Чудо-камбэк «Краснодара»: 0:2 с привозом Сафонова превратились в 3:2 с голом на 95’

«Ростов» третий раз подряд не удержал 2:0.

«Краснодара» выдал ярчайший камбэк против «Ростова» (3:2). В первом тайме было 0:2 с привозом Сафонова, во втором – три гола хозяев, победный влетел на 95-й минуте.

Какие контрастные таймы!

Первый тайм «Краснодара» – ужас. Привоз Сафонова и только один удар до 43-й минуты

На 23-й минуте хозяев подвел Матвей Сафонов – отдал кошмарную передачу во фланг. Мяч перехватил Алексей Ионов, проник в штрафную и сделал ассист на Данила Глебова.

«Извиняюсь за ошибку перед болельщиками. Мои действия, не только ошибка с голом, вообще игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. Это мое мнение. Спасибо команде. Мало сказать, что они отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть», – сказал вратарь «Краснодара» после матча.

Ближе к концу тайма гости удвоили счет: Чернов выполнил подачу с левого фланга, Голенков сбросил на Мохеби, который опередил Тормену и вбил под перекладину.

На тот момент «Краснодар» был плох не только в защите, но и в атаке. До 43-й минуты хозяева нанесли всего один удар – Кордоба из-за штрафной сильно выше.

Александр Дорский был в шоке от игры «Краснодара»:

«Владение после первого тайма – обман. Да, вроде бы 50% – 50%, но важен контекст передач. Всего 7,7% передач «Краснодара» сделаны в финальную треть, тогда как у «Ростова» – 30,3%. Если план Ивича заключался в выманивании «Ростова» в прессинг, то это тоже не работает: пока на пространстве у Батчи и Кордобы практически ничего не получается.

В обороне – тоже проблемы. Волкова раздевает Мохеби, Алонсо и Тормена проиграли 1-в-1 при втором голе (надо отмечать и атаку – топовый сброс Голенкова), а Сафонов нервничает, как будто сейчас весна-2023. Привоз в первом голе, неточная передача сразу после него (Ивич хлопал, подбадривая Матвея секунд десять), неудачная обработка и почти привоз еще одного гола.

До матча с «Ростовом» «Краснодар» Ивича уступал в два мяча лишь в одном матче – в феврале против ЦСКА в Кубке (0:3). Это был первый матч при новом тренере, первый матч противостояния, право на ошибку за счет Пути регионов. Тогда Ивич только щупал состав: в старте выходил Мозес, Ионов, а также – вынужденно – Ленини. Сейчас ситуация совсем другая – на поле все сильнейшие».

Во втором все изменилось – «Краснодар» забил три. Кордоба принес победу на последней минуте

В начале второй половины дела у лидера РПЛ чуть наладились: Сперцян пробил в нижний угол и сократил отставание.

«Краснодар» продолжил давить (7:1 по ударам во втором тайме) – и за 10 минут до конца сделал 2:2. Сперцян подал на ближнюю штангу с углового. Алонсо сыграл на опережение, срезал головой в сторону ворот, мяч прокатился по Комличенко и попал в сетку.

Но на этом хозяева не остановились: на последней добавленной Кордоба отклеился от Мелехина и вколотил третий – перевоплощение «Краснодара» с чудесным концом.

● Похоже, мы знаем, какой теперь самый нелюбимый счет у Валерия Карпина. В трех последних матчах ростовчане вели 2:0, но не выиграли ни в одном.

🟡 «Балтика» – «Ростов»: 0:2 ➡️ 2:2

🟡 «Ростов» – ЦСКА – 2:0 ➡️ 3:3

❌ «Краснодар» – «Ростов» – 0:2 ➡️ 3:2

«Какой тут комментарий может быть? Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм – не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал . После аута и углового. Всю игру переворачивают», – сказал Карпин после матча.

● А вот у краснодарцев все супер: в этом чемпионате восемь побед, три ничьих и ноль поражений. Сейчас победная серия из трех матчей Мир РПЛ, а с учетом Фонбет Кубка России – из четырех.

● «Краснодар» набрал 27 очков после 11 туров. Это лучший результат в истории клуба. Раньше лучшим был сезон-2019/20 – 23 очка за 11 игр.

● Opta подсказывает, что «Краснодар» в четвертый раз в истории выиграл матч РПЛ, уступая в два мяча, в прошлый раз это случилось в июле 2019-го (3:2 против «Уфы»).

● «Краснодар» отлично играет с «Ростовом»: лишь два поражения в 27 матчах. У ростовчан только 7% побед – ни у одного соперника «Краснодара» не такого низкого показателя (если учитывать всех, кто провел 8+ матчей).

Команда Владимира Ивича лидирует с приличным отрывом: +7 от «Зенита» и +6 от «Крыльев». Но у самарцев еще матч в запасе. «Ростов» пока на скромном 13-м месте.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив