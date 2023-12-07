КДК раздал дисквалы.

По итогам богатого на события и цитаты 17-го тура дисквалифицировали сразу двух тренеров РПЛ – Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина.

❌❌ Абаскаль забанен на две игры и еще одну условно. Он пропустит «Крылья Советов» в субботу и «Зенит» в марте.

❌ Карпина отстранили на две игры, одна из которых – условно. Тренера сборной России не будет у поля на матче с «Ахматом».

Абаскаль толкнул Беришу из «Ахмата» – перед этим албанец провоцировал тренера «Спартака»

Абаскаль получил наказание за конфликт с Бернардом Беришей в матче с «Ахматом» – албанец после гола грозненской команды прыгнул рядом с Гильермо, после этого тренер «Спартака» толкнул игрока. Бернарду дали желтую, а Абаскалю – красную. Причем по правилам все именно так: игроку за провокацию максимум предупреждение, а вот для тренера за такие контакты с участниками игры предусмотрено удаление и дополнительная дисквалификация.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» – оправдывался после матча Бериша.

Абаскаль же через пару дней извинился.

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

Но прекрасно понимаю, что я главный тренер футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», – сказал тренер «Спартака».

Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» людей, решивших играть в снегопад

Карпина забанили за эмоциональные высказывания после снежного матча ЦСКА и «Ростова» (2:0).

«Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» – кипел Карпин.

После этих слов Карпин пригласили на заседание КДК – тренер не понял зачем: «За что меня дисквалифицировать? Кого я оскорбил?»

Однако председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев все обозначил еще до заседания КДК.

«Он говорит, что никого не обидел – думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в мой адрес, я бы воспринял это как нечто обидное. Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. Опросят того же Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», – сказал Каманцев.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов