Германия. Зато самый опытный: перед началом Евро на каждого игрока в заявке Хорватии в среднем приходилось по 45 международных игр.

Сам 38-летний Модрич замыкает тройку самых возрастных игроков Евро – старше только Криштиану Роналду и Пепе. Он провел 177 матчей за сборную: в Европе только у Серхио Рамоса и Роналду больше.

Хорватия хороша на чемпионатах мира – а вот Евро покорить не может. Главное достижение за эпоху Модрича – выход в первую стадию плей-офф: в 2008-м, 2016-м и 2020-м.

Дальше не получается.

Еще перед ЧМ-2022 капитан признал – думает, что пора закончить со сборной. Но передумал и решил остаться до Евро. Защитник Йошко Гвардиол говорит, что этот турнир – последний для Луки: «Просто счастлив, что мне выпала возможность играть с ним. Я должен насладиться последними моментами вместе с Лукой».

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Фото: Gettyimages /Julian Finney / Staff