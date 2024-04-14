«Я сделал 10 шагов вперед». Первое большое интервью Захаряна в Испании

Ждет в «Сосьедаде» Роналду и Тюкавина.

Арсен Захарян впервые дал подробное интервью в Испании. Здесь его разговор с Mundo Deportivo.

Мы выбрали самое важное.

«Хотелось бы, чтобы наконец-то наступил мир». Арсена спросили вообще обо всем

Захарян очень рад, что забил первый гол за «Сосьедад»: «Дебютный гол – счастье. Благодарен всем за то, что помогают мне, этот мяч был так нужен! После него изменилось все. Чувствую себя немного удовлетворенным. Более уверенным в себе. Важный момент моего пути.

Но я не сделал ничего экстраординарного против «Алавеса» (последний матч с ассистом – Спортс). Я должен продолжать совершенствоваться. Абсолютно во всех аспектах: и с мячом, и без него».

Арсену очень нравится работать с главным тренером «Сосьедада» Иманолем Альгуасилем: «У нас идеальные взаимоотношения. Он меня не критикует, это правда. Я ценю его, очень внимательно слушаю и просто стараюсь делать то, о чем просят».

И вообще счастлив, что попал в «Сосьедад»: «Трансфер сюда – это успех. Я сделал 10 шагов вперед. Я развиваюсь здесь, очень счастлив и планирую продолжать совершенствоваться.

У меня было предложение от «Челси», но я предпочел перейти в «Реал». Хотел приехать в Ла Лигу, в Испанию, и именно поэтому я пришел в «Реал».

На вопрос о лучших и худших временах отвечает, что самыми тяжелыми были первые два месяца из-за адаптации к темпу и уровню сопротивления, было тяжело принимать решения из-за высокой интенсивности, а самые хорошие – последние два месяца, когда адаптация наконец-то прошла.

Захаряна попробовали на многих позициях – вот его размышления: «Чувствую себя комфортнее в центре поля, потому что я больше полузащитник, но без проблем могу сыграть выше или на любой другой позиции».

Последний пункт перед финальной адаптацией – преодоление языкового барьера: «Адаптация к команде и городу завершена, но мне все еще не хватает языка. Мне нужно многое улучшить в нем, чтобы почувствовать себя по-настоящему интегрированным. Испанский язык очень сложный. Тяжелее говорить, чем понимать, но очень помогает ассистент тренера».

Захарян рассказал, что живет один: «В центре Сан-Себастьяна. Родители приехали со мной, потом вернулись в Россию, но собираются провести со мной лето. Возможно, даже останутся здесь».

Хочется, чтобы больше наших оказались в Испании: «Надеюсь, в Ла Лигу приедут еще несколько россиян. Одним из них может стать Константин Тюкавин. В России есть хорошие игроки, почему бы и нет?»

Испанский журналист спросил и про конфликт России с Украиной: «То, что происходит... это тяжелая ситуация. К сожалению, я ничего не могу сделать, но должен сосредоточиться на том, что все-таки в моих силах. Хорошо играть в футбол. Это должен быть мой вклад. Хотелось бы, чтобы наконец-то наступил мир, все жили нормально.

Мои родители были вынуждены бежать из Армении, когда началась война с Азербайджаном».

Блиц для Арсена: хотел бы взять в «Сосьедад» Тюкавина и Роналду, всегда наступает на поле правой ногой

Отношение к Богу: «Я религиозный человек. Всегда буду верить в Бога».

Любимое место в Сан-Себастьяне: «Зубиета (тренировочная база «Реала» – Спортс). Здесь я провожу большую часть времени, и других у меня нет».

Любимое блюдо: «Долма – традиционное армянское блюдо. Она покрыта виноградом, а в начинке – мясной фарш».

Кем себя больше чувствую, армянином или россиянином? «Я родился в России, и все, что я получил, было в России, поэтому я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я армянин».

Кумир? «Криштиану Роналду».

Ритуал перед матчем: «Я наступаю на поле правой ногой».

Совет от родителей: «Не сдавайся».

Если бы был президентом, то подписал бы в «Сосьедад»: «Криштиану Роналду и Тюкавина».

Первый гол Захаряна за «Сосьедад»! В 31-м матче

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press ; instagram.com/realsociedad