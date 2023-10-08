Безумный гол Севикяна тормознул «Крылья» в Нижнем. Они впервые в сезоне не забили

Важный результат.

«Пари НН» обыграл дома сенсационные «Крылья Советов» – 2:0.

Первый гол забил Эдуард Севикян – и это было неимоверно красиво. Сместился с правого фланга в центр и сильнейшим ударом воткнул мяч прямо под перекладину. Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников замешкался и не успел среагировать.

Александр Дорский при разборе гола отметил вброс вратаря «Пари НН» Нигматуллина (на него записали ассист) и блестящее открывание самого Севикяна:

«За восхищением ударом Севикяна и разбором действий Костанцы и Овсянникова не нужно игнорировать две вещи.

Севикян опять блестяще открылся в свободной зоне – левый фланг «Крыльев» был открыт после подключения Горшкова. Так вышло, что Рассказов случайно попал мячом в голову Горшкова – Юрий оказался вырублен на несколько секунд.

Прекрасные реакция и вброс Нигматуллина. Взял мяч в руки – тут же точно скинул Севикяну».

«Пари НН» забил второй уже в добавленное ко второму тайму время: Зе Турбо после паса Кутателадзе отправил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.

● Нижегородский клуб после победы над «Крыльями» поднялся на 5-е место, но по итогам тура может опуститься ниже, потому что конкуренты по таблице («Динамо», «Спартак», ЦСКА) пока не сыграли.

● «Пари НН» выиграл 8 из 10 домашних матчей в РПЛ с момента назначения Сергея Юрана. Больше всех в лиге на этом отрезке.

● Прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия «Крыльев» – последний раз они не набирали очков в августе с «Ахматом» (1:3). В таблице самарцы по-прежнему на втором месте и по итогам тура точно не упадут. Но отрыв «Краснодара» вырос до 6 очков.

● «Крылья» впервые в сезоне не забили в РПЛ – прервалась 10-матчевая серия. Всего у у них 25 голов (2,27 за игру) – больше всех.

У «Крыльев» тяжелое расписание – в следующих пяти турах самарцы сыграют с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом». У «Пари НН» график не слаще – матчи со «Спартаком» и ЦСКА.

Фото: vk.com/fcnn_ru