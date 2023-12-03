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«Зенит» уже не лидер! Проиграли «Локо» второй раз за сезон: Кержаков забил в свои, у Дзюбы ассист

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Футбол Футбол

Потому что «Краснодар» выиграл.

«Локомотив» обыграл «Зенит» в 17-м туре Мир РПЛ – 3:1, даже без дисквалифицированных капитана Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова.

Игру подвинули на полчаса, чтобы лучше почистить снег – в итоге футбола было побольше, чем у «Ростова» с ЦСКА.

Ошибка Кержакова, очередной матч Кассьерры, пограничный фол Пиняева

В самом начале «Локо» забил с помощью Михаила Кержакова: когда Максим Глушенков навесил с углового прямо в ворота, а кипер «Зенита» переправил себе же за линию.

«Зенит» сравнял ближе к концу первого тайма. Причем голевой навес на Матео Кассьерру сделал Страхиня Эракович. Колумбиец забил головой, он еще дальше в лидерах гонки бомбардиров – это его 13-й гол.

Глушенков во втором тайме забил уже сам – головой после навеса Антона Миранчука. Суперсовпадение: у Максима голы «Зениту» в обоих матчах, и оба – на 59-й минуте!

Возможно, «Локо» мог остаться вдесятером на последние полчаса, когда Сергей Пиняев резко влетел в Клаудиньо. Но от судьи Алексея Сухого получил только желтую карточку.

Автор канала «Але, рэф!», экс-судья Анатолий Синяев считает, что возможны оба решения, но невмешательство ВАР справедливо: «Удалил бы Сухой – вопросов ноль. Но [Пиняев] шел в подкат в борьбе за мяч. Дальше арбитр смотрит на: а) куда попал; б) чем попал (не шипами – смягчающий критерий); в) было при продавливание (нет и не могло быть); г) опорной ли ногой бил (нет). За красную умышленность действия, но есть смягчающие критерии, поэтому это не вмешательство».

Еще одно совпадение почти случилось у Наира Тикнизяна: защитник «Локо» забил «Зениту» в Петербурге на 91-й, а в Москве – на три минуты раньше, когда остался совсем один в чужой штрафной после паса Артема Дзюбы. Но все равно: и Глушенков, и Тикнизян забили лидеру в обоих матчах.

«Локо» выиграл у «Зенита» оба раза за сезон!

«Краснодар» вернулся на первое место: спас гол Ильзата Ахметова

Почти параллельно «Краснодар» выигрывал и возвращал себе лидерство: после двух матчей без побед команда набрала три очка с «Оренбургом» (2:1), хотя получилось непросто.

Краснодарцы забили в самом конце первого тайма – с пенальти. Олакунле Олусегун выбежал один на один с вратарем, но кипер «Оренбурга» Алексей Кеняйкин его сбил. Эдуард Сперцян на 45+3 не промахнулся.

Однако уже на старте второго тайма «Краснодару» пришлось начинать все заново, так как у «Оренбурга» нашелся ответ: Степан Оганесян головой замкнул навес с левого края и отпраздновал в стиле Джуда Беллингема.

«Краснодар» рисковал потерять очки в третий раз подряд (до этого случились 1:1 с «Зенитом» и 1:3 с «Уралом»), но спас Ильзат Ахметов. Снова подача слева и удар головой, но теперь мяч влетел уже «Оренбургу».

Впереди у Ильзата особый матч: 10 декабря дома против его бывшей команды – ЦСКА. На зимнюю паузу «Краснодар» может уйти на первом месте, которое занимал практически всю первую половину сезона (по одному туру лидировали «Спартак» и «Зенит»).

Все в руках команды Владимира Ивича.

😏 – отреагировал «Краснодар» на свое лидерство. Ответил так «Зениту», который на прошлой неделе публиковал таблицу со смеющимся эмодзи (😁).

«Зениту» давно трудно с «Локо». Два поражения от одной команды за сезон – редкость

«Краснодар» теперь выше на два очка. При своих победах в туре «Динамо» может подтянуться к «Зениту» на расстояние двух очков, «Спартак» – на расстояние трех.

