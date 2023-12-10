Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

Эдуард Сперцян и Никита Кривцов!

«Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в центральном матче последнего тура Мир РПЛ в 2023-м.

Единственный гол – у Никиты Кривцова, после шикарного розыгрыша углового.

Просто посмотрите.

Это о-о-очень напоминает тот самый угловой из полуфинала Лиги чемпионов от «Ливерпуля», которым завершили камбэк против «Барсы». Тогда пасовал на ближнюю Трент Александер-Арнолд, пока никто не ждал, а завершал Дивок Ориги. Тут в роли Трента – Эдуард Сперцян.

Кривцов был совсем один.

К нему дернулись все вокруг, но никто не успел заблокировать этот удар.

На 90-й минуте «Краснодар» вырвал эту победу, хотя большую часть матча страдал.

«Не было никакой заготовки, – признался Кривцов после игры на «Матч ТВ». – Я должен был вообще идти на подбор. Сначала посмотрел на Эдика, он посмотрел на меня. Там было двое защитников. Потом еще раз посмотрел – и уже нет никого. Поэтому просто покатил. Как «Ливерпуль» забил. Ха-ха-ха ».

Никита посвятил гол невесте – оказывается, обещал так сделать еще перед игрой.

Он вышел на замену, хотя чаще начинает в старте. Перед игрой главный тренер Владимир Ивич говорил, что матч покажет, правильное ли это решение – а уже после радовался ходу и напоминал, что неделю назад победу над «Оренбургом» тоже принес гол вышедшего на замену Ильзата Азметова.

● Это первый гол Никиты Кривцова в сезоне РПЛ (в 18 матчах), хотя в прошлом сезоне он забил шесть за 20 игр. Эдуард Сперцян отдал второй ассист – предыдущий был еще в первом туре с «Динамо».

● «Краснодар» – зимний чемпион! Опережает «Зенит» на два очка, а «Динамо» – на шесть . Краснодарцы шли первыми почти всю первую часть сезона, лишь по одному туру лидировали «Спартак» и «Зенит».

● Стадион «Краснодара» – крепость: тут восемь побед и ничья. Но это не все: команда не проигрывает дома на протяжении всего 2023-го (16 матчей). Такое с «Краснодаром» впервые в истории. Последняя команда, которая не проигрывала дома весь календарный год, «Зенит» в 2019-м.

● В этом году «Краснодар» и ЦСКА сыграли уже шестой матч во всех турнирах: две победы у «быков», три у армейцев (одна в серии пенальти) и одна ничья. До этого тура «Краснодар» не побеждал ЦСКА три игры подряд.

● У ЦСКА лишь одна победа (2:0 с «Ростовом») в четырех последних матчах РПЛ (до этого 1:1 с «Факелом» и 2:3 с «Динамо»). На зимнюю паузу команда ушла восьмой.

Краснодарцы бы шли вровень с «Зенитом», если бы доиграли вничью, проигрывали бы по дополнительным показателям . Но именно благодаря этому голу закончили 2023-й единоличным лидером чемпионата России.

Зимние чемпионы!