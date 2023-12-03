«Зенит» уже не лидер! Проиграли «Локо» второй раз за сезон: Кержаков забил в свои, у Дзюбы ассист

Потому что «Краснодар» выиграл.

«Локомотив» обыграл «Зенит» в 17-м туре Мир РПЛ – 3:1, даже без дисквалифицированных капитана Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова.

Игру подвинули на полчаса, чтобы лучше почистить снег – в итоге футбола было побольше, чем у «Ростова» с ЦСКА.

Ошибка Кержакова, очередной матч Кассьерры, пограничный фол Пиняева

В самом начале «Локо» забил с помощью Михаила Кержакова: когда Максим Глушенков навесил с углового прямо в ворота, а кипер «Зенита» переправил себе же за линию.

«Зенит» сравнял ближе к концу первого тайма. Причем голевой навес на Матео Кассьерру сделал Страхиня Эракович. Колумбиец забил головой, он еще дальше в лидерах гонки бомбардиров – это его 13-й гол.

Глушенков во втором тайме забил уже сам – головой после навеса Антона Миранчука. Суперсовпадение: у Максима голы «Зениту» в обоих матчах, и оба – на 59-й минуте!

Возможно, «Локо» мог остаться вдесятером на последние полчаса, когда Сергей Пиняев резко влетел в Клаудиньо. Но от судьи Алексея Сухого получил только желтую карточку.

Автор канала «Але, рэф!», экс-судья Анатолий Синяев считает, что возможны оба решения, но невмешательство ВАР справедливо: «Удалил бы Сухой – вопросов ноль. Но [Пиняев] шел в подкат в борьбе за мяч. Дальше арбитр смотрит на: а) куда попал; б) чем попал (не шипами – смягчающий критерий); в) было при продавливание (нет и не могло быть); г) опорной ли ногой бил (нет). За красную умышленность действия, но есть смягчающие критерии, поэтому это не вмешательство».

Еще одно совпадение почти случилось у Наира Тикнизяна: защитник «Локо» забил «Зениту» в Петербурге на 91-й, а в Москве – на три минуты раньше, когда остался совсем один в чужой штрафной после паса Артема Дзюбы. Но все равно: и Глушенков, и Тикнизян забили лидеру в обоих матчах.

«Локо» выиграл у «Зенита» оба раза за сезон!

«Краснодар» вернулся на первое место: спас гол Ильзата Ахметова

Почти параллельно «Краснодар» выигрывал и возвращал себе лидерство: после двух матчей без побед команда набрала три очка с «Оренбургом» (2:1), хотя получилось непросто.

Краснодарцы забили в самом конце первого тайма – с пенальти. Олакунле Олусегун выбежал один на один с вратарем, но кипер «Оренбурга» Алексей Кеняйкин его сбил. Эдуард Сперцян на 45+3 не промахнулся.

Однако уже на старте второго тайма «Краснодару» пришлось начинать все заново, так как у «Оренбурга» нашелся ответ: Степан Оганесян головой замкнул навес с левого края и отпраздновал в стиле Джуда Беллингема.

«Краснодар» рисковал потерять очки в третий раз подряд (до этого случились 1:1 с «Зенитом» и 1:3 с «Уралом»), но спас Ильзат Ахметов. Снова подача слева и удар головой, но теперь мяч влетел уже «Оренбургу» .

Впереди у Ильзата особый матч: 10 декабря дома против его бывшей команды – ЦСКА. На зимнюю паузу «Краснодар» может уйти на первом месте, которое занимал практически всю первую половину сезона (по одному туру лидировали «Спартак» и «Зенит»).

Все в руках команды Владимира Ивича.

😏 – отреагировал «Краснодар» на свое лидерство . Ответил так «Зениту», который на прошлой неделе публиковал таблицу со смеющимся эмодзи (😁).

«Зениту» давно трудно с «Локо». Два поражения от одной команды за сезон – редкость

«Краснодар» теперь выше на два очка. При своих победах в туре «Динамо» может подтянуться к «Зениту» на расстояние двух очков, «Спартак» – на расстояние трех.

● До этого дня Сергей Семак как главный тренер «Зенита» дважды за сезон РПЛ проигрывал только «Рубину». В сезоне-2020/21, оба раза по 1:2. Было еще два поражения от «Ростова» в сезоне-2018/19, но в разных турнирах – в Кубке (1:3) и РПЛ (0:1).

● Из последних 11 матчей в РПЛ Кассьерра забивал в девяти. Убереглись только ЦСКА и «Крылья Советов». Вообще форвард «Зенита» только в этом сезоне РПЛ забил уже десяти командам.

● Артем Дзюба сделал ассист в третьем матче против «Зенита» за «Локо». Всего у него 17 игр в РПЛ против петербуржцев. Играл за пять команд, но забивал только за две – за «Спартак» и «Арсенал».

● До этого матча «Зенит» выиграл у «Локомотива» четыре из последних шести матчей. Но в гостях – непросто: из последних девяти игр победили лишь в двух, а проиграли четыре.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fckrasnodar.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»