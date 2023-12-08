«Это был антифутбол». Самые холодные матчи России: боль «Спартака» в Сибири и безумный день при -24 на Урале

Брррр.

Дмитрию Баринову было настолько холодно перед матчем с «Уралом» (2:0), что на вопрос о температуре он трижды перекрестился и ответил: «Я промолчу».

Баринова можно понять: за час до игры термометр показывал минус 12. Но по регламенту РПЛ футбол разрешен: допустимая температура – от -15 до +35.

Но так было не всегда.

Ноябрь 2016-го. «Рубин» – «Арсенал» (1:0) при -15

Удивительно, но единственный мяч при таком холоде забил бразилец Жонатас. После игры нападающий «Рубина» признался, что ни разу не играл в таких жестких условиях.

«Пожалуй, это был самый холодный матч в моей карьере. Я играл в разных условиях – бывало, что можно было свариться от жары, играл и в холодную погоду. Но сейчас было очень тяжело из-за мороза. Отмерзали пальцы ног, и это помешало мне использовать хороший момент после паса Рубена Рочины», – сказал Жонатас в интервью «Р-Спорту».

Февраль 2007-го. «Сибирь» – «Спартак» (1:3) в Кубке при -16

Этот матч как один из самых холодных недавно подсветил сам «Спартак» – готовятся к субботним «Крыльям», где будет не сильно лучше.

Тогда был не только мороз, но и снег, который не унимался все ночь. Поле вычистили, но сугробы все равно были поблизости, больше похоже на хоккейные бортики. Говорили, что некоторые термометры показывали безумные -25 – но спартаковцы даже в таких суровых условиях прошли в четвертьфинал Кубка России.

Ноябрь 2017-го. «СКА-Хабаровск» – ЦСКА (2:4) при -17

Москвичи перед матчем подбирали «термобелье нужной толщины», пострадали в мороз, зато взяли уверенную победу – 4:2 с дублем Понтуса Вернблума. Он хоть и швед, все равно удивился настолько суровым морозам.

«Буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия, – слова Вернблума после матча. – Конечно, из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях».

Понтус отдельно похвалил атмосферу на стадионе – холод не отпугнул больше пяти с половиной тысяч болельщиков: «Я бы сам никогда не пошел на стадион в такую погоду. Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди. Приятно, что они пришли. Нашим болельщикам большая благодарность, мы их видели и слышали».

ЦСКА хоть и выиграл, потерял из-за травм Алексея Березуцкого и Георгия Миланова – возможно, одна из причин как раз в морозе.

Март 2008-го. «Томь» – «Динамо» (0:0) при -18

Первый тур сезона-2008 – и сразу же унылые 0:0 при жуткой температуре.

Запомнился только подвиг Мигеля Данни – португалец был единственным участником матча без термобелья. При этом на стадион в Томске пришли 12,5 тысяч болельщиков – тоже герои.

Ноябрь 1993-го. «Локомотив» НН – «Жемчужина» (2:1) при -19

10 ноября 1993-го – с отрывом самый холодный день в истории чемпионатов России. В одном из матчей последнего тура нижегородский «Локомотив» обыграл «Жемчужину» при четырех с половиной тысячах на трибунах.

Ноябрь 1993-го. «Крылья» – ЦСКА (2:0) при -20

Самарцам нужно было обязательно побеждать, чтобы избежать переходных матчей. ЦСКА шел в середине таблицы, а тут и еще жуткие -20.

«Крылья» ожидаемо выиграли, но все-таки угодили в стыковой турнир. Сочинская «Жемчужина» спаслась благодаря дополнительным показателям. Но в переходном турнире самарцы не подвели – первое место и элита на сезон-1994.

Ноябрь 1993-го. «Уралмаш» – КАМАЗ (4:1) при -24

В самом холодном матче не было ни одной турнирной задачи – «Уралмаш» и КАМАЗ спокойной шли в серединке. На поле месили снег со льдом, там прорисовали красные линии – футболисты пытались изображать что-то похожее на футбол. На трибунах как могли грелись три тысячи человек.

Бывший футболист КАМАЗа Евгений Дурнев вспоминал в интервью «СЭ»:

«Это был какой-то антифутбол. Вратари надевали на ноги простые целлофановые пакеты, чтобы спастись от холода. Обморожение ног было тогда самым страшным – в бутсах, в сжатом пространстве, пальцы замерзали моментально. И одного тайма достаточно, чтобы обморозить ноги. Помню, мы поддевали спортивные костюмы под форму. Выглядело это, конечно, смешно».

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Регламент учел фактор температуры только перед сезоном-2018/19. Помог в том числе матч четвертьфинала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» в феврале 2018-го. Москвичи приехали в Самару, но отказались играть – ожидалось, что на матче будет примерно минус 17.

В итоге игру отменили, исходя из рекомендаций УЕФА: при минус 15 и ниже судьи должны получить согласие команд. Иначе – перенос.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Игорь Онучин; fctomtomsk.ru