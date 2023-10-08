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Безумный гол Севикяна тормознул «Крылья» в Нижнем. Они впервые в сезоне не забили

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Крылья Советов Крылья Советов
Зе Турбо Зе Турбо
Эдгар Севикян Эдгар Севикян
Пари НН Пари НН
Футбол Футбол

Важный результат.

«Пари НН» обыграл дома сенсационные «Крылья Советов» – 2:0.

Первый гол забил Эдуард Севикян – и это было неимоверно красиво. Сместился с правого фланга в центр и сильнейшим ударом воткнул мяч прямо под перекладину. Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников замешкался и не успел среагировать.

Александр Дорский при разборе гола отметил вброс вратаря «Пари НН» Нигматуллина (на него записали ассист) и блестящее открывание самого Севикяна: 

«За восхищением ударом Севикяна и разбором действий Костанцы и Овсянникова не нужно игнорировать две вещи.

Севикян опять блестяще открылся в свободной зоне – левый фланг «Крыльев» был открыт после подключения Горшкова. Так вышло, что Рассказов случайно попал мячом в голову Горшкова – Юрий оказался вырублен на несколько секунд.

Прекрасные реакция и вброс Нигматуллина. Взял мяч в руки – тут же точно скинул Севикяну».

«Пари НН» забил второй уже в добавленное ко второму тайму время: Зе Турбо после паса Кутателадзе отправил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.

● Нижегородский клуб после победы над «Крыльями» поднялся на 5-е место, но по итогам тура может опуститься ниже, потому что конкуренты по таблице («Динамо», «Спартак», ЦСКА) пока не сыграли.

● «Пари НН» выиграл 8 из 10 домашних матчей в РПЛ с момента назначения Сергея Юрана. Больше всех в лиге на этом отрезке.

● Прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия «Крыльев» – последний раз они не набирали очков в августе с «Ахматом» (1:3). В таблице самарцы по-прежнему на втором месте и по итогам тура точно не упадут. Но отрыв «Краснодара» вырос до 6 очков. 

● «Крылья» впервые в сезоне не забили в РПЛ – прервалась 10-матчевая серия. Всего у у них 25 голов (2,27 за игру) – больше всех.

У «Крыльев» тяжелое расписание – в следующих пяти турах самарцы сыграют с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом». У «Пари НН» график не слаще – матчи со «Спартаком» и ЦСКА.

Пари НН – Крылья Советов 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Севикян, 2:0 – 90 Зе Турбо.
Пари НННигматуллин, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов (Тихий, 85), Калинский (Эдедем, 56), Трошечкин (Жигулев, 85), Майга, Карапузов, Севикян (Зе Турбо, 69), Боселли (Кутателадзе, 69).
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Рассказов (Писарский, 68), Фернандо, Витюгов (Иванисеня, 90), Гарре, Салтыков (Хубулов, 81), Рахманович.
Предупреждения:
Кутателадзе (72), Тихий (90).

Фото: vk.com/fcnn_ru

5 комментариев

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alexman1996
О, любимая рубрика "повторы по скриншотам".
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Rumov
Молодцы нижегородцы. Им очки очень нужны.
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morpheo
А Юран то...на удивление...всё таки даёт результат.
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uchiyamada
в тексте написано правильно: "впервые в сезоне не забили в РПЛ", а из заголовка можно понять, что вообще впервые в сезоне, хотя у КС уже было 2 безголевых матча в Кубке.

>>Прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия «Крыльев» – последний раз они не набирали очков в августе с «Ахматом» (1:3).

а вот здесь вообще всё напутано. В чемпионате Крылья последний раз не набирали очков действительно в августе, но в Казани с Рубином (1:2), а в Кубке после поражния от Ахмата 1:3 было еще одно поражение от Ахмата 0:3.
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Александр Зубков
The Turbo добил.
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