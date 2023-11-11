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Огненный топ-матч! «Краснодар» уцепился в ничью с «Зенитом» и выиграл первый круг

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Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Футбол Футбол

Два гола звезд за семь минут.

«Зенит» принимал «Краснодар» в 15-м туре: как это символично, что на финише первого круга встретились две лучшие команды сезона. В присутствии 46 тысяч человек.

Забили лидеры: Сперцян и Кассьерра. «Зениту» пришлось отыгрываться

В первом тайме «Зенит» пытался создавать моменты, а «Краснодар» опасно отвечал, во втором – хозяева производили более опасные эпизоды, но забили гости.

Когда Эдуард Сперцян со второй попытки вдавил мяч в ворота после сэйва Михаила Кержакова, вытащившего удар Джона Кордобы. Краснодарец добил головой почти с линии, страхующий защитник не помешал.

Гол показательный, отражающий суть этого матча. Где плотной борьбы, боданий у команд было не меньше, чем ярких атакующих действий.

«Заковырял, – со смехом назвал свой мяч сам Сперцян в интервью после игры на «Матч ТВ». – Пошел на добивание, сама атака хорошая. То, что тренировали, получилось, между линиями получили, сразу развернули. А дальше уже мне повезло немного».

Но «Зенит» сравнял через семь минут: Матео Кассьерра опередил защитника Витора Тормену и замкнул навес Вильмара Барриоса с линии вратарской.

Вчистую выиграл борьбу.

Хотя до этого эпизода у колумбийца толком и не было моментов.

Логично, что забили две звезды. У Кассьерры уже 12-й гол в РПЛ, а у Сперцяна – восьмой.

Второй тайм вообще порадовал не только голами, но и большей остротой. В первом не было толковых ударов в створ – кое-где в статистику, судя по всему, вписали попытку Ивана Сергеева из добавленного времени, которую заблокировал Тормена, но по сути все-таки было 0:0.

Лучший гол, который не был забит. Штанга Мостового

После перерыва били значительно точнее, но главны эпизод концовки все-таки не стал попаданием в створ.

Андрей Мостовой на фланге обыграл Александа Эктова, пробил с правой в дальний угол – но мяч прилетел в штангу.

По полету выглядело как гол.

Многие болельщики на 99% поверили.

Повезло еще, что Вильзон Изидор не сориентировался и не добил – а мяч оказался в руках Матвея Сафонова.

«Зенит» давил все последние минуты, но забить больше не смог.

«Краснодар» выиграл первый круг. Остаются фаворитами?

Лидеры провели уже по 15 матчей в сезоне.

● Главный итог матча – «Краснодар» выиграл первый круг, двухочковый запас перед «Зенитом» сохранился. За последний 21 матч в Мир РПЛ «Краснодар» проиграл всего однажды – совсем недавно в гостях ЦСКА.   ● «Краснодар» не может выиграть у «Зенита» уже 11 матчей, серия длится с апреля 2018-го – со времен Роберто Манчини и победы 2:1 в Петербурге с мячом Олега Шатова. С тех пор четыре ничьих и семь поражений, а вообще три победы в 25 матчах.   ● «Краснодар» все так же лучшая команда по пропущенным (десять), хотя забивают лидеру все чаще: семь мячей в последних пяти матчах. А «Зенит» – снова не самая забивная команда РПЛ, у действующего чемпиона на мяч меньше, чем у «Крыльев Советов».

Эдуард Сперцян признал после игры на «Матч ТВ», что «Краснодар» должен быть доволен ничьей. Это правда достойный итог, краснодарцы по-прежнему первые.

До зимней паузы «Краснодару» еще играть на выезде с «Уралом», а также дома с «Оренбургом» и ЦСКА.

«Зениту» остались матчи дома с «Сочи», в гостях у «Локо» и на своем поле против «Пари НН».

Еще одна заруба «Краснодар» – «Зенит» ждет нас в середине апреля.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Кто теперь фаворит РПЛ?
2315 голосов
«Краснодар»
34%
Краснодар
«Зенит»
53%
Зенит
Кто-то другой
13%
Спартак

