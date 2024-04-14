«Убежать было бы слабостью». 1:14 – кошмарный месяц Адиева

Впереди ЦСКА.

2023-й был годом Магомеда Адиева. Тренер привел сборную Казахстана к нескольким ярким победам и до последнего претендовал с ней на Евро.

2024-й начался для Адиева заметно хуже.

0:5 с Грецией – мимо Евро, 1:7 с «Балтикой» – рекордное поражение. Почему все так в «Ахмате»?

Вот хроника ужаса.

● Сначала Казахстан упустил последнюю возможность попасть на Евро-2024: влетел 0:5 Греции в стыках Лиги наций. После этого казахстанцы еще проиграли в товарняке Люксембургу 1:2. Пока единственная победа Адиева в этом году случилась еще до Греции. В закрытой товарищеской игре Казахстан победил Туркменистан (2:0).

● После завершения цикла Адиев решился на совмещение с клубом: 5 апреля заменил Мирослава Ромащенко в родном «Ахмате». Через два дня грозненцы проиграли дома «Локо» (0:2), «Ахмат» подкосило раннее удаление и пенальти уже на 19-й минуте.

После матча тренер говорил, что хочет вернуть команде лицо: «Ахмат» всегда славился тем, что играет агрессивно, особенно дома. Я помню те времена, стремлюсь вернуть лицо команде и сделать «Ахмат» узнаваемым. Но, опять же, очень маленький отрезок был. Времени мало. Не хочу стелить себе соломку и говорить, что мне надо столько‑то времени или столько. Даже если я один час главный тренер, значит, отвечаю за результат».

● Пока переломить ситуацию не получается. 1:7 с «Балтикой» – самое крупное поражение «Ахмата» в истории.

«Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять », – объяснил Адиев такое количество индивидуальных ошибок в эфире «Матч ТВ».

Адиев не собирается в отставку. Хотя «Ахмат» почти в зоне вылета

На пресс-конференции тренер сказал, что уходить так быстро не намерен:

«Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать все для этого.

Обсуждал ли я с руководством, что мне дадут доработать сезон? Вы же видите текущее состояние [команды], оно появилось не сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров , и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать, надо принимать решения и действовать. Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое».

Положение в таблице у «Ахмата» критическое: практически зона вылета.

Теперь у Адиева есть неделя на подготовку к следующему матчу. Правда, там непростое испытание: в следующую субботу «Ахмат» ждет выездная игра с ЦСКА.

7:1 – что «Балтика» творила в Грозном?! Забили три за 10 минут, пять за тайм: унижение

Фото: vk.com/akhmatgrozny