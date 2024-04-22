Заруба за выживание в РПЛ – там 7 команд! Какие расклады?

В РПЛ остается шесть туров, а борьба за выживание – ну очень интенсивная, да и команд в ней много. При этом нет ни одной откровенно безнадежной, но есть отставшая, а в безопасности не могут себя чувствовать сразу семеро.

Семь претендентов на три безопасных места!

Напоминаем: 15-е и 16-е места – прямой вылет, 13-е и 14-е – стыковые матчи против команд из Первой лиги.

«Пари НН» немного впереди от остальных, но гарантий выживания точно нет.

Самое время оценить оставшихся соперников.

У «Факела» и «Оренбурга» по четыре матча дома, у «Балтики» – почти все топы

На одной картинке – все оставшиеся матчи.

Совсем разные расклады.

● «Пари НН» на зимний перерыв уходил с 11-очковым запасом перед зоной вылета, теперь – всего +5. И ведь начал весну неплохо – с четырех очков в двух матчах, но потом – четыре поражения подряд. Хорошо, что небольшой отрыв от остальных соперников сохраняется.

Оставшиеся соперники: три московские команды – и все дома, еще два кандидата на вылет, а заканчивать – против «Крыльев», которые практически без задач.

● «Факел» тоже уверенно выглядел осенью и набрал за три первых весенних тура пять очков. А затем проиграл трижды подряд. Ошибаться дальше опасно.

Календарь не запредельно тяжелый – сложно против «Зенита» и «Локомотива», будут «Крылья», но еще три матча – против прямых конкурентов. Бонус – четыре игры из шести «Факел» проведет дома.

● «Оренбург» расцвел весной и вообще в первых пяти турах набрал целых 11 очков! Играть осталось дома против трех московских клубов, также будут «Крылья» и непростой выезд к «Ростову». Предпоследний тур против «Урала» наверняка станет важнейшим.

Кстати, как и «Факел», «Оренбург» проведет четыре домашние игры.

● «Урал» тускло начал весеннюю часть сезона с одного очка в четырех матчах – зато сыграл в гостях против «Спартака». Победа над «Динамо» подняла настроение, ничья в Сочи – не худший вариант. Но положение непростое.

По календарю – после не обремененных большими задачами «Ростова» и «Рубина» будут три подряд матча против прямых конкурентов, два из которых – дома. Заканчивать против ЦСКА в гостях – не лучший вариант.

● «Балтика» стартовала с одного очка в двух турах, но затем выиграла три матча из четырех, заодно набив аж семь голов в Грозном. И на несколько туров выскочила из зоны прямого вылета – уже успех.

Но расписание – тяжелейшее. Три московских клуба дома, «Краснодар» и «Ростов» – в гостях. Плюс гостевой матч против «Урала», который может стать ключевым. Выбраться будет очень непросто.

● «Ахмату» стартовая победа над «Уралом» не слишком помогла – дальше были три поражения, одно из которых – 1:7 от «Балтики». Тем более неожиданным был успех в гостях против ЦСКА.

Два следующих тура очень важны – там «Сочи» и «Пари НН». Дальше тяжело – «Краснодар» и «Зенит», между которыми – «Крылья». Интрига – будет ли матч последнего тура с «Факелом» решающим для обеих команд?

● «Сочи» хоть и отстает от 14-го места на те же четыре очка, что и перед зимним перерывом, но весной вообще не проигрывает, да еще и соперники-то какие были – «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Спартак». Но что «Урал» не обыграли дома – зря.

Кажется, самый щадящий календарь помимо «Факела» остался и у «Сочи». Непросто ожидается с «Динамо» и «Краснодаром», но также три матча против конкурентов, а заканчивать – против «Рубина», который без задач.

Все очень интересно: семь команд на три спасительных места, еще на два – в стыки и еще на два – на вылет.

Какие у кого шансы: «Сочи» и «Балтика» под угрозой

Анализ от Opta: «Сочи» и «Балтика» – главные аутсайдеры, «Урал» и «Ахмат» попадут в стыки.

Почти в 80% оценен вылет «Сочи», причем 58,4% – с последнего места. 47% – вылет «Балтики» напрямую, 35% – попадание в стыки.

Примерно 35% – прямой вылет «Ахмата», а стыки – 42%. У «Урала» – соответственно 25% и 41%.

Не более чем 5% – оценка прямого вылета «Оренбурга» и «Факела», 23% – стыки у «Оренбурга», 22% – у «Факела». Наконец, у «Пари НН» особой опасности не видно – не более 3% зона вылета, не более 19% – место в стыках.

***

Среди недели в перенесенном с марта туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Урал» – «Ростов», «Факел» сыграет дома с «Крыльями Советов», а «Оренбург» – с «Динамо». На выезд отправится только «Балтика» – в Краснодар.

ЦСКА прошел «Балтику» в Кубке – теперь должны взять трофей. Так говорит примета из нулевых

Фото: vk.com/fc_ue ; vk.com/pfcsochi ; РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф