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Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Эдуард Сперцян и Никита Кривцов!

«Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в центральном матче последнего тура Мир РПЛ в 2023-м.

Единственный гол – у Никиты Кривцова, после шикарного розыгрыша углового.

Просто посмотрите.

Это о-о-очень напоминает тот самый угловой из полуфинала Лиги чемпионов от «Ливерпуля», которым завершили камбэк против «Барсы». Тогда пасовал на ближнюю Трент Александер-Арнолд, пока никто не ждал, а завершал Дивок Ориги. Тут в роли Трента – Эдуард Сперцян.

Кривцов был совсем один.

К нему дернулись все вокруг, но никто не успел заблокировать этот удар.

На 90-й минуте «Краснодар» вырвал эту победу, хотя большую часть матча страдал.

«Не было никакой заготовки, – признался Кривцов после игры на «Матч ТВ». – Я должен был вообще идти на подбор. Сначала посмотрел на Эдика, он посмотрел на меня. Там было двое защитников. Потом еще раз посмотрел – и уже нет никого. Поэтому просто покатил. Как «Ливерпуль» забил. Ха-ха-ха».

Никита посвятил гол невесте – оказывается, обещал так сделать еще перед игрой.

Он вышел на замену, хотя чаще начинает в старте. Перед игрой главный тренер Владимир Ивич говорил, что матч покажет, правильное ли это решение – а уже после радовался ходу и напоминал, что неделю назад победу над «Оренбургом» тоже принес гол вышедшего на замену Ильзата Азметова.

● Это первый гол Никиты Кривцова в сезоне РПЛ (в 18 матчах), хотя в прошлом сезоне он забил шесть за 20 игр. Эдуард Сперцян отдал второй ассист – предыдущий был еще в первом туре с «Динамо».

«Краснодар» – зимний чемпион! Опережает «Зенит» на два очка, а «Динамо» – на шесть. Краснодарцы шли первыми почти всю первую часть сезона, лишь по одному туру лидировали «Спартак» и «Зенит».

● Стадион «Краснодара» – крепость: тут восемь побед и ничья. Но это не все: команда не проигрывает дома на протяжении всего 2023-го (16 матчей). Такое с «Краснодаром» впервые в истории. Последняя команда, которая не проигрывала дома весь календарный год, «Зенит» в 2019-м.

● В этом году «Краснодар» и ЦСКА сыграли уже шестой матч во всех турнирах: две победы у «быков», три у армейцев (одна в серии пенальти) и одна ничья. До этого тура «Краснодар» не побеждал ЦСКА три игры подряд.

● У ЦСКА лишь одна победа (2:0 с «Ростовом») в четырех последних матчах РПЛ (до этого 1:1 с «Факелом» и 2:3 с «Динамо»). На зимнюю паузу команда ушла восьмой.

Краснодарцы бы шли вровень с «Зенитом», если бы доиграли вничью, проигрывали бы по дополнительным показателям. Но именно благодаря этому голу закончили 2023-й единоличным лидером чемпионата России.

Зимние чемпионы!

Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

Краснодар – ЦСКА 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 декабря, 19.45, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Кривцов.
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Арутюнян, Баши (Пина, 90), Ахметов (Кривцов, 62), Черников, Сперцян, Олусегун, Кобнан Дэвид (Кокшаров, 62).
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Лукин, Гайич, Здьелар, Обляков, Мендес (Заболотный, 90), Файзуллаев, Чалов (Давила, 90).
Предупреждения:
Черников (37), Здьелар (61), Баши (75), Кривцов (90).
13 комментариев
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просто позор за такую игру на стандарте
+25
-1
+24
Поздравления всем "быкам" и всем, кто за "быков" в этом чемпионате!
Команда билась до конца и без Кордобы (на минуточку!) добилась двух побед подряд! У мужиков есть характер! Это круто!
+10
0
+10
Ахаха, Игорь как обычно.
И в лучшие времена не отличался надежностью, а сейчас вообще стоит как ГК в фифе на начинающем
+14
-6
+8
Краснодар, с победой.
+8
0
+8
весь матч играть,чтоб так налажать. слов нет
+7
-1
+6
Акинфеев очень сильно удивил на угловом, что за вальяжная походка к воротам? как раз таки концентрации и не хватило на то чтобы взять удар который был "его" ибо в ближний угол, странное поведение Игоря
+3
0
+3
Чемпионы! чемпионы! Оле Оле Оле!
+3
-3
0
Ответ exshepardjack
просто позор за такую игру на стандарте
Почему, гол же забили)
+1
-1
0
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