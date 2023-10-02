Слухи об увольнении Абаскаля уже полетели. Пишут про Ивича, Черчесова и Карпина

«Спартак» сгорел в Самаре «Крыльям Советов» 0:4 и отстал от первого места на восемь очков. Сейчас красно-белые в пятерке, но уже с отрицательной разницей мячей (14:16).

Гильермо Абаскалю пора беспокоиться за место?

Сколько разных вариантов: Карпин или Черчесов, а может даже Ивич (!), или же работа до конца года

Инсайды полетели сразу после матча. Источники с разной степенью доверия, но мы собрали все варианты:

● Metaratings.ru сообщает, что представители «Спартака» неформально обращались к нескольким европейским агентам – для поиска кандидатов на смену Абаскалю ;

● По информации «Чемпионата», кандидатур у руководства «Спартака» только две – тренирующий «Ростов» Валерий Карпин и безработный на данный момент Станислав Черчесов ;

● Внезапно: Иван Карпов пишет, что «Спартак» изучает вариант с Владимиром Ивичем , который лидирует с «Краснодаром» в РПЛ! Отступные в контракте Ивича за досрочный уход из «Краснодара» – 900 тысяч евро.

● «Спорт-Экспресс» инсайдит: следующий матч «Спартака» и решит судьбу Абаскаля . А матч важнейший – это же дерби с ЦСКА. По Карпину и Черчесову ни Карпов, ни «СЭ» информацию не подтверждают.

● Телеграм-канал «КБ Телега» не анонсирует изменений до конца календарного года, если только «Спартак» совсем не повалится. Если же клуб кого-то и рассматривает вместо Абаскаля, то приоритет – иностранец, и уж только потом Черчесов или Карпин .

Как вы поняли, определенности никакой. Кроме одной – вокруг «Спартака» снова идет дискуссия о смене тренера, и подготовка команды к дерби будет нервной. Еще и учитывая реплику Георгия Джикии, который опять отсидел матч в запасе: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют» .

Кто в «Спартаке» примет решение по Абаскалю?

Важное уточнение от журналиста Андрея Панкова: «Сейчас в «Спартаке» всем рулит Павел Жданов – вице-президент «Лукойла» по финансам и член совета директоров. Олег Малышев осуществляет скорее операционный контроль, а вот трансферы и остальные спортивные вопросы на Жданове – он взвалил на себя эти полномочия и полностью в них погружен: принимает участие в переговорах по трансферам и так далее.

Так что от его взглядов и решений будет зависеть очень многое. Абаскаль ему нравится, но решения как будто назрели. Хотя одна победа над ЦСКА снова может многое изменить».

Малышев выражал поддержку тренеру. В конце августа он говорил «СЭ»: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона». Через неделю последовала еще одна неудача – теперь в Краснодаре, на что Малышев отреагировал ответил «Матч ТВ»: «Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить».

О самом Абаскале рассказала Зарема Салихова в интервью «СЭ»: «Новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что».

Прошлый кризис: весной тоже был провал, но смену тренера не рассматривали

Первая часть сезона-2022/23 была успешной: на зимний перерыв «Спартак» ушел вторым, опережая четвертую команду на семь очков, впереди был четвертьфинал Кубка России в Пути РПЛ. Весной же случился вылет из Кубка от «Акрона», а в РПЛ «Спартак» выиграл лишь четыре матча из 12 и еле удержался на третьем месте.

Но серьезных разговоров о смене тренера не велось. Сам Абаскаль после невзрачных 0:0 с «Пари НН» в предпоследнем туре РПЛ объявил: «Я остаюсь в «Спартаке».

8 августа «Спартак» обыграл нижегородцев 5:4 в Кубке – и впервые в истории победил во всех пяти матчах на старте сезона. Уже через два месяца разговоры о возможной отставке Абаскаля ведутся на полном серьезе. С тех пор в семи следующих матчах РПЛ «Спартак» набрал лишь семь очков.

Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander/Global Look Press