Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова

«Краснодар» долго вел в счете и виртуально лидировал в РПЛ.

До этого гола Артура.

Посмотрите, как ошибка Сергея Песьякова решила золотую гонку.

Артур сместился в центр, ударил. Попал прямо во вратаря «Ростова».

Но Песьяков не справился: отразил удар, а мяч полетел в ворота.

Как же так.

Особенно обидно, это ведь последний матч Песьякова за «Ростов». Сергея много ругают: ошибки на мяче, сейчас еще и не тащит на ленточке. Снова.

Но Валерий Карпин верил.

Песьяков не оправдал ожиданий. И очень помог «Зениту».

«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев