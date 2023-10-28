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У «Зенита» камбэк за пять минут. Быстро ушли от проблем с «Ахматом»

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Ахмат Ахмат
Мохамед Конате Мохамед Конате
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Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Клаудиньо Клаудиньо
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С помощью форвардов.

«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1), но это было непросто. Понадобился камбэк.

Конате забил «Зениту», когда убежал со своей половины. Казалось, снова могут быть проблемы

«Ахмат» повел на 24-й минуте – вышло эффектно. Форвард Мохамед Конате подхватил мяч на своей половине и пробежал до чужой штрафной. Не помешали ни Родригао, встретивший еще в центре, ни бежавший рядом Нуралы Алип.

Вратарь Денис Адамов выскочил за штрафную, но Мохамед обвел его и закатил в пустые ворота.

Конате – лучший бомбардир «Ахмата» в этом сезоне: четыре гола. До этого был дубль ЦСКА (2:3) и мяч «Уралу» (1:0). «Зениту» тоже уже забивал, но в прошлом сезоне – грозненцы тогда проиграли 1:3.

У «Зенита» вообще регулярно возникают сложности с «Ахматом», первый гол в матче на них и намекнул.

Камбэк «Зенита»: 0:1 в 2:1 за пять минут! Забили оба форварда

Но нет.

Отыгрались еще до перерыва.

⚽️ 32’ – Клаудиньо ударил из-за штрафной, а Дарко Тодорович и Ясмин Челикович завалились рядом с вратарской. Ива Сергеев подкинул мяч первым касанием и после паузы спокойно разобрался, покатил мимо вратаря.

Иван не радовался: он посвятил гол своему первому тренеру Владимиру Голубинскому. О его смерти стало известно накануне матча.

«Сегодня умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Хочу сказать ему огромное спасибо. И соболезную», – пояснил Сергеев в интервью на «Матч ТВ» после игры.

⚽️ 37’ – Сергеев классно отпасовал направо, Густаво Мантуан прострелил во вратарскую, а Матео Кассьерра четко замкнул.

Матео – лучший бомбардир РПЛ. У него уже 10 мячей: ближайшие преследователи – Джон Кордоба с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара» и Федор Чалов, у них по шесть.

В середине второго тайма «Зениту» пришлось заменить Клаудиньо. Сергей Семак потом рассказал, что бразилец плохо себя чувствовал еще до игры, у него болела голова, по ходу игры ему стало хуже.

«Зенит» выиграл четвертый раз подряд. Новая попытка достать «Краснодар»

Похоже, они вернулись.

«Зенит» выиграл четвертый раз подряд: до этого в Мир РПЛ обыграли «Сочи» (2:0) и «Крылья» (3:1) в РПЛ, а также «Балтику» (2:1) в кубковом матча. Предыдущая подобная серия была в августе.

Команда Семака идет на втором месте, отстает на два очка от «Краснодара», но у лидера матч в запасе – с ЦСКА в воскресенье.

В РПЛ у петербуржцев дальше «Балтика» и домашний матч с «Краснодаром» – крайне важный для сценария чемпионской гонки.

Зенит – Ахмат 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Конате, 1:1 – 32 Сергеев, 2:1 – 37 Кассьерра.
ЗенитАдамов, Эракович, Родригао, Алип, Дуглас Сантос, Мантуан (Ерохин, 90), Клаудиньо (Кейрос, 65), Барриос, Вендел (Круговой, 90), Сергеев (Мостовой, 74), Кассьерра.
АхматШелия, Тодорович, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Ковачев, 68), Олейников (Гбамбле, 87), Камило (Швец, 68), Харин, Ильин (Агаларов, 77), Конате.
Предупреждения:
Тимофеев (36), Алип (52), Эракович (90).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

3 комментария

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Данко Лазович
С победой! Вперед, чемпионы!
+5
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igls54
Ваня Сергеев - просто душка!
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Potapson
Сергеев сегодня достойно помянул своего первого тренера.
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0
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