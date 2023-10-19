И ровно в день 10-летия лондонского хайлайта.

«Акрон» не просто продолжает новый впечатляющий поход в Фонбет Кубке России, еще делает красиво.

Обыграли в Жигулевске «Шинник» (3:0) благодаря мячам Артема Погосова, Абу-Саида Эльдарушева и и Андреса Понсе. Первый гол особенно хорош, смотрите.

Зафиксируем лучшие действия.

Игрок «Акрона» подобрал мяч в центре поля и, кажется, запутался в борьбе с двумя защитниками. Мяч перехватили, но футболист не выключился и после отбора прокинул мяч к штрафной «Шинника». Тут и началась красивая комбинация.

Сначала – эффектная пятка, чтобы войти в штрафную.

Уже внутри – скидка чуть назад под удар Артему Погосову, тоже пяткой.

Дальше – удар без шансов для вратаря.

Вам тоже напомнило тот самый гол «Арсенала» в ворота «Норвича»? Знаете, что еще вау – этому голу Джека Уилшира после пяточки Оливье Жиру ровно 10 лет!

Лондонский клуб включал его в топ-5 лучших голов после комбинаций в истории (таймкод – 1:46, там почему-то указана дата 28 мая 2014-го, но в этот день такой игры не было, а вот 19 октября 2013-го была).

Вадим Лукомский не зря вспомнил этот мяч и назвал одним из лучших, какие видел. Что если «Акрон» тоже вдохновился?

«Акрон» снова разгоняется в Кубке. Уже близки к плей-офф и встречам с командами РПЛ

Тольяттинцы шумят второй сезон подряд.

Год назад так же начинали в квалификации Пути регионов и прошли все раунды, в последнем выбили мощную «Аланию», а дальше – «Динамо» и «Спартак». Остановились только в полуфинале на «Краснодаре».

Теперь до нижней сетки плей-офф и шанса встретиться с соперником из РПЛ один шаг. Соперника узнают на жеребьевке в пятницу.

Они и сами претендуют на выход в Премьер-лигу, идут четвертыми в Первой. Правда, там не забивают с игры почти два месяца – с 27 августа. В Кубке летит лучше, до трех мячей «Шиннику» шесть получала «Рязань».

Верите в новый далекий поход команды Евгения Калешина?

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»