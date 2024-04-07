18 очков потерял ЦСКА, ведя в счете. Сохрани половину – бились бы за титул

Хватка при победном счете – важное качество, без которого точно ждут неприятности. Смотрите сами.

ЦСКА потерял уже 18 очков! В тройке – «Ахмат», а «Спартак» почти не пострадал

В таблице очки, которые потеряли команды РПЛ, ведя в счете.

«Краснодар» ушел бы в отрыв, умей он лучше сохранять преимущество по ходу матча. У ЦСКА проблема выражена еще ярче. Если бы команда Федотова сохранила хотя бы половину очков, которую держала в руках – вклинилась бы в чемпионскую гонку (плюс 9 очков = второе место с отставание от «Краснодара» на одно очко). А вообще, были все шансы и на лидерство.

«Ахмат» бы чувствовал себя комфортно в таблице, а не располагался на границе опасной зоны, как сейчас. То же касается и «Оренбурга». Да и у «Динамо» была бы куда более уверенная позиция в чемпионской гонке.

У «Зенита» средний результат, а у «Спартака» – ни на что не влияющий. Ниже всех «Балтика» только с одним таким матчем – дома против «Краснодара» (вели 2:1, сыграли 2:2).

При этом из пяти команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ три слабо цепляются за победный результат: 13 очков потерял «Ахмат», 10 – «Оренбург», 9 – «Сочи». А «Урал» и «Балтика» – заметно меньше (четыре и два).

Как сложились 18 очков у ЦСКА: не получилось в принципиальных матчах и дважды с «Оренбургом»

ЦСКА стартовал с поражения от «Урала», а потом выиграл у «Ахмата», «Локомотива» и «Сочи», набив в этих играх десять голов. Вел в счете везде – и победил.

Но в следующих трех турах пошли сложности – ЦСКА все время упускал преимущество. Потом это перекинулось еще на пять матчей.

Ведя в счете, ЦСКА теряет чаще (8 матчей), чем сохраняет победу (5).

Причем так складывается, что в половине случаев ЦСКА терял очки в принципиальных играх – против «Динамо», «Зенита» и «Спартака», еще дважды – против «Оренбурга». Другие два соперника – «Факел» и «Сочи».

Еще одна тенденция – ЦСКА упускает преимущество во всех случаях после 70-й минуты. А в половине из них – вообще в самом конце: на 88-й с «Зенитом», 90+3 с «Оренбургом» и «Факелом», 90+6 – со «Спартаком».

При этом были и памятные три матча, где ЦСКА отыгрывался – 2:2 с «Крыльями Советов» после 0:2, затем 3:3 с «Ростовом» после 0:2 и 1:3, а еще – 3:2 с «Пари НН» после 1:2.

А в прошлом сезоне? Там лидировал «Факел», а ЦСКА был в шестерке

В сезоне-2022/23 таблицу по потерянным очкам возглавлял «Факел» – потерянных сразу 22. Особенно часто это происходило в первом круге: в первых 12 турах команда восемь раз открывала счет, но победила лишь однажды.

«Краснодар» тоже отличился – 21 очко. Дальше – «Крылья Советов», «Ахмат» и «Динамо», а ЦСКА был шестым с 13 потерянными очками (еще на очко меньше у «Спартака»).

Реже всех теряли очки четыре команды: «Зенит», «Урал», «Сочи» и «Ростов» – по шесть.

* * *

ЦСКА в 22 туре сыграет дома против «Факела». Против него уже упускал победу в первом круге, когда пропустил на 90+3 от Сергея Божина. В прошлом сезоне проблем не возникало – в гостях повел и выиграл (2:0), а дома – волевая победа 4:1.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков