Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

Конфликт с Рахмановичем.

Один из спорных моментов матча «Зенита» с «Крыльями» – вот это единоборства Амара Рахмановича с Клаудиньо.

Они пересекались на поле часто, стычек было много, эта – главная. С локтем в лицо.

Клаудиньо и Рахманович задирались весь матч. Бразильцу сильно влетело, боснийцу повезло доиграть до замены

На 41-й минуте Клаудиньо и Рахманович столкнулись – бразилец упал и очень эмоционально просил помощи.

На повторе видно, как Рахманович побежал прессинговать Клаудиньо. И двинул ему в лицо.

Причем ну очень откровенно выставлял руку.

Клаудиньо оказали помощь, он нервно продолжил игру, хотя потом показывал арбитру Артему Чистякову, что у него во рту кровь. Продолжил играть и Рахманович. ВАР-судья Роман Галимов не вмешался, поводов для красной не увидел. По протоколу он мог проверить эпизод только на удаление/неудаление, а даже если увидел тут грубость на желтую, поменять решение судей в поле не мог.

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» оценил: «Судья никак не наказал Рахмановича – это уже плохо. Момент пограничный. Знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками», он идет локтем в лицо. Чуть‑чуть смягчает то, что изначально попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, только это смутило ВАР. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70/30 в пользу красной. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент».

Ключевое в цитате – оценка в 70%. Да, много больше похоже на удаление, но для смены решения судьи в поле нужно намного больше процентов уверенности в том, что это единственно верное решение.

Еще одна стычка случилась перед самым перерывом. И снова Рахманович сцепился с Клаудиньо. Сначала занес руку, а потом ударил бразильца в грудь.

Удар вышел неожиданным для зенитовца, Клаудиньо не сдержался и стал отмахиваться.

А на судью сильно разозлился. Сергей Семак лично уводил своего футболиста в раздевалку.

Предыстории конфликта мы не знаем – возможно, что-то случилось между игроками еще до руки-лица.

После перерыва Клаудиньо и Рахманович пересеклись снова – теперь уже зенитовец скосил игрока «Крыльев».

Да, это было больно.

В следующем эпизоде Рахманович, вероятно, хотел приобнять Клаудиньо – но тот не дался. Хватило прикосновений в первом тайме.

Вскоре Рахмановича заменили, а ближе к концу матча ушел и Клаудиньо.

Сергей Семак тоже не понял, почему за тот самый удар локтем в лицо никакого наказания: «Многое удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо – это грубая игра. Умышленная . Но говорить об этом бесполезно.

Каждый арбитр оценивает все самостоятельно. Вопрос не в ВАР. Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хороший по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате России. По сравнению с Чемпионшипом – в три раза больше пенальти. Мы – страна, где больше всего ставится пенальти. Степень продавливания [так в шутку сказал журналист, задавая вопрос – что для красной не хватило «степени продавливания»] – каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – то же самое. Вопросов очень много».

Правда были и другие вопросы, Еще, например, Роман Евгеньев грубо снес Густаво Мантуана, но не получил желтой, в концовке за сильный удар в колено Мантуана только предупреждение дали Роману Ежову, хотя обсуждать точно можно было и удаление.

Бразильца заменили, и он прямо у бровки показывал кровь.

А после – и свою ногу. С ехидной подписью: «В России это желтая карточка».

Клаудиньо регулярно бьют. А он недоволен

Эпизоды с Клаудиньо часто в центре внимания.

Например, в прошлом сезоне Сергея Семака после игры «Зенита» и «Ростова» удалили, когда он пошел разбираться: «Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать».

Через два тура в игре с «Факелом» Клаудиньо получил удар в кадык от Ильнура Альшина. Футболисту «Факела» тогда не дали желтую.

Клаудиньо рассердился в послематчевом интервью: «Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым. Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса».

Уже в этом сезоне прозвучала стычка с Владиславом Лазаревым из «Балтики» в матче Кубка России: бразилец пренебрежительно пытался прочесть фамилию калининградца, а он указал на табло – на то, что «Балтика» ведет. Лазарев объяснил: «Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

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Победу «Зениту» принес дубль Вендела с пасов Ивана Сергеева и Дугласа Сантоса, а также поздний мяч Андрея Мостового.

Клаудиньо в итоге без результативных действий. Его-то приостановили, но «Крыльям» этого не хватило.