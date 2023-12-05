«За полчаса до игры сказали, что перенесут на понедельник». Новые детали снежного матча от Карпина и главы судейства

Валерий Карпин заглянул в программу «8–16» на «Матч Премьер» и обсудил скандальный матч «Ростова» с ЦСКА.

Выбрали самое важное.

Карпин утверждает, что матч хотели сыграть в понедельник – но в последние полчаса что-то поменялось

Коротко напомним контекст.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) во время мощного снегопада. «Чемпионат» писал, что решение не переносить матч принял главный судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова сдвинуть игру на понедельник.

После матча Карпин злился: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». По информации «Матч ТВ», Карпину грозит отстранение на срок от двух до четырех матчей.

Теперь – к его визиту на «8–16»:

«Я с арбитром не общался. Общался с [президентом РПЛ] Александром Александровичем Алаевым. Мне он говорил, что, скорее всего, игру должны перенести. За полчаса до игры мне сказали, что на 99,9% встреча состоится в понедельник и начнется в 17:00 . Сказали, что уже согласовано с телевидением, с МВД, с Минцифрой из‑за Fan ID. Что изменилось за эти 30 минут – без понятия. Снег как шел, так и шел.

Я поставил в известность Александра Александровича, что если будет такая погода, то лучше перенести игру. Я ошибочно думал, что за проведение соревнования РПЛ отвечает лига. Я не разговаривал, допустим, с [генеральным секретарем РФС Максимом] Митрофановым, но я знаю, что он был за перенос матча. Его не было на стадионе, но я знаю, что с ним связывались, и он был за перенос. Что произошло за последние полчаса, я не знаю. В Москве в воскресенье была метель – это форс‑мажор. Почему нельзя было перенести игру?

Почему мы не играли матч с ЦСКА дома? Потому что заранее «Ростов» попросил, чтобы мы играли последний домашний матч в ноябре. Потому что закрывают поле на реновацию. Если бы играли там в декабре, поле не было бы готово к марту».

«Не знаю, кому мои слова были адресованы». Карпин не жалеет о словах про идиота и дебила

Слова про идиота и дебила Карпин комментирует так:

«Не знаю, кому мои слова были адресованы, потому что я не знаю, кто принимал решение играть матч. Говорят, что решение принимал арбитр? На заборе тоже много что написано. На самом деле я не знаю, кто принимал это решение. Глебову смысл врать? Когда на поле он спросил у [арбитра], кто принял такое решение, арбитр ответил, что это не он.

Жалею ли я о сказанных словах? Нет. А что я такого сказал‑то? Кого конкретно я оскорбил? Если бы я сказал, что судья такой‑то и такой‑то, – да. Но я сказал: «Кто принимал это решение…». Я считаю, что мои слова ненаказуемы.

Что я скажу на КДК в свое оправдание? Я уже все сказал, оправдываются пускай другие люди. По полю ехал трактор и чуть не задавил Мелехина. Люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре находится. Вот эти люди пускай оправдываются. Но это смешно, стыдно».

Глава судейства говорит, что решение играть принял Шафеев – ЦСКА был не против

Затем включился глава судейского комитета РФС Павла Каманцева.

– Судья отвечает на несколько вопросов: будет ли проведение матча безопасным, смогу ли я провести матч в соответствии с правилами игры и зафиксировать все необходимое. Шафеев для себя решил, что это так.

По моей информации, ЦСКА был готов играть. Я бы не хотел вступать в дискуссию с Карпиным, но перед эфиром коллеги сказали мне, что ЦСКА был за то, чтобы играть в этих погодных условиях.

– Карпин поведал нам о том, что речь шла о возможном переносе на 17:00. Потом все как-то дезавуировалось. Вам что-то известно об этом?

– Думаю, они просто прорабатывали возможность потенциального переноса – если арбитр решит, что проведение игры невозможно в связи с тем, что это будет опасно для игроков. Наледи на поле не было, и Шафеев оценил, что здоровью игроков ничего не угрожает.

– Как принималось решение, что работники будут убирать снег именно по ходу игры?

– Технические паузы могли быть, но персонал ЦСКА работал очень оперативно и, не вмешиваясь в игру, расчищал линии. Они были доступны для восприятия ВАР и ассистентами, необходимости в паузах не было.

Думаю, это уникальная ситуация. Когда [глава департамента судейства] Милорад Мажич был вчера на стадионе, он сказал, что не видел такого за всю судейскую карьеру. Вспомнил матч, который обслуживал в России. Говорит, не удивился погодным условиям.

И напоследок – о возможном наказании для Карпина: «Он говорит, что никого не обидел. Думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в моей адрес, я бы воспринял это как нечто обидное.КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. КДК опросит того же Шафеева о разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов