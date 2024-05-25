Из-за этого фэйка «Краснодар» поверил в чемпионство на 90-й. С трибун сказали, что у «Зенита» 2:2

Даже «Матч ТВ» вводил в заблуждение.

«Зенит» оформил очередное чемпионство благодаря своей победе над «Ростовом» и победе «Краснодара» над «Динамо».

Но сама краснодарская команда несколько минут в конце матча верила в чудо: им сказали, что «Ростов» сравнял счет в Санкт-Петербурге. Эдуард Сперцян подтвердил в интервью корреспонденту Sports Артему Терентьеву: «Да, с трибуны крикнули про 2:2 в Питере».

Хронология заблуждения – по трансляции «Матч ТВ»

На самом деле слух попал даже в трансляцию: не в симулкаст на «Матч ТВ», а в трансляцию из Краснодара на «Матч-Премьер». Комментировали Роман Нагучев и Михаил Моссаковский: они больше минуты говорили про счет 2:2 в параллельном матче.

92:04 – Стадион неожиданно воодушевился.

Моссаковский: «Рома, слушай стадион».

Нагучев: «Ростов» сравнял счет, а «Краснодар» идет забивать второй!»

92:19 – Скамейка «Краснодара» услышала новости и донесла их до команды.

Нагучев: «Но им вообще не важно, как играют там. Им важно здесь и сейчас».

Моссаковский: «Ты посмотри: скамейка «Краснодара» побежала к полю. Через Джона Кордобу донести весть, которая пришла из Петербурга».

Нагучев: «А может не надо? Не надо доносить – пусть играют».

93:20 – Комментаторы обновили интернет и обнаружили, что счет в Петербурге все еще в пользу «Зенита».

Нагучев: «Нам, кстати, сообщают, что счет 2:1...»

Моссаковский: «Ром, счет не менялся. Я не знаю, откуда пошла эта информация на скамейке. Они сейчас побежали и показывали 2:2 своим. А счет-то прежний!»

Нагучев: «Это странно. Я тоже проверил. И со мной тут рядом сейчас все проверяют телефоны. Может быть, был гол, который потом отменили? Когда меняется в режиме онлайн. Но странно, почему так...»

94:30 – Оказалось, что скамейку «Краснодара» ввели в заблуждение родные, сидящие на трибунах.

Моссаковский: «Сейчас Сергей Волков пошел к трибуне и спрашивает: «Зачем вы нам показали эти 2:2?»

Кому-то из родных это говорят. Волков показывает – там сидят родные футболистов «Краснодара». И Волков претензию сейчас им высказывает: «Зачем вы нервируете скамейку?»

Тот самый Волков, который только что обнимался с Кади. Оказалось, что это совершенно не по делу».

Нагучев: «Ну вот видишь, ввели в заблуждение и нас. Ну а что делать, это тоже жизнь. Это тоже футбол. Нервы сдают у всех...»

Возможно, дело в плохом интернете на стадионе

На стадионе действительно поверили в ничью в Петербурге – подтверждают и болельщики.

«В районе 93-94-й минуты на моей трибуне за воротами все начали вдруг стали невероятно радоваться, прыгать, орать. На поле в этот момент ничего не происходило. По трибуне быстро пошла новость, что «Ростов» сравнял, – рассказывает Константин Белюков, автор блога «ЧМ во время зимы ». – Моментально долетело и до скамейки «Краснодара», запасные стали показывать пальцами 2:2 в сторону трибун. Болельщики подтверждали – да. Мы все стали проверять – а никаких 2:2 нет. Хотя тренеры «Краснодара» делали замены и как будто даже не знали, как многих вокруг ввели в заблуждение».

Вероятно, такое общее недопонимание возникло из-за плохого интернета на арене в Краснодаре: про не самую хорошую связь в чаше стадиона говорили и журналисты Sports, и других изданий.

Получается, плохой интернет дал «Краснодару» пусть короткую, но надежду на чудо.

Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Виталий Тимкив