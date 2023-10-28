У «Зенита» камбэк за пять минут. Быстро ушли от проблем с «Ахматом»
С помощью форвардов.
«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1), но это было непросто. Понадобился камбэк.
Конате забил «Зениту», когда убежал со своей половины. Казалось, снова могут быть проблемы
«Ахмат» повел на 24-й минуте – вышло эффектно. Форвард Мохамед Конате подхватил мяч на своей половине и пробежал до чужой штрафной. Не помешали ни Родригао, встретивший еще в центре, ни бежавший рядом Нуралы Алип.
Вратарь Денис Адамов выскочил за штрафную, но Мохамед обвел его и закатил в пустые ворота.
Конате – лучший бомбардир «Ахмата» в этом сезоне: четыре гола. До этого был дубль ЦСКА (2:3) и мяч «Уралу» (1:0). «Зениту» тоже уже забивал, но в прошлом сезоне – грозненцы тогда проиграли 1:3.
У «Зенита» вообще регулярно возникают сложности с «Ахматом», первый гол в матче на них и намекнул.
Камбэк «Зенита»: 0:1 в 2:1 за пять минут! Забили оба форварда
Но нет.
Отыгрались еще до перерыва.
⚽️ 32’ – Клаудиньо ударил из-за штрафной, а Дарко Тодорович и Ясмин Челикович завалились рядом с вратарской. Ива Сергеев подкинул мяч первым касанием и после паузы спокойно разобрался, покатил мимо вратаря.
Иван не радовался: он посвятил гол своему первому тренеру Владимиру Голубинскому. О его смерти стало известно накануне матча.
«Сегодня умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Хочу сказать ему огромное спасибо. И соболезную», – пояснил Сергеев в интервью на «Матч ТВ» после игры.
⚽️ 37’ – Сергеев классно отпасовал направо, Густаво Мантуан прострелил во вратарскую, а Матео Кассьерра четко замкнул.
Матео – лучший бомбардир РПЛ. У него уже 10 мячей: ближайшие преследователи – Джон Кордоба с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара» и Федор Чалов, у них по шесть.
В середине второго тайма «Зениту» пришлось заменить Клаудиньо. Сергей Семак потом рассказал, что бразилец плохо себя чувствовал еще до игры, у него болела голова, по ходу игры ему стало хуже.
«Зенит» выиграл четвертый раз подряд. Новая попытка достать «Краснодар»
Похоже, они вернулись.
«Зенит» выиграл четвертый раз подряд: до этого в Мир РПЛ обыграли «Сочи» (2:0) и «Крылья» (3:1) в РПЛ, а также «Балтику» (2:1) в кубковом матча. Предыдущая подобная серия была в августе.
Команда Семака идет на втором месте, отстает на два очка от «Краснодара», но у лидера матч в запасе – с ЦСКА в воскресенье.
В РПЛ у петербуржцев дальше «Балтика» и домашний матч с «Краснодаром» – крайне важный для сценария чемпионской гонки.
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Адамов, Эракович, Родригао, Алип, Дуглас Сантос, Мантуан (Ерохин, 90), Клаудиньо (Кейрос, 65), Барриос, Вендел (Круговой, 90), Сергеев (Мостовой, 74), Кассьерра.
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Ахмат –
Шелия, Тодорович, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Ковачев, 68), Олейников (Гбамбле, 87), Камило (Швец, 68), Харин, Ильин (Агаларов, 77), Конате.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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