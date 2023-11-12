Игнатов с Промесом забили за 15 минут! И сделали победу «Спартаку»

По плану Абаскаля.

Нападение «Спартака» сработало в матче с «Ростовом» очень быстро: к 15-й минуте москвичи повели 2:0.

Самое любопытное – что забили именно Михаил Игнатов и Квинси Промес.

По голу и ассисту за 15 минут у каждого. Идеально сработала пара

Перед матчем Гильермо Абаскаль выдал цитату дня, когда объяснял отсуствие Александра Соболева в старте. И там был не только странный панч про солнце и дождь, еще тренер четко объяснил: в нападении сыграют вместе Игнатов с Промесом.

Решение сыграло сразу.

На четвертой минуте голландец отдал Михаилу короткий пас в центр штрафной, и Игнатов разобрался – пробил хлестко, Сергей Песьяков спасти не смог.

На 15-й уже россиянин доставил Квинси в район 11-метровой точки после единоборства с защитником на правом краю штрафной, Промес пробил быстро и четко.

Итого: за 15 минут непрофильные форварды, играющие парой вместо Александра Соболева, сделали по голу и ассисту.

Голы Игнатова с Промесом – к яркой победе. Такое уже третий раз в сезоне

Мячи этих двоих – приятный сигнал для «Спартака».

● Михаил Игнатов забил третий раз в сезоне. У него уже был гол «Рубину» в Мир РПЛ, а буквально через три дня мяч «Пари НН» в кубковом матче (когда выиграли 5:4).

● Квинси Промес – лидер лиги по ассистами, это был его шестой голевой пас в турнире. По сумме результативных действий он второй: есть еще четыре гола, в сумме 10. Больше только у Матео Кассьерры из «Зенита» (13, из них 12 – голы).

Кстати, в тех двух матчах – «Рубину» и «Пари НН» – забивали оба героя. И оба раза это привело к ярким победам «Спартака».

● Для Промеса это уже 40-й ассист в РПЛ. По данным Opta (с 2009 года) в нашей лиге из иностранцев больше голевых только у Кристиана Нобоа (41), Данни (47) и Жоаозиньо (61).

Соболев вышел только на 86-й минуте, уже при счете 2:1 – «Ростов» отыграл один мяч с пенальти, бесспорно (но с ВАР) поставленного за игру рукой.

В концовке ему с командой пришлось отбиваться, но победу удержали – и закончили первый круг на шестом месте, в одном очке от третьего.

Фото: ФК «Спартак-Москва»