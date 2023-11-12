Игнатов с Промесом забили за 15 минут! И сделали победу «Спартаку»
По плану Абаскаля.
Нападение «Спартака» сработало в матче с «Ростовом» очень быстро: к 15-й минуте москвичи повели 2:0.
Самое любопытное – что забили именно Михаил Игнатов и Квинси Промес.
По голу и ассисту за 15 минут у каждого. Идеально сработала пара
Перед матчем Гильермо Абаскаль выдал цитату дня, когда объяснял отсуствие Александра Соболева в старте. И там был не только странный панч про солнце и дождь, еще тренер четко объяснил: в нападении сыграют вместе Игнатов с Промесом.
Решение сыграло сразу.
На четвертой минуте голландец отдал Михаилу короткий пас в центр штрафной, и Игнатов разобрался – пробил хлестко, Сергей Песьяков спасти не смог.
На 15-й уже россиянин доставил Квинси в район 11-метровой точки после единоборства с защитником на правом краю штрафной, Промес пробил быстро и четко.
Итого: за 15 минут непрофильные форварды, играющие парой вместо Александра Соболева, сделали по голу и ассисту.
Голы Игнатова с Промесом – к яркой победе. Такое уже третий раз в сезоне
Мячи этих двоих – приятный сигнал для «Спартака».
● Михаил Игнатов забил третий раз в сезоне. У него уже был гол «Рубину» в Мир РПЛ, а буквально через три дня мяч «Пари НН» в кубковом матче (когда выиграли 5:4).
● Квинси Промес – лидер лиги по ассистами, это был его шестой голевой пас в турнире. По сумме результативных действий он второй: есть еще четыре гола, в сумме 10. Больше только у Матео Кассьерры из «Зенита» (13, из них 12 – голы).
Кстати, в тех двух матчах – «Рубину» и «Пари НН» – забивали оба героя. И оба раза это привело к ярким победам «Спартака».
● Для Промеса это уже 40-й ассист в РПЛ. По данным Opta (с 2009 года) в нашей лиге из иностранцев больше голевых только у Кристиана Нобоа (41), Данни (47) и Жоаозиньо (61).
Соболев вышел только на 86-й минуте, уже при счете 2:1 – «Ростов» отыграл один мяч с пенальти, бесспорно (но с ВАР) поставленного за игру рукой.
В концовке ему с командой пришлось отбиваться, но победу удержали – и закончили первый круг на шестом месте, в одном очке от третьего.
«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Бонгонда, 65), Зиньковский (Соболев, 86), Пруцев (Мозес, 86), Игнатов (Мартинс Перейра, 65), Литвинов, Зобнин (Денисов, 39), Промес.
Фото: ФК «Спартак-Москва»
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