«Зенит» поскользнулся! Между ним, «Динамо» и «Краснодаром» – 1 очко
Вот это гонка!
«Зенит» потерял очки в Воронеже: 1:1 после гола Маркова с пенальти на 102-й минуте! Как же закрутилась чемпионская гонка!
«Зенит» единоличный лидер, но отрыв всего +1
Заглядываем в таблицу! «Зенит» почти устроился на +3, но нет – только +1 над «Краснодаром» и «Динамо».
Актуальные турнирные расклады.
● «Зенит» не побеждает уже четыре матча во всех турнирах: после двух поражений в лиге и ничьей с ЦСКА в Кубке. Последняя победа – 21 апреля на «Газпром Арене» (1:0 с «Оренбургом»)
Какой календарь в чемпионской гонке?
Смотрим, что нас ждет впереди:
● «Зениту» совсем скоро рубиться с ЦСКА: недавно в Кубке сыграли 1:1, так что легко с армейцами не будет. Следом разогнавшийся «Ахмат» (четыре победы подряд) и опасный «Ростов».
● «Краснодар» совсем поник, а впереди «Спартак» в Москве – при Слишковиче красно-белые пока не проигрывают.
● У «Динамо» в следующем туре выезд в Калининград.
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
Смех конечно
Самый интригующий чемпионат 😬