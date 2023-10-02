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Слухи об увольнении Абаскаля уже полетели. Пишут про Ивича, Черчесова и Карпина

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«Спартак» сгорел в Самаре «Крыльям Советов» 0:4 и отстал от первого места на восемь очков. Сейчас красно-белые в пятерке, но уже с отрицательной разницей мячей (14:16).

Гильермо Абаскалю пора беспокоиться за место?

Сколько разных вариантов: Карпин или Черчесов, а может даже Ивич (!), или же работа до конца года

Инсайды полетели сразу после матча. Источники с разной степенью доверия, но мы собрали все варианты:

● Metaratings.ru сообщает, что представители «Спартака» неформально обращались к нескольким европейским агентам – для поиска кандидатов на смену Абаскалю;

● По информации «Чемпионата», кандидатур у руководства «Спартака» только две – тренирующий «Ростов» Валерий Карпин и безработный на данный момент Станислав Черчесов;

● Внезапно: Иван Карпов пишет, что «Спартак» изучает вариант с Владимиром Ивичем, который лидирует с «Краснодаром» в РПЛ! Отступные в контракте Ивича за досрочный уход из «Краснодара» – 900 тысяч евро.

● «Спорт-Экспресс» инсайдит: следующий матч «Спартака» и решит судьбу Абаскаля. А матч важнейший – это же дерби с ЦСКА. По Карпину и Черчесову ни Карпов, ни «СЭ» информацию не подтверждают.

● Телеграм-канал «КБ Телега» не анонсирует изменений до конца календарного года, если только «Спартак» совсем не повалится. Если же клуб кого-то и рассматривает вместо Абаскаля, то приоритет – иностранец, и уж только потом Черчесов или Карпин.

Как вы поняли, определенности никакой. Кроме одной – вокруг «Спартака» снова идет дискуссия о смене тренера, и подготовка команды к дерби будет нервной. Еще и учитывая реплику Георгия Джикии, который опять отсидел матч в запасе: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют».

Кто в «Спартаке» примет решение по Абаскалю?

Важное уточнение от журналиста Андрея Панкова: «Сейчас в «Спартаке» всем рулит Павел Жданов – вице-президент «Лукойла» по финансам и член совета директоров. Олег Малышев осуществляет скорее операционный контроль, а вот трансферы и остальные спортивные вопросы на Жданове – он взвалил на себя эти полномочия и полностью в них погружен: принимает участие в переговорах по трансферам и так далее.

Так что от его взглядов и решений будет зависеть очень многое. Абаскаль ему нравится, но решения как будто назрели. Хотя одна победа над ЦСКА снова может многое изменить».

Малышев выражал поддержку тренеру. В конце августа он говорил «СЭ»: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона». Через неделю последовала еще одна неудача – теперь в Краснодаре, на что Малышев отреагировал ответил «Матч ТВ»: «Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить».

О самом Абаскале рассказала Зарема Салихова в интервью «СЭ»: «Новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что».

Прошлый кризис: весной тоже был провал, но смену тренера не рассматривали

Первая часть сезона-2022/23 была успешной: на зимний перерыв «Спартак» ушел вторым, опережая четвертую команду на семь очков, впереди был четвертьфинал Кубка России в Пути РПЛ. Весной же случился вылет из Кубка от «Акрона», а в РПЛ «Спартак» выиграл лишь четыре матча из 12 и еле удержался на третьем месте.

Но серьезных разговоров о смене тренера не велось. Сам Абаскаль после невзрачных 0:0 с «Пари НН» в предпоследнем туре РПЛ объявил: «Я остаюсь в «Спартаке».

8 августа «Спартак» обыграл нижегородцев 5:4 в Кубке – и впервые в истории победил во всех пяти матчах на старте сезона. Уже через два месяца разговоры о возможной отставке Абаскаля ведутся на полном серьезе. С тех пор в семи следующих матчах РПЛ «Спартак» набрал лишь семь очков.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander/Global Look Press

