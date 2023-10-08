Безумный гол Севикяна тормознул «Крылья» в Нижнем. Они впервые в сезоне не забили
Важный результат.
«Пари НН» обыграл дома сенсационные «Крылья Советов» – 2:0.
Первый гол забил Эдуард Севикян – и это было неимоверно красиво. Сместился с правого фланга в центр и сильнейшим ударом воткнул мяч прямо под перекладину. Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников замешкался и не успел среагировать.
Александр Дорский при разборе гола отметил вброс вратаря «Пари НН» Нигматуллина (на него записали ассист) и блестящее открывание самого Севикяна:
«За восхищением ударом Севикяна и разбором действий Костанцы и Овсянникова не нужно игнорировать две вещи.
Севикян опять блестяще открылся в свободной зоне – левый фланг «Крыльев» был открыт после подключения Горшкова. Так вышло, что Рассказов случайно попал мячом в голову Горшкова – Юрий оказался вырублен на несколько секунд.
Прекрасные реакция и вброс Нигматуллина. Взял мяч в руки – тут же точно скинул Севикяну».
«Пари НН» забил второй уже в добавленное ко второму тайму время: Зе Турбо после паса Кутателадзе отправил мяч в дальний угол внешней стороной стопы.
● Нижегородский клуб после победы над «Крыльями» поднялся на 5-е место, но по итогам тура может опуститься ниже, потому что конкуренты по таблице («Динамо», «Спартак», ЦСКА) пока не сыграли.
● «Пари НН» выиграл 8 из 10 домашних матчей в РПЛ с момента назначения Сергея Юрана. Больше всех в лиге на этом отрезке.
● Прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия «Крыльев» – последний раз они не набирали очков в августе с «Ахматом» (1:3). В таблице самарцы по-прежнему на втором месте и по итогам тура точно не упадут. Но отрыв «Краснодара» вырос до 6 очков.
● «Крылья» впервые в сезоне не забили в РПЛ – прервалась 10-матчевая серия. Всего у у них 25 голов (2,27 за игру) – больше всех.
У «Крыльев» тяжелое расписание – в следующих пяти турах самарцы сыграют с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом». У «Пари НН» график не слаще – матчи со «Спартаком» и ЦСКА.
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Пари НН –
Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов (Тихий, 85), Калинский (Эдедем, 56), Трошечкин (Жигулев, 85), Майга, Карапузов, Севикян (Зе Турбо, 69), Боселли (Кутателадзе, 69).
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Крылья Советов –
Овсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Рассказов (Писарский, 68), Фернандо, Витюгов (Иванисеня, 90), Гарре, Салтыков (Хубулов, 81), Рахманович.
- Предупреждения:
- Кутателадзе (72), Тихий (90).
Фото: vk.com/fcnn_ru
>>Прервалась 5-матчевая беспроигрышная серия «Крыльев» – последний раз они не набирали очков в августе с «Ахматом» (1:3).
а вот здесь вообще всё напутано. В чемпионате Крылья последний раз не набирали очков действительно в августе, но в Казани с Рубином (1:2), а в Кубке после поражния от Ахмата 1:3 было еще одно поражение от Ахмата 0:3.