Возможно, определяющий момент гонки РПЛ – сантиметровый офсайд «Краснодара»

Момент максимального напряжения в первом тайме матча в Краснодаре – 32-я минута. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба после паса Виктора Са оторвался от защитников и вогнал мяч в сетку.

Судья Сергей Карасев взял паузу на размышление.

В этот момент стадион зарядил: «Засчитай! Засчитай!». А кто-то замер.

А сам Кордоба не мог понять, каким образом мог взлезть во вне игры.

Спустя минуту с небольшим громкий голос Карасева сообщил: «Офсайд! Гола нет!»

Вне игры определили с помощью автоматической системы по этому скриншоту.

А как технология определяет офсайд?

Кратко: ВАР и его ассистенты с помощью оператора повтора фиксируют стоп-кадр, когда отдана передача. Далее отмечают крайние точки футболистов, от которых автоматически прорисовываются линии – с учетом угла расположения камеры.

Провайдер офсайдных линий РПЛ – китайская компания Rigour Tech, продукция которой сертифицирована ФИФА.

С 2019-го оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations, которая считается ведущим провайдером ВАР. По окончании сезона-2021/22 соглашение истекло – и его было невозможно продлить из-за санкций. Вместе с британцами из РПЛ на сезон ушли и офсайдные линии.

На место Hawk-Eye пришел американский провайдер с русскими корнями Slomo.tv, но отрисовка линий вне игры не вошла в пакет услуг (вероятно, из-за ограниченного функционала Slomo). Лига искала решения – вплоть до установки собственного оборудования с его последующей сертификацией.

Однако к осени ни РФС, ни Slomo.tv так и не освоили (и что главное – не сертифицировали) технологию, поэтому РФС переключился на альтернативные варианты и нашел китайскую Rigour Tech.