Вокруг Глушакова в Армении мутно: вывели из состава из-за приставаний? Или травма?

Денис показал справку.

У Дениса Глушакова не все гладко в армянском «Урарту»: полузащитник вне состава на ближайший матч.

Пишут о приставаниях к жене партнера по команде.

По слухам, Глушаков приставал к жене одноклубника

Сообщение «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против»: «После одной из прошлых игр ребята из России и Украины собрались вместе в одном из местных ресторанов. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с другим игроком «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Дениса с женой этого футболиста.

Конфликт разрешить пока не удалось. В итоге [главный тренер Дмитрий] Гунько встал на сторону второго футболиста и отцепил Глушакова от состава. При этом из команды он еще окончательно не изгнан – тренерский штаб надеется, что конфликт удастся погасить».

Глушаков опроверг – сказал, что травмирован

С полузащитником связался журналист «Спорт-Экспресса», и Денис заявил , что пропускает игру по другой причине: «Наши посиделки с Нобелем не дают кому-то покоя. У меня повреждение, надрыв икроножной мышцы, уехал домой. Тренер в курсе всей ситуации. Как только матч закончится – можете сами у него спросить».

Вместе с этим предоставил медицинскую справку.

Следом добавил в интервью «Матч ТВ»:

– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации. После нашего интервью с Нобелем мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.

– Неприятны такие набросы?

– Я уже привык к этому.

– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?

– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.

По словам Дениса, на восстановление после травмы потребуется три недели.

Клуб говорит, что Глушаков в Москве. Жена была не в курсе

В футбольном клубе «Урарту» подтвердили версию Глушакова. Директор рассказал, что Денис повредил икроножную мышцу во время игры на синтетике, а потом усугубил травму на тренировке – и улетел в Москву еще 30 апреля на МРТ. Нападающий Александр Долгов тоже говорил про повреждение и то, что Глушаков уже 3-4 дня не с командой.

На сайте Урарту» появилась новость с медицинским заключением. В ней говорится, что футболист действительно получил травму и сейчас восстанавливается в Москве:

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием».

Клуб считает, что Денис вылетел на 6-8 недель, а сам футболист верит, что вернется через три недели.

Несостыковка: жена Глушакова Ксения Коваленко рассказала Sport24, что футболист находится в Армении. Про травму она не в курсе:

«Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту». Глушаков приставал к жене партнера? Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти. Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; fcurartu.am/ru