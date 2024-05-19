«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

Два коридора почета капитану.

«Спартак» утвердил Деяна Станковича, но до конца чемпионата команду доводит Владимир Слишкович. И делает это уверенно: теперь комфортные 3:1 с «Рубином».

Это уже шестой подряд матч в РПЛ, который «Спартак» не проиграл после увольнения Гильермо Абаскаля.

Бонгонда открыл счет, Зобнин скопировал и вставил

Спартаковцы создали гол на 20-й минуте из ничего. Тео Бонгонда подхватил мяч на краю центра поля, а затем ринулся в диагональный рейд к воротам и завершил точным ударом в дальний. Юрий Дюпин не дотянулся.

Через восемь минут трюк повторил Роман Зобнин: результативно катнул в тот же нижний угол.

Во втором тайме команды еще обменялись голами: на мяч Кристофера Мартинса за «Спартак» ответил Мирлинда Даку (у албанца 5+3 после рестарта сезона).

Джикия удостоился двух коридоров почета: на поле и на бровке. Стадион кричал его фамилию и аплодировал

За тур до финиша сезона «Спартак» идет пятым, а «Рубин» седьмым. В отсутствие турнирной мотивации у москвичей появилась возможность красиво проводить уходящих игроков.

В старте вышел Георгий Джикия – впервые с сентября в чемпионате. Накануне выяснилось, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. На последний домашний матч Джикия вышел с капитанской повязкой, а во втором тайме его красиво проводили.

После семи лет в команде устроили два коридора почета: на поле от партнеров и на бровке от игроков запаса.

Георгий и болельщики обменялись аплодисментами, а после матча клуб устроил капитану прощальную церемонию.

На 76-й минуте на замену вышел Виктор Мозес. Он тоже уходит после завершения сезона.

В «Спартаке» грядут перемены.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф