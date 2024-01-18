«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев

Теперь звучит «Ботафого».

Вендела снова связывают с переходом в бразильский клуб – по информации Globo Esporte, ключевого полузащитника «Зенита» хочет арендовать «Ботафого».

Но босс петербуржцев ярко призывает не верить.

Пишут, что «Зенит» не против отпустить Вендела даже в аренду. Но Семак упирается

Изначально «Зенит» рассматривал только выгодную продажу, но готов отпустить футболиста даже в аренду, говорилось в инсайде. Якобы Вендел уговорил клуб, потому что очень хочет быть ближе к семье.

По данным бразильского медиа, все упирается в Сергея Семака – главный тренер «Зенита» против такой сделки, ему Вендел нужен для борьбы за чемпионство.

«Чушь и чепуха! Хватит ерундой заниматься», – резко ответил на вопрос РИА о возможности такого трансфера председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Чья это информация? Globo? Наверно это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», – а это панч Медведева для «СЭ».

Босс «Зенита», конечно, опровергает все слухи, но вообще Globo Esporte – весьма надежный бразильский источник. В том числе зенитовские инсайды у них сбывались совсем недавно: в начале января писали о переходе Артура в «Зенит» до официального объявления. Аренда Педриньо из «Локо» в «Сантос» – тоже подтвердившиеся данные Globo Esporte.

«Ботафого» еще не расплатился с долгами. В прошлом сезоне упустили 13-очковый отрыв и стали пятыми

«Ботафого» – один из главных клубов Рио-де-Жанейро, но сейчас у него проблемы. Последнее чемпионство брали в 1995-м, в XXI веке не попадали даже в топ-3. За последние десять лет команда дважды вылетала в Серию Б.

В прошлом сезоне – вообще трагедия: после 19 туров «Ботафого» шел в лидерах с 13-очковым отрывом. Но в итоге свалился аж на пятое место, титул забрал «Палмейрас».

«Ботафого» несколько лет назад накопил долгов почти на миллиард бразильских реалов (около 200 млн долларов). В конце 2021-го вернулись в элиту, но проблемы с финансами остались.

Затем в Бразилии вышел закон, разрешивший клубам иметь частных владельцев – в том числе иностранцев. В начале 2022-го клуб купил американец Джон Текстор, он уже владел «Кристал Пэлас», а потом докупил «Лион» и бельгийский «Моленбек». При нем долг уменьшился, но не так сильно: до 140 млн долларов.

Кстати, не путайте: в Сан-Паулу есть другой «Ботафого» – но в контексте Вендела обсуждается не этот клуб. Даже если бразилец уедет из «Зенита», в лиге Паулиста, которую теперь эксклюзивно транслирует Sports.ru, он не появится. Зато там уже есть Юри Алберто и Жулиано.

Летом Вендел не хотел возвращаться в «Зенит». Теперь приехал вовремя – уже считают успехом!

В летнее трансферное окно с Венделом было много проблем. Он просто игнорировал «Зенит», хотя за год до того переподписал контракт на улучшенных условиях. Раньше бразилец тоже опаздывал – например, прошлой зимой не подъехал к началу сборов в Катаре. Но через полгода вообще планировал остаться на родине.

Бразилец не собирался играть за «Зенит». Семак говорил, что Вендел подыскивает новый клуб: «Руководство позволило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит всех, Вендел может уйти».

«У нас товар, у вас купец», – реагировал тогда Александр Медведев на вопрос о потенциальной продаже. В итоге приемлемых вариантов так и не нашли: «Зенит» хотел 20+ млн евро, а «Фламенго» предложил только 16 млн за 80% прав, говорил инсайдер Иван Карпов.

К августу слегка располневший Вендел все-таки вернулся в «Зенит» – извинился перед партнерами и отложил трансфер минимум до зимы. И первую часть сезона бразилец даже без подготовки провел прекрасно: был дубль «Спартаку», суммарно четыре гола и пять ассистов в 16 матчах РПЛ.

Сейчас Вендел уже приехал на первый сбор «Зенита» в Абу-Даби – там стартует подготовка ко второй части сезона. Можно сказать, уже успех, если сравнивать с летними приключениями.

В январе «Зенит» даже подшутил над «Фламенго» в тиктоке – в ролике показывал фотографии своих бразильцев: Нино, Педро, Артур, Клаудиньо, Дуглас Сантос – под фразу ребенка «У меня есть, а у тебя нет!»

Любопытно, в какой категории к концу зимнего окна-2024 окажется Вендел.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев