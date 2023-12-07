ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

У Абаскаля бан на два матча за бросок Бериши – пропустит «Зенит». Карпина наказали за «дебила»

судьи судьи
КДК РФС
Валерий Карпин Валерий Карпин
Спартак Спартак
Ростов Ростов
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Бернард Бериша Бернард Бериша
Футбол Футбол

КДК раздал дисквалы.

По итогам богатого на события и цитаты 17-го тура дисквалифицировали сразу двух тренеров РПЛ – Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина. 

❌❌ Абаскаль забанен на две игры и еще одну условно. Он пропустит «Крылья Советов» в субботу и «Зенит» в марте.

❌ Карпина отстранили на две игры, одна из которых – условно. Тренера сборной России не будет у поля на матче с «Ахматом».

Абаскаль толкнул Беришу из «Ахмата» – перед этим албанец провоцировал тренера «Спартака»

Абаскаль получил наказание за конфликт с Бернардом Беришей в матче с «Ахматом» – албанец после гола грозненской команды прыгнул рядом с Гильермо, после этого тренер «Спартака» толкнул игрока. Бернарду дали желтую, а Абаскалю – красную. Причем по правилам все именно так: игроку за провокацию максимум предупреждение, а вот для тренера за такие контакты с участниками игры предусмотрено удаление и дополнительная дисквалификация.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» – оправдывался после матча Бериша.

Абаскаль же через пару дней извинился. 

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

Но прекрасно понимаю, что я главный тренер футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», – сказал тренер «Спартака».

Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» людей, решивших играть в снегопад

Карпина забанили за эмоциональные высказывания после снежного матча ЦСКА и «Ростова» (2:0).

«Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» – кипел Карпин.

После этих слов Карпин пригласили на заседание КДК – тренер не понял зачем: «За что меня дисквалифицировать? Кого я оскорбил?»

Однако председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев все обозначил еще до заседания КДК.

«Он говорит, что никого не обидел – думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в мой адрес, я бы воспринял это как нечто обидное. Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. Опросят того же Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», – сказал Каманцев.

Самый скандальный тур сезона: «дебил» и «идиот» Карпина, подозрения в подкупе, провокация Бериши с толчком Абаскаля

Кордобу забанили до марта за жест с пахом, Галактионова – на два матча за ######## [блинство]

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Одного наказали за то, что ответил на хамство, другого - за то, что назвал вещи своими именами. Наглядная иллюстрация жизни
+4
-2
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий