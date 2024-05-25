Из-за этого фэйка «Краснодар» поверил в чемпионство на 90-й. С трибун сказали, что у «Зенита» 2:2
Даже «Матч ТВ» вводил в заблуждение.
«Зенит» оформил очередное чемпионство благодаря своей победе над «Ростовом» и победе «Краснодара» над «Динамо».
Но сама краснодарская команда несколько минут в конце матча верила в чудо: им сказали, что «Ростов» сравнял счет в Санкт-Петербурге. Эдуард Сперцян подтвердил в интервью корреспонденту Sports Артему Терентьеву: «Да, с трибуны крикнули про 2:2 в Питере».
Хронология заблуждения – по трансляции «Матч ТВ»
На самом деле слух попал даже в трансляцию: не в симулкаст на «Матч ТВ», а в трансляцию из Краснодара на «Матч-Премьер». Комментировали Роман Нагучев и Михаил Моссаковский: они больше минуты говорили про счет 2:2 в параллельном матче.
92:04 – Стадион неожиданно воодушевился.
Моссаковский: «Рома, слушай стадион».
Нагучев: «Ростов» сравнял счет, а «Краснодар» идет забивать второй!»
92:19 – Скамейка «Краснодара» услышала новости и донесла их до команды.
Нагучев: «Но им вообще не важно, как играют там. Им важно здесь и сейчас».
Моссаковский: «Ты посмотри: скамейка «Краснодара» побежала к полю. Через Джона Кордобу донести весть, которая пришла из Петербурга».
Нагучев: «А может не надо? Не надо доносить – пусть играют».
93:20 – Комментаторы обновили интернет и обнаружили, что счет в Петербурге все еще в пользу «Зенита».
Нагучев: «Нам, кстати, сообщают, что счет 2:1...»
Моссаковский: «Ром, счет не менялся. Я не знаю, откуда пошла эта информация на скамейке. Они сейчас побежали и показывали 2:2 своим. А счет-то прежний!»
Нагучев: «Это странно. Я тоже проверил. И со мной тут рядом сейчас все проверяют телефоны. Может быть, был гол, который потом отменили? Когда меняется в режиме онлайн. Но странно, почему так...»
94:30 – Оказалось, что скамейку «Краснодара» ввели в заблуждение родные, сидящие на трибунах.
Моссаковский: «Сейчас Сергей Волков пошел к трибуне и спрашивает: «Зачем вы нам показали эти 2:2?»
Кому-то из родных это говорят. Волков показывает – там сидят родные футболистов «Краснодара». И Волков претензию сейчас им высказывает: «Зачем вы нервируете скамейку?»
Тот самый Волков, который только что обнимался с Кади. Оказалось, что это совершенно не по делу».
Нагучев: «Ну вот видишь, ввели в заблуждение и нас. Ну а что делать, это тоже жизнь. Это тоже футбол. Нервы сдают у всех...»
Возможно, дело в плохом интернете на стадионе
На стадионе действительно поверили в ничью в Петербурге – подтверждают и болельщики.
«В районе 93-94-й минуты на моей трибуне за воротами все начали вдруг стали невероятно радоваться, прыгать, орать. На поле в этот момент ничего не происходило. По трибуне быстро пошла новость, что «Ростов» сравнял, – рассказывает Константин Белюков, автор блога «ЧМ во время зимы». – Моментально долетело и до скамейки «Краснодара», запасные стали показывать пальцами 2:2 в сторону трибун. Болельщики подтверждали – да. Мы все стали проверять – а никаких 2:2 нет. Хотя тренеры «Краснодара» делали замены и как будто даже не знали, как многих вокруг ввели в заблуждение».
Вероятно, такое общее недопонимание возникло из-за плохого интернета на арене в Краснодаре: про не самую хорошую связь в чаше стадиона говорили и журналисты Sports, и других изданий.
Получается, плохой интернет дал «Краснодару» пусть короткую, но надежду на чудо.
Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки, где все решилось на 85-й
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Виталий Тимкив
фейк про счет 2-2 , где он сейчас))
На самом деле счет был 2-2, но его скрыли и всех свидетелй убили.
То, что показывали по телеку - это постановка.
Странный вывод. Каким образом? Больше поверю, что какой-нибудь профессионал от журналистики типа Нагучева или местных со спортсру накосячил с трансляцией. А люди как раз в интернете это и увидели.
Целую поэму напридумывали про интернет, щас на Маска ещё свалят. Играть надо, играть. Чтобы чемпионами стать - надо больше матчей выигрывать
и пишу об этом в каждой новости, пусть все знают что я провидец
Браво!
Краснодарцы это заслужили.
Особенно Галицкий