63 комментария

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Varvar27
Ну и харя у Миллера
+91
-5
+86
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Наталья Кузнецова
Ответ Varvar27
Ну и харя у Миллера
"какая отвратительная ожа"
+33
-2
+31
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Хороший матч.Не без изъянов Карасева,но доставивший удовольствие.И еще был один момент,который тоже порадовал- перед самым началом репортажа матча,Черданцев понес очередной бред,а Аршавин лихо его поставил на место.
+29
-2
+27
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Владимир
Ответ Varvar27
Ну и харя у Миллера
Наверно с досады приготовился есть эклер
+19
-3
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Седесим Куиндесимов
Жаль. Да, закончили 1 круг на 1 месте, но отрыв от Зенита мог быть гораздо больше. Надеюсь, в след. части сезона необязательных потерь очков будет гораздо меньше и в России будет новый чемпион.
+19
-8
+11
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Thomas Hant
Очень понравилась фотка Мюллера,он напоминает Пончика из Незнайки.
+12
-2
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Покерный Футбол
Первый тайм такое себе, после гола Краснодара матч раскрылся. Полные трибуны тоже приятно видеть и слышать. Как болельщик Зенита полежаю удачи Краснодару, пусть победит сильнейший, чем больше борьбы в чемпионате тем интереснее.
+11
-1
+10
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Бартоломью
Удивительно, но огненный матч, на этот раз, не испортила телетрансляция нашего всем известного, безальтернативного спортивного канала. Режиссер сработал практически по меркам европейских спортивных вещателей.
Вечная беда - увлечение замедленными повторами с разных ракурсов самых проходных эпизодов матча, в ущерб самой игры на этот раз не состоялась.
Главное внимание уделялось живому футболу. Именно так и показывают ведущие европейские чемпионаты.
Наверное, поэтому (лично у меня) не создалось впечатления, что мне мешают смотреть футбол и сама трансляция действительно напоминала матч команд одной из европейских топ лиг.
+10
-1
+9
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Faust Doc
Ответ Андрей Балабаев
Что жаль? Отскок Краснодара, тянувшего время. Краснодар как раз очков перебрал. Например гол Ростову из офсайда в добавленное время
Ахаха
+14
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Кирилл Голивец
Ивич максимум выжимает из команды. То, на какой уровень в плане черновой работы он вывел Олусегуна (приходил дриблером) и то, как Батчи из обычного бегунка из португальского аутсайдера превратился в умно открывающегося между линиями инсайда - несомненная заслуга серба.

На этом фоне Семак слишком много отдает на импровизацию бразильцам, которым еще и наверное наскучили тактические нюансы во внутряковом чемпионате, где они выигрывали каждый год.
+10
-3
+7
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Leverkusenez
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Хороший матч.Не без изъянов Карасева,но доставивший удовольствие.И еще был один момент,который тоже порадовал- перед самым началом репортажа матча,Черданцев понес очередной бред,а Аршавин лихо его поставил на место.
а что там было, подскажите, пожалуйста
+6
0
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mushur
Лицо Миллера сделало мой день
+6
-1
+5
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DoviDen
Миллер скоро лопнет. Деньги конечнлтне заменяют мозги.
+6
-2
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Ruscello
Ответ Кирилл Голивец
Ивич максимум выжимает из команды. То, на какой уровень в плане черновой работы он вывел Олусегуна (приходил дриблером) и то, как Батчи из обычного бегунка из португальского аутсайдера превратился в умно открывающегося между линиями инсайда - несомненная заслуга серба. На этом фоне Семак слишком много отдает на импровизацию бразильцам, которым еще и наверное наскучили тактические нюансы во внутряковом чемпионате, где они выигрывали каждый год.
Импровизация бразильцев? Ну, тогда бы Клаудиньо в атаке исключительно бегал, на личном опыте и инициативе, времен Брагантино, он как-бы сегодня даже последней надеждой обороны пару раз был.
+4
0
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e.d.a.
Краснодар вёл и это значит,что уцепился?!))) Да уж...
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druff
По ощущениям, ответный гол - это персональная карма Эдуарду за его уши фан сектору.
+7
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gleb_k
Ответ e.d.a.
Краснодар вёл и это значит,что уцепился?!))) Да уж...
Именно. Кто смотрел матч - согласится.
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Sarumian
Первый тайм Краснодар расставился в зоне Зенита и пытался забить. Второй не смотрел.
С ЦСКА должны были также в ничью играть.
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Miron_8383
По сути лучший итог для всех, Зениту хорошо, что ушли от поражения, Краснодару - что остались на первом месте
Ну а зрители получили эмоциональный матч и топовую интригу в чемпионате)
Мне кажется команды сохранят текующую разницу очков и нас ждёт весёлая весна
+5
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ilya arakchiev
Ответ Андрей Балабаев
Что жаль? Отскок Краснодара, тянувшего время. Краснодар как раз очков перебрал. Например гол Ростову из офсайда в добавленное время
Жаль, что Сперцян не забил в конце первого тайма
+2
0
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Михаил Гвоздев
КАССЬЕРРА лучший нападающий после первого круга.
+2
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Lyelik
Нормально.
Молодцы!!
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Саня Беляков
Ответ Miron_8383
По сути лучший итог для всех, Зениту хорошо, что ушли от поражения, Краснодару - что остались на первом месте Ну а зрители получили эмоциональный матч и топовую интригу в чемпионате) Мне кажется команды сохранят текующую разницу очков и нас ждёт весёлая весна
Никакой интриги. Краснодар самоустранится. Даже в этом матче они перебрали очков , как в предыдущих.
+9
-8
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Nissan 0123
Ответ e.d.a.
Краснодар вёл и это значит,что уцепился?!))) Да уж...
после забитого гола нападения Краснодара не было на поле
+3
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Ruscello
В первом тайме Зенит переиграли, два форварда торчали в атаке без мяча. Во втором Кравцов ушел- Зениту стало легче + Семак убрал "обезмяченого" Сергеева. В конце, сил у Зенита было больше, а удача на стороне Сафонова.
Матч так себе, но для РПЛ даже Лукомский мог бы написать разбор...
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