● До этого дня Сергей Семак как главный тренер «Зенита» дважды за сезон РПЛ проигрывал только «Рубину». В сезоне-2020/21, оба раза по 1:2. Было еще два поражения от «Ростова» в сезоне-2018/19, но в разных турнирах – в Кубке (1:3) и РПЛ (0:1).

● Из последних 11 матчей в РПЛ Кассьерра забивал в девяти. Убереглись только ЦСКА и «Крылья Советов». Вообще форвард «Зенита» только в этом сезоне РПЛ забил уже десяти командам.

● Артем Дзюба сделал ассист в третьем матче против «Зенита» за «Локо». Всего у него 17 игр в РПЛ против петербуржцев. Играл за пять команд, но забивал только за две – за «Спартак» и «Арсенал».

● До этого матча «Зенит» выиграл у «Локомотива» четыре из последних шести матчей. Но в гостях – непросто: из последних девяти игр победили лишь в двух, а проиграли четыре.

Фото дня. РПЛ на другой планете – в Краснодаре

Локомотив – Зенит 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 8, автогол Кержаков, 1:1 – 41 Кассьерра, 2:1 – 59 Глушенков, 3:1 – 88 Тикнизян.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Тикнизян (Сулейманов, 90), Митай, Карпукас (Миранчук, 56), Глушенков (Марадишвили, 78), Пиняев (Самошников, 78), Дзюба.
ЗенитКержаков, Круговой (Мостовой, 81), Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Мантуан, 71), Вендел, Кассьерра, Изидор (Фернандес, 70).
Предупреждения:
Пиняев (63), Ненахов (70), Марадишвили (83), Эракович (90).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fckrasnodar.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»

15 комментариев
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Локомотив молодцы, вот у кого нет никакого мандража перед Зенитом, молодцы
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Неожиданно было, что при счёте 1:1 травмированного Карпукаса заменил Миранчук. Обычно у Галактионова все замены по позициям, а здесь такое смелое для него решение.
Ну и Митай снова показал, что он должен играть в основе. Но боюсь, что Галактионов не решится Баринова на лавку посадить.
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абсолютно по делу!
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Ошибки бывают у всех, но у Миши их слишком много. Пора сказать спасибо и попрощаться. Одно дело косячить в 20 лет другое в 35+. Лучше молодого наигрывать.
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Собственно всё по делу. Слишком рано зенитовцы в себя поверили.
Быки вперёд!
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Ответ Groznyi2024
Никакой пенки там не было. Учи матчасть. Тебе Николаев все разложил
а) Николаев всегда раскладывает в пользу принятого рещения. Ни разу наоборот от него не было.
б) наступ с продавливанием Вендела на Карпукасе с нанесением травмы - даже свистка не было. А это минимум ЖК. А скорее КК.
в) про руку - Локомотиву за такую же 1 в 1 дали пеналь в матче с Крыльями. но болотным можно так играть рукой в штрафной. ага.
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Ответ Novak
Неожиданно было, что при счёте 1:1 травмированного Карпукаса заменил Миранчук. Обычно у Галактионова все замены по позициям, а здесь такое смелое для него решение. Ну и Митай снова показал, что он должен играть в основе. Но боюсь, что Галактионов не решится Баринова на лавку посадить.
В кои-то веки, МихалМихалыч увидел игру с другой точки зрения, и видимо прозрел
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Пиняев попал бразильцу по ящикам,поэтому было так больно.
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а что ж автор не написал по какой причине с поля ушел Карпукас? там не то что красной, даже фола не увидел свисток. как и в массе эпизодов, где свисток не видел игру рукой у болотных.
была бы возможность отменить один из 3 голов Локомотива или увидеть пенальти в его ворота - свисток бы точно сработал бы в пользу "чемпионов".
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Ответ Groznyi2024
Конечно никакого, если за убийство Клаудиньо только жк
Это алаверды за не назначенный пенальти за чистую игру рукой игрока Зенита в своей штрафной. Конечно, судьи же убивают Зенит)))
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