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Игнатов с Промесом забили за 15 минут! И сделали победу «Спартаку»

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По плану Абаскаля.

Нападение «Спартака» сработало в матче с «Ростовом» очень быстро: к 15-й минуте москвичи повели 2:0.

Самое любопытное – что забили именно Михаил Игнатов и Квинси Промес.

По голу и ассисту за 15 минут у каждого. Идеально сработала пара

Перед матчем Гильермо Абаскаль выдал цитату дня, когда объяснял отсуствие Александра Соболева в старте. И там был не только странный панч про солнце и дождь, еще тренер четко объяснил: в нападении сыграют вместе Игнатов с Промесом.

Решение сыграло сразу.

На четвертой минуте голландец отдал Михаилу короткий пас в центр штрафной, и Игнатов разобрался – пробил хлестко, Сергей Песьяков спасти не смог.

На 15-й уже россиянин доставил Квинси в район 11-метровой точки после единоборства с защитником на правом краю штрафной, Промес пробил быстро и четко.

Итого: за 15 минут непрофильные форварды, играющие парой вместо Александра Соболева, сделали по голу и ассисту.

Голы Игнатова с Промесом – к яркой победе. Такое уже третий раз в сезоне

Мячи этих двоих – приятный сигнал для «Спартака».

● Михаил Игнатов забил третий раз в сезоне. У него уже был гол «Рубину» в Мир РПЛ, а буквально через три дня мяч «Пари НН» в кубковом матче (когда выиграли 5:4).

● Квинси Промес – лидер лиги по ассистами, это был его шестой голевой пас в турнире. По сумме результативных действий он второй: есть еще четыре гола, в сумме 10. Больше только у Матео Кассьерры из «Зенита» (13, из них 12 – голы).

Кстати, в тех двух матчах – «Рубину» и «Пари НН» – забивали оба героя. И оба раза это привело к ярким победам «Спартака».

● Для Промеса это уже 40-й ассист в РПЛ. По данным Opta (с 2009 года) в нашей лиге из иностранцев больше голевых только у Кристиана Нобоа (41), Данни (47) и Жоаозиньо (61).

Соболев вышел только на 86-й минуте, уже при счете 2:1 – «Ростов» отыграл один мяч с пенальти, бесспорно (но с ВАР) поставленного за игру рукой.

В концовке ему с командой пришлось отбиваться, но победу удержали – и закончили первый круг на шестом месте, в одном очке от третьего.

«Почему не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце». Цитата дня от Гильермо Абаскаля

Спартак – Ростов 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Игнатов, 2:0 – 15 Промес, 2:1 – 81, пенальти Осипенко.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Бонгонда, 65), Зиньковский (Соболев, 86), Пруцев (Мозес, 86), Игнатов (Мартинс Перейра, 65), Литвинов, Зобнин (Денисов, 39), Промес.
РостовПесьяков, Лангович (Комличенко, 46), Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин, Глебов, Щетинин (Чернов, 46), Байрамян (Комаров, 70), Мохеби, Голенков (Миронов, 46).

Фото: ФК «Спартак-Москва»

20 комментариев

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SuperStarrrr
Карпин исключит из списка сборной Глебова, и включит Игнатова, как считаете?
+6
0
+6
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Вован Азаров
Соболев пусть дальше истерит, может надо взять себя в руки и работать
+6
-1
+5
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MikhaL
Ждем комментария Мостового. Обвинит во всем дождь, как мне кажется.
+5
0
+5
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Ильдар Фарукшин
Наш Рыжий лучший ❤️❤️❤️❤️
+4
0
+4
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ISEEDEADPEOPLE
пас мозеса в выходе 2в1 спалил мою хату до тла
+3
0
+3
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Алексей Иванов
Ответ Вован Азаров
Соболев пусть дальше истерит, может надо взять себя в руки и работать
Незаменимых нет, как показывает практика...
+2
0
+2
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King_X
Игнатов лучший сегодня, почти все опасные атаки за счёт него
+1
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Ильдар Фарукшин
Если правда Соболь правда" зазведил ". То наш Рыжий прав ❤️❤️❤️❤️
+1
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Konstantin Zorin
Ответ ISEEDEADPEOPLE
пас мозеса в выходе 2в1 спалил мою хату до тла
Мозес плох, зачем его вообще было выпускать?
0
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Иван Кардашевский
Ответ Aleksandr Baskakov
Надолго ?))😂
На один тайм.
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Aleksandr Baskakov
Ответ Ильдар Фарукшин
Наш Рыжий лучший ❤️❤️❤️❤️
Надолго ?))😂
+1
-1
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Aleksandr Baskakov
Ответ SuperStarrrr
Карпин исключит из списка сборной Глебова, и включит Игнатова, как считаете?
Обязательно
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99cm5djnc4
Ответ SuperStarrrr
Карпин исключит из списка сборной Глебова, и включит Игнатова, как считаете?
Пфф, нет)))
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Konstantin Zorin
В чём порядок в атаке? А восемь угловых и ни одного удара? Согласен, у Игнатова лучший матч, а завтра он опять начнёт по мячу не попадать.
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Ильдар Фарукшин
Что нравится всё через пас. Чуть чуть наш тот Спартак напоминает
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Ильдар Фарукшин
Кстати смотрел 2 серии понравилось. Респект ❤️❤️❤️❤️
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Politruk
А где восторги от Глебчика?!
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