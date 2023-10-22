Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор
Конфликт с Рахмановичем.
Один из спорных моментов матча «Зенита» с «Крыльями» – вот это единоборства Амара Рахмановича с Клаудиньо.
Они пересекались на поле часто, стычек было много, эта – главная. С локтем в лицо.
Клаудиньо и Рахманович задирались весь матч. Бразильцу сильно влетело, боснийцу повезло доиграть до замены
На 41-й минуте Клаудиньо и Рахманович столкнулись – бразилец упал и очень эмоционально просил помощи.
На повторе видно, как Рахманович побежал прессинговать Клаудиньо. И двинул ему в лицо.
Причем ну очень откровенно выставлял руку.
Клаудиньо оказали помощь, он нервно продолжил игру, хотя потом показывал арбитру Артему Чистякову, что у него во рту кровь. Продолжил играть и Рахманович. ВАР-судья Роман Галимов не вмешался, поводов для красной не увидел. По протоколу он мог проверить эпизод только на удаление/неудаление, а даже если увидел тут грубость на желтую, поменять решение судей в поле не мог.
Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» оценил: «Судья никак не наказал Рахмановича – это уже плохо. Момент пограничный. Знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками», он идет локтем в лицо. Чуть‑чуть смягчает то, что изначально попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, только это смутило ВАР. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70/30 в пользу красной. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент».
Ключевое в цитате – оценка в 70%. Да, много больше похоже на удаление, но для смены решения судьи в поле нужно намного больше процентов уверенности в том, что это единственно верное решение.
Еще одна стычка случилась перед самым перерывом. И снова Рахманович сцепился с Клаудиньо. Сначала занес руку, а потом ударил бразильца в грудь.
Удар вышел неожиданным для зенитовца, Клаудиньо не сдержался и стал отмахиваться.
А на судью сильно разозлился. Сергей Семак лично уводил своего футболиста в раздевалку.
Предыстории конфликта мы не знаем – возможно, что-то случилось между игроками еще до руки-лица.
После перерыва Клаудиньо и Рахманович пересеклись снова – теперь уже зенитовец скосил игрока «Крыльев».
Да, это было больно.
В следующем эпизоде Рахманович, вероятно, хотел приобнять Клаудиньо – но тот не дался. Хватило прикосновений в первом тайме.
Вскоре Рахмановича заменили, а ближе к концу матча ушел и Клаудиньо.
Сергей Семак тоже не понял, почему за тот самый удар локтем в лицо никакого наказания: «Многое удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо – это грубая игра. Умышленная. Но говорить об этом бесполезно.
Каждый арбитр оценивает все самостоятельно. Вопрос не в ВАР. Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хороший по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате России. По сравнению с Чемпионшипом – в три раза больше пенальти. Мы – страна, где больше всего ставится пенальти. Степень продавливания [так в шутку сказал журналист, задавая вопрос – что для красной не хватило «степени продавливания»] – каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – то же самое. Вопросов очень много».
Семак имеет в виду этот пост про пенальти – от нашего блогера
Правда были и другие вопросы, Еще, например, Роман Евгеньев грубо снес Густаво Мантуана, но не получил желтой, в концовке за сильный удар в колено Мантуана только предупреждение дали Роману Ежову, хотя обсуждать точно можно было и удаление.
Бразильца заменили, и он прямо у бровки показывал кровь.
А после – и свою ногу. С ехидной подписью: «В России это желтая карточка».
Клаудиньо регулярно бьют. А он недоволен
Эпизоды с Клаудиньо часто в центре внимания.
Например, в прошлом сезоне Сергея Семака после игры «Зенита» и «Ростова» удалили, когда он пошел разбираться: «Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать».
Через два тура в игре с «Факелом» Клаудиньо получил удар в кадык от Ильнура Альшина. Футболисту «Факела» тогда не дали желтую.
Клаудиньо рассердился в послематчевом интервью: «Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым. Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса».
Уже в этом сезоне прозвучала стычка с Владиславом Лазаревым из «Балтики» в матче Кубка России: бразилец пренебрежительно пытался прочесть фамилию калининградца, а он указал на табло – на то, что «Балтика» ведет. Лазарев объяснил: «Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»
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Победу «Зениту» принес дубль Вендела с пасов Ивана Сергеева и Дугласа Сантоса, а также поздний мяч Андрея Мостового.
Клаудиньо в итоге без результативных действий. Его-то приостановили, но «Крыльям» этого не хватило.
P.S. Снос Мантуана у штрафной. Окей, ты дал доиграть. Но это же была железобетонная желтая.
Удар локтем в лицо соперника был не акцентированный. Рахманович не видел соперника и удар нанёс по неосторожности.
Судья Чистяков находящийся в 7 метрах принял правильное решение не заметить данный инцидент.
А теперь самое важное: в этом нет никакой системы. Это просто хреновое российское судейство. Нет никаких заговоров, никаких подтапливаний. Как и не было никогда раньше помощи. Казалось бы, важные игроки ушли, игра была хуже в начале. Если бы и надо было тащить, то тащили бы сейчас. Так нет, куча подобной фигни.
Понятно, что судья мог не видеть эпизод со всех ракурсов, но это не отменяет факта самого удара и неспортивного поведения, судья должен быть наказан, за такой игнор эпизода.
Думается, Рахмановича лучше не выпускать в матче Кубка, который скоро опять пройдет в Питере. На месте Семака, я бы выпустил игрока, под травму Рахмановича в следующей игре...
Спасибо, за мордобой, Осинькину...что его подопечные делают на поле - это не футбол.
Чушь полная. Давайте вспомним удаление Барриоса с Динамо. Там Вильмар случайно (первое смягчающее обстоятельство) по инерции (второе) дальней согнутой (третье) ногой доехал до Макарова. Но ВАР возбудился, а судья показал КК. Которая в итоге оказала прямое влияние на результат. Тут же у самарца умышленное нарушение, какая-то просто вопиющая, запредельная грубость, чуть челюсть не сломал, а оказывается это лишь 70% и не повод для вмешательства ВАР.
Но вот Рахмановича надо было удалять, и надолго. Там локоть был выставлен намеренно и существенно раньше собственно столкновения.
Все к чему прикасается государство последние годы разваливается и деградирует
Рахманович вообще думал когда летел так локтем, думал не заметят или специально?
очень повезло что попались сегодня такие судьи, а так ещё пару матчей дисквала надо дать, чтобы не повадно было другим
Двуличие и лицемерие в Англии два таких Рахмановича взяли бы в клешни его и сломали бы пополам, и думаете тренер стал бы успокаивать неуравновешенного игрока, он сел бы третью команду далеко и надолго