«Зенит» поскользнулся! Между ним, «Динамо» и «Краснодаром» – 1 очко

Вот это гонка!

«Зенит» потерял очки в Воронеже: 1:1 после гола Маркова с пенальти на 102-й минуте! Как же закрутилась чемпионская гонка!

«Зенит» единоличный лидер, но отрыв всего +1

Заглядываем в таблицу! «Зенит» почти устроился на +3, но нет – только +1 над «Краснодаром» и «Динамо».

Актуальные турнирные расклады.

● «Зенит» не побеждает уже четыре матча во всех турнирах: после двух поражений в лиге и ничьей с ЦСКА в Кубке. Последняя победа – 21 апреля на «Газпром Арене» (1:0 с «Оренбургом»)

Какой календарь в чемпионской гонке?

Смотрим, что нас ждет впереди:

● «Зениту» совсем скоро рубиться с ЦСКА: недавно в Кубке сыграли 1:1, так что легко с армейцами не будет. Следом разогнавшийся «Ахмат» (четыре победы подряд) и опасный «Ростов».

● «Краснодар» совсем поник, а впереди «Спартак» в Москве – при Слишковиче красно-белые пока не проигрывают.

● У «Динамо» в следующем туре выезд в Калининград.

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов