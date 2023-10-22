ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

Клаудиньо Клаудиньо
Зенит Зенит
Амар Рахманович Амар Рахманович
Крылья Советов Крылья Советов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
судьи судьи
Артем Чистяков
Футбол Футбол

Конфликт с Рахмановичем.

Один из спорных моментов матча «Зенита» с «Крыльями» – вот это единоборства Амара Рахмановича с Клаудиньо.

Они пересекались на поле часто, стычек было много, эта – главная. С локтем в лицо.

Клаудиньо и Рахманович задирались весь матч. Бразильцу сильно влетело, боснийцу повезло доиграть до замены

На 41-й минуте Клаудиньо и Рахманович столкнулись – бразилец упал и очень эмоционально просил помощи.

На повторе видно, как Рахманович побежал прессинговать Клаудиньо. И двинул ему в лицо.

Причем ну очень откровенно выставлял руку.

Клаудиньо оказали помощь, он нервно продолжил игру, хотя потом показывал арбитру Артему Чистякову, что у него во рту кровь. Продолжил играть и Рахманович. ВАР-судья Роман Галимов не вмешался, поводов для красной не увидел. По протоколу он мог проверить эпизод только на удаление/неудаление, а даже если увидел тут грубость на желтую, поменять решение судей в поле не мог.

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» оценил: «Судья никак не наказал Рахмановича – это уже плохо. Момент пограничный. Знаете, раньше это принято было называть «грязными югославскими штучками», он идет локтем в лицо. Чуть‑чуть смягчает то, что изначально попадает не в лицо, а через плечо. То есть удар становится не таким сильным. Я думаю, только это смутило ВАР. Конечно, момент смотрится очень жестко. Я думаю, там 70/30 в пользу красной. Позвал бы я судью к монитору, будь я на ВАР? Нет, потому что это не явный и очевидный момент».

Ключевое в цитате – оценка в 70%. Да, много больше похоже на удаление, но для смены решения судьи в поле нужно намного больше процентов уверенности в том, что это единственно верное решение.

Еще одна стычка случилась перед самым перерывом. И снова Рахманович сцепился с Клаудиньо. Сначала занес руку, а потом ударил бразильца в грудь.

Удар вышел неожиданным для зенитовца, Клаудиньо не сдержался и стал отмахиваться.

А на судью сильно разозлился. Сергей Семак лично уводил своего футболиста в раздевалку.

Предыстории конфликта мы не знаем – возможно, что-то случилось между игроками еще до руки-лица.

После перерыва Клаудиньо и Рахманович пересеклись снова – теперь уже зенитовец скосил игрока «Крыльев».

Да, это было больно.

В следующем эпизоде Рахманович, вероятно, хотел приобнять Клаудиньо – но тот не дался. Хватило прикосновений в первом тайме.

Вскоре Рахмановича заменили, а ближе к концу матча ушел и Клаудиньо.

Сергей Семак тоже не понял, почему за тот самый удар локтем в лицо никакого наказания:  «Многое удивляет. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая. В эпизоде с Клаудиньо – это грубая игра. Умышленная. Но говорить об этом бесполезно. 

Каждый арбитр оценивает все самостоятельно. Вопрос не в ВАР. Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хороший по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате России. По сравнению с Чемпионшипом – в три раза больше пенальти. Мы – страна, где больше всего ставится пенальти. Степень продавливания [так в шутку сказал журналист, задавая вопрос – что для красной не хватило «степени продавливания»] – каждый арбитр действует по своему усмотрению. И игра с руками в штрафной – то же самое. Вопросов очень много».

Семак имеет в виду этот пост про пенальти – от нашего блогера

Правда были и другие вопросы, Еще, например, Роман Евгеньев грубо снес Густаво Мантуана, но не получил желтой, в концовке за сильный удар в колено Мантуана только предупреждение дали Роману Ежову, хотя обсуждать точно можно было и удаление.

Бразильца заменили, и он прямо у бровки показывал кровь.

А после – и свою ногу. С ехидной подписью: «В России это желтая карточка».

Клаудиньо регулярно бьют. А он недоволен

Эпизоды с Клаудиньо часто в центре внимания.

Например, в прошлом сезоне Сергея Семака после игры «Зенита» и «Ростова» удалили, когда он пошел разбираться: «Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать».

Через два тура в игре с «Факелом» Клаудиньо получил удар в кадык от Ильнура Альшина. Футболисту «Факела» тогда не дали желтую.

Клаудиньо рассердился в послематчевом интервью: «Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым. Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса».

Уже в этом сезоне прозвучала стычка с Владиславом Лазаревым из «Балтики» в матче Кубка России: бразилец пренебрежительно пытался прочесть фамилию калининградца, а он указал на табло – на то, что «Балтика» ведет. Лазарев объяснил: «Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

***

Победу «Зениту» принес дубль Вендела с пасов Ивана Сергеева и Дугласа Сантоса, а также поздний мяч Андрея Мостового.

Клаудиньо в итоге без результативных действий. Его-то приостановили, но «Крыльям» этого не хватило.

Два изящества «Зенита», которыми обломали «Крылья». Дубль Вендела – как со «Спартаком»

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Надеюсь Зенит обратится по этому эпизоду. Очень хочется поржать от их объяснения. Скажут что-то типа: это удар рукой, а не ногой, поэтому только желтая, а желтые вар не смотрит 😁
P.S. Снос Мантуана у штрафной. Окей, ты дал доиграть. Но это же была железобетонная желтая.
+64
-3
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
ну многие в рпл уже давно юзают тактику "лупи Клаудиньо,он заведётся и перестанет соображать на поле". проблема в том,что судьи раз за разом закрывают глаза на избиение бразильца
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-ALF-
Краснее красной не бывает. Даже с учетом якобы того, что сначала попали по плечу Клаудиньо. Просто по тому, что был явный умысел. Нет игры в мяч, нет игры в корпус - акцентированный удар локтем это красная карточка, что по старым правилам, что по новым. Но ЭСК выдаст очередную отмазку.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карл_Иваныч
"Крылья" с "Зенитном" (и только с "Зенитом") вышли играть как помоечные гопники - судейки им всё простили. Две красных карточки - Рахмановичу и Ежову были бы вполне заслуженной наградой.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
casatt
Спартак бы уже после такого опять с чемпионата сниматься хотел
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deca
Ответ unreality
Надеюсь Зенит обратится по этому эпизоду. Очень хочется поржать от их объяснения. Скажут что-то типа: это удар рукой, а не ногой, поэтому только желтая, а желтые вар не смотрит 😁 P.S. Снос Мантуана у штрафной. Окей, ты дал доиграть. Но это же была железобетонная желтая.
КДК:
Удар локтем в лицо соперника был не акцентированный. Рахманович не видел соперника и удар нанёс по неосторожности.
Судья Чистяков находящийся в 7 метрах принял правильное решение не заметить данный инцидент.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
Только в этом сезоне был косяк с неудалением Макарова и вот это вот. Но всякие полоумные будут опять рассказывать про админресурс. А, и главному конкуренту в прошлом туре засчитали левейший победный гол на 95-й минуте.

А теперь самое важное: в этом нет никакой системы. Это просто хреновое российское судейство. Нет никаких заговоров, никаких подтапливаний. Как и не было никогда раньше помощи. Казалось бы, важные игроки ушли, игра была хуже в начале. Если бы и надо было тащить, то тащили бы сейчас. Так нет, куча подобной фигни.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ kilo_gilo
ну многие в рпл уже давно юзают тактику "лупи Клаудиньо,он заведётся и перестанет соображать на поле". проблема в том,что судьи раз за разом закрывают глаза на избиение бразильца
Ой, да и Венделу переодически очень сильно достаётся и судьи игнорят. Я хз, заговоры искать не буду, но если им дали указание перед сезоном давать бороться, они это очень странно поняли. В некоторых матчах на бразильцев реально целенаправленная охота идёт.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
С учетом того, что все уже знают как эмоционально вывести Клау из игры, сегодняшний эпизод мог быть определенной тактикой от главного тренера Крыльев...
Понятно, что судья мог не видеть эпизод со всех ракурсов, но это не отменяет факта самого удара и неспортивного поведения, судья должен быть наказан, за такой игнор эпизода.
Думается, Рахмановича лучше не выпускать в матче Кубка, который скоро опять пройдет в Питере. На месте Семака, я бы выпустил игрока, под травму Рахмановича в следующей игре...
Спасибо, за мордобой, Осинькину...что его подопечные делают на поле - это не футбол.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyGerodot
Начать матч с битья Клаудиньо и продолжать также - стало постоянной фирменной затеей команд, техника которых вне конкуренции с этим игроком. Грязная игра - это низость в футболе, его гнойный нарыв. У нас она при попустительстве судей ныне процветает. Это не только желание подставить ножку игре действующего чемпиона. Это обрушение и так невысокого уровня РПЛ, дальнейшее ухудшение имиджа. И, что важно, вся эта гадость редко приносит победу её "героям". Зениту за убедительную победу в этом матче с грязной игрой соперника и сомнительным судейством - спасибо.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Никакая это не "красная", а "бордовая". С дисквой на несколько матчей при адекватном судействе
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Крылья очень разочаровали. Мало того, что приехали не в футбол играть, а всей командой на своей трети поле стоять и другим мешать. Так еще и какая-то вопиющая и абсолютно умышленная грубость. Очень горький осадок от такой игры симпатичной для меня ранее команды. Потом конечно остыну, но сейчас прямо бурлит и к Крыльям стойкое отторжение.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
"Ключевое в цитате – оценка в 70%. Да, много больше похоже на удаление, но для смены решения судьи в поле нужно намного больше процентов уверенности в том, что это единственно верное решение."

Чушь полная. Давайте вспомним удаление Барриоса с Динамо. Там Вильмар случайно (первое смягчающее обстоятельство) по инерции (второе) дальней согнутой (третье) ногой доехал до Макарова. Но ВАР возбудился, а судья показал КК. Которая в итоге оказала прямое влияние на результат. Тут же у самарца умышленное нарушение, какая-то просто вопиющая, запредельная грубость, чуть челюсть не сломал, а оказывается это лишь 70% и не повод для вмешательства ВАР.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Понятно, чистяков получил свои 300-400 тыс. евро и ушел навсегда в закат. Этот презик, который бил локтем, получит свои 3-5 матчей дисквы и будет дальше играть. Но может хватит нам в РПЛ всего этого вонючего овна.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фантом
Ответ Карл_Иваныч
"Крылья" с "Зенитном" (и только с "Зенитом") вышли играть как помоечные гопники - судейки им всё простили. Две красных карточки - Рахмановичу и Ежову были бы вполне заслуженной наградой.
Поработаю немного адвокатом дьявола: Ежов явно не хотел так сыграть, чисто технически ошибся, особенно на фоне того, что только что вышел. Однако это все равно красная, просто без дисквалификации за умысел.

Но вот Рахмановича надо было удалять, и надолго. Там локоть был выставлен намеренно и существенно раньше собственно столкновения.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omega-3
Мажич позволил московским кабинетам вернуть в чемпионат так любимую ими хусаиновщину.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Последнее фото - Топ!))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ unreality
Надеюсь Зенит обратится по этому эпизоду. Очень хочется поржать от их объяснения. Скажут что-то типа: это удар рукой, а не ногой, поэтому только желтая, а желтые вар не смотрит 😁 P.S. Снос Мантуана у штрафной. Окей, ты дал доиграть. Но это же была железобетонная желтая.
Лучшие игроки просто скоро уедут из РПЛ и останутся одни костоломы, публика уже не ходит как раньше

