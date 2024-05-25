Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова
«Краснодар» долго вел в счете и виртуально лидировал в РПЛ.
До этого гола Артура.
Посмотрите, как ошибка Сергея Песьякова решила золотую гонку.
Артур сместился в центр, ударил. Попал прямо во вратаря «Ростова».
Но Песьяков не справился: отразил удар, а мяч полетел в ворота.
Как же так.
Особенно обидно, это ведь последний матч Песьякова за «Ростов». Сергея много ругают: ошибки на мяче, сейчас еще и не тащит на ленточке. Снова.
Но Валерий Карпин верил.
Песьяков не оправдал ожиданий. И очень помог «Зениту».
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Стоит задуматься... (наверное)
Очень хотелось бы верить, что это очередная ошибка Песьякова, а не что-то другое - то, о чем не хочется здесь даже упоминать...
Надеюсь, что это всё-таки ошибка, которую совершают юные вратари в футбольных школах. Но вратарю с таким богатым игровым опытом и скилами, как Песьяков ловить такие "бабочки" не допустимо!!! Полагаю, что Ростов, как минимум, ничего не потерял расставшись с вратарем такого уровня!