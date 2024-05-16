Гол с центра Нойеру – шедевр Станковича. На 26-й секунде!

Нойер даже не расстроился.

«Вы отлично знаете меня из‑за этого гола», – так начинается обращение Деяна Станковича к болельщикам «Спартака». В приветственном ролике – тот самый космический мяч серба с центра поля в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Шальке».

Как ему это удалось?

«После гола все спрашивали: «Ты что, спятил?»

Шедевр написан на 26-й секунде (да-да, так сразу) первого матча четвертьфинала ЛЧ – зарядил с лета из центрального круга! Наказал не кого-нибудь, а самого Мануэля Нойера за дерзкий перехват вне штрафной. Рассмотрим пошагово:

● Камбьяссо забросил на Милито прямо к штрафной. Если бы он обработал – это выход один на один, защитник оставался позади.

● Ману рванул к мячу, чтобы ликвидировать момент, и эффектно выбил головой в падении. Если бы не Станкович, каким бы героем стал кипер!

● Но мяч полетел к сербу. И он идеально зарядил в касание, даже не стал обрабатывать. Немыслимая точность.

«После гола все спрашивали: «Ты что, спятил? И как тебе только пришла идея ударить оттуда? – вспоминал Станкович в 2014-м. – Я отвечал, что иногда ты даже не думаешь. Просто делаешь что-то, удивляя порой самого себя».

Правда, «Интер» все равно вылетел: дома получил 2:5, а в Гельзенкирхене – 1:2.

Зато пушка Станковича навсегда в истории мирового футбола: в 2014-м УЕФА поместил этот гол на седьмое место в списке самых красивых. Лучшим признали великий удар Марко ван Бастена в ворота Рината Дасаева в финале Евро-1988.

Нойер не грустил из-за ошибки. А Станкович клал издали и до этого

Нойер, кажется, не сильно расстроился. И его можно понять – такая красота! «Даже и не помню, когда мы забивали пять голов в гостях, – вратарь отмечал подвиги «Шальке» в атаке. – Вся команда очень рада. Нам нужно играть в том же духе». Но в расчетливости и хладнокровии Ману с тех пор точно прибавил.

Да и пропустить от Станковича пушку страшную – не эксклюзив. В 2009-м он примерно в том же стиле приговорил «Дженоа» в Серии А. Вколотил с 54 метров!

«Чувствовал, что [вратарь «Дженоа»] Марко Амелия неудачно выбьет, поэтому двинулся вправо. Верил, что мяч окажется у меня. Кстати, я пожал голкиперу руку после матча», – секрет успеха прост.

Научит так забивать игроков «Спартака»?

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino