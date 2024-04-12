«Я не буду играть. Не могу». Как Вагнер Лав вышел на поле пьяным, а ушел с дублем

Алексей Березуцкий в новом выпуске ютуб-шоу «Это футбол, брат!» рассказал необычную историю про Вагнера Лава. Однажды бразилец вышел на поле в нетрезвом виде.

И забил дважды!

«Один с правой забил, второй – с левой, и говорит: «Все, тренер, меняй меня». История от Березуцкого

«Ну вот давайте представим: в воскресенье игра, в субботу я напился. Мне потом бегать 90 минут, не считая разминки. Это умереть можно, – начал Березуцкий. – За всю карьеру я не видел футболистов, чтобы кто-то играл с сильного похмелья. Но вот у Вагнера была такая история, когда он напился. Он был реально нетрезв, даже подошел к тренеру (по-моему, это Слуцкий был) и говорит: «Я не буду играть. Не могу, не в состоянии».

Ну это реально тяжело: напиться, потом побегать два часика в хорошем темпе. Его очень долго уговаривали: «Давай, ты нам нужен. Важная победа». Он вышел, по-моему, c «Ростовом» была игра, один с правой забил, второй – с левой, и говорит: «Все, тренер, меняй меня». А потом пошел на лавочку, сел спокойно».

Что за матч? Вероятно тот, в котором Вагнер положил в девятку с 30 метров – левой ногой

Вагнер лишь однажды забивал «Ростову» больше одного мяча – в октябре 2010-го. Тогда бразилец сделал игру уже в первом тайме. На 36-й минуте положил вот такую красоту с неудобной ноги.

А под конец тайма заработал пенальти и сам же его реализовал. ЦСКА победил 2:0.

По описанию Березуцкого матч подходит почти идеально: дубль «Ростову» при Леониде Слуцком – ударами с правой и левой ног. Но бразилец отыграл матч целиком. Слуцкий вообще никогда не менял Вагнера, когда тот делал дубли.

Замены случались после дублей при Валерии Газзаеве: «Алания» в 2004-м (убрали на 73-й минуте) и «Москва» в 2006-м (на 77-й). В том же 2006-м был еще хет-трик с «Луч-Энергией» в предпоследнем туре: Вагнера заменили на 85-й минуте, а соперник играл в желто-синем, как и «Ростов».

Правда, это был матч, победа в котором приносила ЦСКА золото. Очень вряд ли, что Вагнер начал праздновать раньше времени, да еще и во Владивостоке.

«Могу тусить, но при этом должен играть хорошо». Правило Вагнера, которое помогает играть до 40

В выпуске Нобеля Арустамяна бразилец рассказывал, как совмещал тусовки с футболом.

«Я сам с собой договорился: могу тусить, но при этом должен тренироваться и играть хорошо. Это уже срабатывало на автомате, говорил себе: «Я сегодня отдохну, но на следующий день должен соответствовать и тренироваться даже больше тех, кто не гулял». Эта мысль всегда сидела в голове».

К сожалению, иногда Вагнер даже садился в России нетрезвым за руль, а откупался взятками: «Такое случалось несколько раз. Я вел машину, до этого выпил немного, а меня остановили. Не помню давал ли я тысячу [долларов], но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше».

В июне Вагнеру исполнится 40, а он до сих пор в большом футболе. В январе перешел в «Атлетико Гойяньенсе», который вышел в бразильскую Серию А. Пока провел 16 матчей в лиге Гояно (чемпионат штата Гояс), забил шесть голов и помог команде взять титул! Причем во всех играх, в которых Вагнер забивал, он провел на поле не больше тайма (в основном 25-30 минут).

С реализацией все по-прежнему в полном порядке.

Все бразильцы в истории ЦСКА: когда их было больше всего и кто самый полезный

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Песня