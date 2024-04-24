«Локо» превратил 1:2 на 90+1 – в победу! Чудо-камбэк в Нижнем

«Локомотив» опять сотворил нечто фееричное – уступал в Нижнем Новгороде еще на 90+1, а в итоге победил!

«Нижний» вел 2:0 после двух пенальти – все было в порядке до 75-й

«Пари НН» повел 2:0 – Николай Калинский реализовал два пенальти в двух таймах. «Локомотив» проводил не лучший матч, но прибавил после перерыва, а надежды на камбэк усилил на 75-й минуте вышедший на замену Тимур Сулейманов – сократил разрыв в счете.

Уже на 90+ Дмитрий Живоглядов сфолил на Владислав Сарвели в штрафной – пенальти на второй компенсированной минуте реализовал Антон Миранчук.

А затем – величайшая развязка: Александр Сильянов из-за штрафной всадил в нижний угол – и «Локомотив» выиграл 3:2. Большое облегчение для парня, ведь именно его фол в своей штрафной привел ко второму пенальти для «Пари НН» примерно за полчаса до этого.

«Локомотив» опять забивает на 90+

«Локомотив» элитно вытаскивает матчи во вторых таймах и ближе к концу игры. До этой игры «Локо» был третьим по игре после перерыва – москвичи уступили всего пять вторых таймов. Этим же отличался и «Пари НН» под руководством Галактионова в прошлом сезоне – здорово прибавлял после перерыва.

Вот как выглядят все спасения «Локомотива» на 90+ в этом сезоне.

● Сюда же добавим победные матчи против «Ахмата» и «Пари НН»: грозненцам «Локо» уступал еще на 78-й минуте, но победил (79-я и 81-я), а нижегородцев в первом круге додавил на 83-й.

● Были и спасенные ничьи: у «Рубина» в первом туре украли очки на 87-й, а у «Краснодара» в 22-м – на 81-й.

Если отмотать время еще чуть назад и считать голы с 75-й минуты, то у «Локо» их аж 17 (из 42 всего – больше трети!), от них пострадали девять из 15 команд в лиге.

12 из таких голов принесли 15 дополнительных очков. Без них «Локо» набрал бы 26 очков наравне с «Факелом» и «Оренбургом».

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Весной 2023 года «Локомотив» был лучшим по набору очков в России – как раз после прихода Галактионова. В следующем сезоне пошло тяжелее, но на зимний перерыв «Локо» уходил четвертым.

Весна 2024-го складывалась тяжело: всего одна победа в шести турах, вылет из Кубка России от «Балтики» и «Урала». Но зато великие камбэки никуда не делись. Теперь – из 0:2 в 3:2, причем из поражения в победу прямо на 90+.

«Локомотив» временно перебирается на четвертое место, уходя на три очка от «Спартака», дальше – как раз матч против красно-белых на «Лукойл-Арене». «Пари НН» – все так же в четырех очках от зоны стыков, но теперь имея на матч больше. Нижегородцам совсем грустно – уже пять поражений подряд. Следующий выезд – к кризисному «Ахмату».

Кто в этом сезоне РПЛ чаще всех теряет очки, когда ведет в счете? А кто самый волевой?

Фото: fclm.ru