16 комментариев

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AERN
Мне кажется Спартаку нужен Юран, который прощает ошибки и не прощает отсутствие характера.
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vulturecrow
Спартак провалил концовку прошлого сезона, отдав серебряные медали ЦСКА. Акинфеев недавно высказался, что считает это успехом, учитывая силу Зенита.
понятно, что у фанатов Спартака была эйфория после первых трёх туров и побед над аутсайдерами. но если сейчас сложить всё воедино, и концовку прошлого сезона, и нынешнее место в таблице, и невзрачную игру, и регресс игроков, и разгром от Крыльев, то мысли об отставке абсолютно адекватны.
+4
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KosSpb
100% Абаскаль в следующем клубе выиграет какую-нибудь Лигу Конференций или национальный чемпионат сразу. Потому что все мы знаем, что дело не в тренере или футболистах, а в самой "народной" команде.
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captain Rogers
Ответ unreality
Да меня всегда минусили, когда я писал, что Абаскаль - нулевой тренер. И, да, Мостовой хотя бы тут - прав. У него нет опыта, а после удачных результатов он себя возомнил Гвардиолой, не меньше. Ну а сейчас уж любому дураку видно: ну он НОЛЬ, который полностью потерялся. Но у болельщиков Спартака всё всегда по одной схеме, хехе. Несколько игр выиграл, дал вменяемые интервью - тут же восхищаются. Да, для них прикольные интервью это критерий крутого тренера. Поэтому Карпин бы подошел идеально xD Ну а что это (вырезано цензурой) про Ивича там вбрасывает, не верю. Если там Галицкий не начнет свою шарманку "играем в атаку и пофиг на результат", то у них реальные шансы на победу есть.
Естественно про Ивича бредятина. АлкоКарп не любит Краснодар и при любом случае набрасывает фекалии
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unreality
Да меня всегда минусили, когда я писал, что Абаскаль - нулевой тренер. И, да, Мостовой хотя бы тут - прав. У него нет опыта, а после удачных результатов он себя возомнил Гвардиолой, не меньше. Ну а сейчас уж любому дураку видно: ну он НОЛЬ, который полностью потерялся. Но у болельщиков Спартака всё всегда по одной схеме, хехе. Несколько игр выиграл, дал вменяемые интервью - тут же восхищаются. Да, для них прикольные интервью это критерий крутого тренера.
Поэтому Карпин бы подошел идеально xD Ну а что это (вырезано цензурой) про Ивича там вбрасывает, не верю. Если там Галицкий не начнет свою шарманку "играем в атаку и пофиг на результат", то у них реальные шансы на победу есть.
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a2wai
Только Евгений Михайлович Кишельский сможет спасти Спартак.
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Pertinax Gandi
Абаскаль проигрывает в кубке Динамо, его увольняют, в следующей игре Спартак обыгрывает ЦСКА, Федотова увольняют, Абаскаль переходит в ЦСКА, а Федотов в Спартак. Как вам сюжетец?
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unreality
Ответ vulturecrow
Спартак провалил концовку прошлого сезона, отдав серебряные медали ЦСКА. Акинфеев недавно высказался, что считает это успехом, учитывая силу Зенита. понятно, что у фанатов Спартака была эйфория после первых трёх туров и побед над аутсайдерами. но если сейчас сложить всё воедино, и концовку прошлого сезона, и нынешнее место в таблице, и невзрачную игру, и регресс игроков, и разгром от Крыльев, то мысли об отставке абсолютно адекватны.
Эйфория у них была потому, что они в футболе особо не понимают, не думают, а во власти эмоций. Не считая Рубина, Оренбург и Балтику они так себе обыграли, еле-еле. 5-4 с НН это уже всё ясно было. Любому дураку было ясно, что как только пойдут команды с вменяемым составом и поставленной игрой, им - хана)
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Крыло советов
Ответ KosSpb
100% Абаскаль в следующем клубе выиграет какую-нибудь Лигу Конференций или национальный чемпионат сразу. Потому что все мы знаем, что дело не в тренере или футболистах, а в самой "народной" команде.
Можно спокойно спорить что не выиграет)
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unreality
Ответ captain Rogers
Естественно про Ивича бредятина. АлкоКарп не любит Краснодар и при любом случае набрасывает фекалии
Кстати, у меня иногда ощущение, что он этому сайту бабло платит, чтобы его тут печатали постоянно.
P.S. Раньше подобные комменты сносили, видать прав... посмотрим)
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Docentr9
Ответ unreality
Да меня всегда минусили, когда я писал, что Абаскаль - нулевой тренер. И, да, Мостовой хотя бы тут - прав. У него нет опыта, а после удачных результатов он себя возомнил Гвардиолой, не меньше. Ну а сейчас уж любому дураку видно: ну он НОЛЬ, который полностью потерялся. Но у болельщиков Спартака всё всегда по одной схеме, хехе. Несколько игр выиграл, дал вменяемые интервью - тут же восхищаются. Да, для них прикольные интервью это критерий крутого тренера. Поэтому Карпин бы подошел идеально xD Ну а что это (вырезано цензурой) про Ивича там вбрасывает, не верю. Если там Галицкий не начнет свою шарманку "играем в атаку и пофиг на результат", то у них реальные шансы на победу есть.
Ивича не будет и не надо. В появление Карпина слабо верю, пока он тренер сборной, пусть и номинально, питерское РФС не позволит чтоб тренер сборной России тренировал Спартак, пусть сборная сейчас и не особо кому нужна. Черчесов самый реалистичный вариант ( к сожалению) поскольку именитый тренер сейчас в Россию не поедет, а очередного ноунейма нам не надо.
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