Огненный топ-матч! «Краснодар» уцепился в ничью с «Зенитом» и выиграл первый круг

Два гола звезд за семь минут.

«Зенит» принимал «Краснодар» в 15-м туре: как это символично, что на финише первого круга встретились две лучшие команды сезона. В присутствии 46 тысяч человек.

Забили лидеры: Сперцян и Кассьерра. «Зениту» пришлось отыгрываться

В первом тайме «Зенит» пытался создавать моменты, а «Краснодар» опасно отвечал, во втором – хозяева производили более опасные эпизоды, но забили гости.

Когда Эдуард Сперцян со второй попытки вдавил мяч в ворота после сэйва Михаила Кержакова, вытащившего удар Джона Кордобы. Краснодарец добил головой почти с линии, страхующий защитник не помешал.

Гол показательный, отражающий суть этого матча. Где плотной борьбы, боданий у команд было не меньше, чем ярких атакующих действий.

«Заковырял, – со смехом назвал свой мяч сам Сперцян в интервью после игры на «Матч ТВ». – Пошел на добивание, сама атака хорошая. То, что тренировали, получилось, между линиями получили, сразу развернули. А дальше уже мне повезло немного».

Но «Зенит» сравнял через семь минут: Матео Кассьерра опередил защитника Витора Тормену и замкнул навес Вильмара Барриоса с линии вратарской.

Вчистую выиграл борьбу.

Хотя до этого эпизода у колумбийца толком и не было моментов.

Логично, что забили две звезды. У Кассьерры уже 12-й гол в РПЛ, а у Сперцяна – восьмой.

Второй тайм вообще порадовал не только голами, но и большей остротой. В первом не было толковых ударов в створ – кое-где в статистику, судя по всему, вписали попытку Ивана Сергеева из добавленного времени, которую заблокировал Тормена, но по сути все-таки было 0:0.

Лучший гол, который не был забит. Штанга Мостового

После перерыва били значительно точнее, но главны эпизод концовки все-таки не стал попаданием в створ.

Андрей Мостовой на фланге обыграл Александа Эктова, пробил с правой в дальний угол – но мяч прилетел в штангу.

По полету выглядело как гол.

Многие болельщики на 99% поверили.

Повезло еще, что Вильзон Изидор не сориентировался и не добил – а мяч оказался в руках Матвея Сафонова.

«Зенит» давил все последние минуты, но забить больше не смог.

«Краснодар» выиграл первый круг. Остаются фаворитами?

Лидеры провели уже по 15 матчей в сезоне.

● Главный итог матча – «Краснодар» выиграл первый круг, двухочковый запас перед «Зенитом» сохранился. За последний 21 матч в Мир РПЛ «Краснодар» проиграл всего однажды – совсем недавно в гостях ЦСКА. ● «Краснодар» не может выиграть у «Зенита» уже 11 матчей, серия длится с апреля 2018-го – со времен Роберто Манчини и победы 2:1 в Петербурге с мячом Олега Шатова. С тех пор четыре ничьих и семь поражений, а вообще три победы в 25 матчах. ● «Краснодар» все так же лучшая команда по пропущенным (десять), хотя забивают лидеру все чаще: семь мячей в последних пяти матчах. А «Зенит» – снова не самая забивная команда РПЛ, у действующего чемпиона на мяч меньше, чем у «Крыльев Советов».

Эдуард Сперцян признал после игры на «Матч ТВ», что «Краснодар» должен быть доволен ничьей. Это правда достойный итог, краснодарцы по-прежнему первые.

До зимней паузы «Краснодару» еще играть на выезде с «Уралом», а также дома с «Оренбургом» и ЦСКА.

«Зениту» остались матчи дома с «Сочи», в гостях у «Локо» и на своем поле против «Пари НН».

Еще одна заруба «Краснодар» – «Зенит» ждет нас в середине апреля.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев