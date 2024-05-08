У «Факела» штраф за заряд фанатов против «Зенита». Пообещал бан «тех, кто создает провокации»

История с кричалками фанатов «Факела» на матче с «Зенитом» (1:1) дошла до КДК – воронежцев наказали.

Что за кричалки?

Во время матча «Факел» – «Зенит» (1:1) воронежские болельщики надолго зарядили «Зенит» – позор российского футбола». Возможно, на это отреагировал саркастическими аплодисментами Клаудиньо в самой концовке. Если он, конечно, разобрал слова.

На выкрики обратили внимание и после матча. Андрей Мостовой сказал, что слышит такое уже вторую игру: «В матче с «Краснодаром » болельщики тоже скандировали. Победителей не любят. Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю».

Сергей Семак отреагировал нейтрально: «Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду. Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.

Это футбол. Ничего в этом страшного нет».

Мнения от «Факела»: клуб осудил, капитан понимает, почему кричали

«Факел» раскритиковал фанатов: «Мы осуждаем любые негативные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион».

Капитан клуба Ираклий Квеквескири вошел в положение: «Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев.

Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты».

Хотя саму кричалку не поддержал: «Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может».

КДК выписал штраф «Факелу», а «Зенит» пригласил фанатов воронежцев на экскурсию

«Факел» оштрафовали на 30 тысяч рублей «за негативные кричалки», сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Что именно подразумевается под негативным кричалками, не уточняется. Возможно, были и нецензурные выражения, которые не попали в эфир, но были слышны на стадионе.

А «Зенит» пригласил фанатов «Факела»: «Перед очередным матчем футбольных клубов «Зенит» и «Факел» в Петербурге, который, как мы верим, состоится в сезоне-2024/25 Российской Премьер-лиги, приглашаем истинных любителей футбола, поклонников ФК «Факел», на экскурсию в «Лахта-центр», самый высокий небоскреб в Европе, 462 м».

Клуб назвал Воронеж и Санкт-Петербург самыми гостеприимными футбольными городами России, а приглашение подписали председатель совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Факел» отреагировал позитивно: «Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в «Лахта-центр» и очной встречи в рамках российской Премьер-лиги».

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«Факел» за три тура до конца сезона РПЛ идет 14-м в турнирной таблице в двух очках от зоны вылета. До 12-го места, дающего право остаться в РПЛ без стыков – один балл.

Чего ждать от бразильцев «Зенита» на финише РПЛ?

Фото: vk.com/pfcfakel ; РИА Новости /Алексей Даничев