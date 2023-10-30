Берестяной стиль – красота от клуба из Великого Новгорода. Сработала главная ассоциация с городом

«Электрон» сделал красиво.

Наконец-то приятный повод поговорить про «Электрон» из Великого Новгорода.

Команда плетется в конце таблицы своей группы во Второй лиге, это их поддерживали на словах Балотелли и Нани. Это о них регулярно новости в контексте расследований о странных играх. Но теперь, во-первых, за последний месяц совершили рывок в результатах: две победы в пяти матчах (до этого шли с единственной в сезоне). Во-вторых, придали домашнему матчу с «Зенитом»-2 классный антураж – это даже важнее поражения 0:4.

Оформили все в стиле Древней Руси.

Начали с афиши и стилизовали анонс: «Здравэ бояре. Днесь битва мужицкая, что футболом зовется. Невские витязи померятся силушкой с новгородскими богатырями в 13:00».

Состав представили на бересте.

Лучшим игроком матча выбрали зенитовца Алексея Барановского, он забил третий мяч. Его награда – из настоящей бересты.

Выдержали стиль!

«Электрон» вообще креативит. Дарили веник, шаурму, бургер – и подключали донаты

Даже несмотря на плохие результаты, регулярные новые идеи развлекают.

2 октября «Электрон» обыграл «Знамя Труда», тогда своему футболисту подарили как лучшему в матче банный веник и шаурму (или шаверму)!

После другой победы, над «Енисеем»-2, лучший игрок Хамид Таларов получил сочный бургер.

А еще клуб пробовал решить проблемы с финансами с помощью донатов в ВК! Подключал в своем сообществе возможность отправить клубу деньги.

Для понимания, насколько все плохо: в середине сентября появилась информация, что игроки «Электрона» в качестве премиальных за победу получают пиццу. До успешного отрезка так было лишь однажды – в начале сентября обыграли в гостях молодежку «Родины».

Клуб развлекает и в послематчевых интервью: после разгрома от «Торпедо»-2 поговорили с игроком гостей Александром Саковичем, а вопросы задавали Мишка Эл и его подруга Зефирка – маскоты клуба!

На пару причин больше поддерживать страдающий «Электрон».

Береста – символ региона. С Великого Новгорода началось изучение таких бесценных документов эпохи

Великий Новгород и бересту связывает история, растянувшаяся на сотни лет. Берестяная грамота там – главный сувенир и элемент притяжения.

Впервые фрагменты таких грамот обнаружили именно в Великом Новгороде еще в конце XIX века. Основные работы по их поиску начались в 1930-х под руководством советского археолога-славяниста и историка Артемия Арциховского. Удалось найти даже экземпляры 953 – 989 годов – древнейшие из всех.

Первая найденная берестяная грамота относилась к XV веку и стала частью истории города. Автор открытия – археолог Нина Акулова, которая во время одной из экспедиций на Неревском раскопе обнаружила свернутый кусочек березовой коры, на котором писалом (заостренная палочка, служившая инструментом для писания) были нацарапаны непонятные буквы.

Это дало начало открытию множества берестяных грамот, причем не только в этом городе: их находили в разных городах России, Украины и Беларуси. В самом Великом Новгороде в 2019-м установили памятник первой берестяной грамоте.

Великий Новгород известен не только грамотами – местные плетут из бересты шкатулки, игрушки и украшения, а также изготавливают из нее лодки. В Великом Новгороде в конце каждого июля отмечается даже день бересты!

Культура проникла в футбол – теперь главный сувенир из Великого Новгорода есть и у Алексея Барановского.

Фото: ФК «Электрон» Новгородская область