Все к чему прикасается государство последние годы разваливается и деградирует
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий скрыт
Голос с шестого места от адептов команды "скоро 10 лет без побед" очень важен. Прям дрожим от нетерпения.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
А потом происходят массовые драки.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Ответ Вася Вася
Ну если он такой неуравновешенный зачем он играет в футбол)) пускай к мозгоправу сходит, по поводу нарушения, мне кажется клаудинью просто карлик не факт что удар вообще был, была выставленная рука которая вобще никого задеть не должна была
К офтальмологу не пробовали обращаться?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
у судей по ходу свои игры начались за власть. Такого безобразного судейства, как в этом туре давно не было. Такое впечатление, что ВАР только мешает им.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
Ответ Digger86
Не то что в каждом туре ошибки. В каждом матче практически. Вчера на Дзюбе не дали красную, сегодня вот это, в матче Спартака спорные решения..
Объяснения про "сначала попал в плечо" были самыми смешными. Если у игрока нога еле-еле чиркнет по мячу, а потом он шипами влетит прямой ногой в голень сопернику, тоже смотреть не будут? Итог эпизода - удар локтем в голову. Какая разница, где там был мизерный чирк?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Ответ Вася Вася
Комментарий удален модератором
А мне как-то мало интересно думаете вы или нет...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
при вар и такой фол прошел мимо
Рахманович вообще думал когда летел так локтем, думал не заметят или специально?
очень повезло что попались сегодня такие судьи, а так ещё пару матчей дисквала надо дать, чтобы не повадно было другим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
иван кочубей
почему то считал крылья адекватной командой, видимо им проплатили за нефутбол, на две красные самарцы наиграли. Желаю им стыковые игры, Оськину позор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Тихонов
Вы всё врёти! Крылья прекрасная команда, показывающая красивый атакующий футбол, всем богатеям на зависть!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hjvbxm
пока есть московские клубы, а теперь ещё и зенит питерский, не будет у нас не сборной , нытик. играйте а не нойте. да зенит явно был сегодня сильнее, без спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idalgo
Ответ unreality
Надеюсь Зенит обратится по этому эпизоду. Очень хочется поржать от их объяснения. Скажут что-то типа: это удар рукой, а не ногой, поэтому только желтая, а желтые вар не смотрит 😁 P.S. Снос Мантуана у штрафной. Окей, ты дал доиграть. Но это же была железобетонная желтая.
на несколько секунд при ударе Клаудиньо по лицу рожу Рахмановича прямо перекосило от злобы. такого отморозка на поле редко увидишь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милитриса Кирбитьевна
Ответ Данко Лазович
Последнее фото - Топ!))
Это - красная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Титюля
Думаю Зениту надо прикупить 3-4 тафгаев для защиты лидеров. Что бы такие Рахмоновичи уезжали со стадиона в больничную с крестами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Вася
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий скрыт
Он просто неуравновешенный тип который боится борьбы в атлетичном виде спорта, почему его в европу продать не могут его там пополам сломают)) а тут тренер успокаивает АХАХХАХАХХА позорище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
добрый грек
Это не красная а бурая карточка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Вася
Ответ Ruscello
К офтальмологу не пробовали обращаться?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kira625
Вобщем КС простили на одну КК и одну ЖК.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вован Азаров
Ответ MyGerodot
Начать матч с битья Клаудиньо и продолжать также - стало постоянной фирменной затеей команд, техника которых вне конкуренции с этим игроком. Грязная игра - это низость в футболе, его гнойный нарыв. У нас она при попустительстве судей ныне процветает. Это не только желание подставить ножку игре действующего чемпиона. Это обрушение и так невысокого уровня РПЛ, дальнейшее ухудшение имиджа. И, что важно, вся эта гадость редко приносит победу её "героям". Зениту за убедительную победу в этом матче с грязной игрой соперника и сомнительным судейством - спасибо.
А как же Джентилле-Марадона, или Баттистон-Шумахер, если бы так сыграли против Клаудиньо где бы он был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Вася
Ответ Диванный эксперт
Разве Клауд не говорил судье : Я игрок зенита!
Какое то обострение, удар не умышленный игровой, а маленькая истиричка замахала маленькими ручками, если карлик так боится борьбы не надо играть в футбол
Двуличие и лицемерие в Англии два таких Рахмановича взяли бы в клешни его и сломали бы пополам, и думаете тренер стал бы успокаивать неуравновешенного игрока, он сел бы третью команду далеко и надолго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Один живой
у судей по ходу свои игры начались за власть. Такого безобразного судейства, как в этом туре давно не было. Такое впечатление, что ВАР только мешает им.
ВАР мешает. Это обычная психология, когда ответственность несёт не один человек, а коллектив, и каждый думает, что крайний кто-то другой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий