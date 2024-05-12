Взяли так уже 10 очков.

«Динамо» вырвало феноменальную концовку в Калининграде: к 93-й минуте проигрывали 1:2, шло к полному разочарованию, но успели забить два мяча!

93’ – Сначала Роберто Фернандес забил головой после подачи углового – в дальний угол.

99’ – В тот же дальний угол попал Муми Нгамале – только после верхового паса с другой стороны и удара ногой с отскоком от земли. Евгений Латышонок не сразу понял эту траекторию, и мяч влетел за линию у него за спиной.

И это не случайность, а стиль «Динамо» в этом сезоне. Да, набор не такой внушительный, как у «Байера», но тоже очень впечатляет. Да и сам клуб себя уже сравнивает .

При этом «Динамо» частенько и теряет на последних минутах: в начале сезона упустили победу в Самаре (3:3 на 90+1), с «Рубином» пропустили на 90+5 (2:2), весной получили от «Спартака» (1:2 на 87-й) и «Урала» (1:2 на 90+5). Итого: минус восемь очков.

Два из шести камбэков – за последнюю неделю, 5 мая вырывали победу с таким же счетом 3:2 у «Сочи» , и тоже победный мяч у Муми Нгамале. Сначала на 95-й, теперь на 96-й.

Богатым на спасения был август, тогда на старте сезона поздно вытащили сразу три игры: Вячеслав Грулев вырвал победу над «Зенитом» (3:2), Арсен Захарян напоследок помог выиграть у «Краснодара» в Кубке (на 90+6!), Федор Смолов забил ЦСКА в РПЛ.

В ноябре при помощи гола Ярослава Гладышева на 90+4 красиво обыграли «Пари НН» (2:1) в кубковом матче.

«Потерял три года жизни и пять килограммов веса», – шутил Марцел Личка после триллера с «Сочи».

«Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке, – после «Балтики» Личка серьезен. – Получилось сравнять счет. Хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол. Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог».

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Фото: vk.com/fcdm_official