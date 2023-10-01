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Жуть: футболистка «Локо» потеряла сознание после столкновения. Спасла скорая

ЦСКА жен ЦСКА жен
Локомотив жен Локомотив жен
Женская футбольная Суперлига Женская футбольная Суперлига
Юлия Плешкова
Футбол Футбол

Пугающий инцидент в матче женской Суперлиги – полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения с защитницей ЦСКА Юлией Плешковой.

Вот момент столкновения. В борьбе за мяч ударились головами.

Медики появились на поле максимально оперативно.

Уложили Юкляеву на носилки.

Нести пришлось недалеко – карета скорой помощи выехала прямо на поле.

Большинство футболисток сдерживали эмоции, но без слез не обошлось.

Чуть позже пресс-служба «Локомотива» сообщила, что в скорой Полина пришла в сознание.

Скорая не могла сразу уехать из-за регламента

Пресс-служба «Локомотива» уточнила, что скорая не смогла сразу уехать в больницу, потому что на матче не было второй машины скорой помощи.

Спортивный врач Артем Рыженко в своем телеграм-канале объяснил, что по регламенту положена только одна скорая с необходимым реанимационным оборудованием: кислород, дефибриллятор, реанимационная укладка.

Бригада не может покинуть стадион, пока не прибудет замена. Рыженко уточнил, что в случае неотложной ситуации никто не стал быть стоять у поля и ждать вторую машину, а сразу бы повез человека в больницу. Но раз Юкляева пришла в сознание, то, вероятно, в мгновенной транспортировке не было необходимости.

Полина Юкляева – кто она?

Полине 19 лет, она воспитанница подмосковного клуба «Химки-УОР». В «Локомотив» пришла в 2022 году. «У меня были предложения и от других клубов, но я недолго обдумывала решение. Для меня «Локомотив» — это один из ведущих клубов страны, мне очень нравится тренерский штаб и для меня в приоритете были московские клубы», – говорила Полина после перехода. 

В 22 матчах за молодежку московской команды полузащитница забила 12 мячей. Новый сезон Юкляева начала уже в основе «Локо» – сыграла в Суперлиге 19 матчей, забила один мяч и отдала три ассиста.

В июле Юкляева дебютировала за взрослую сборную России – вышла на полчаса в товарищеском матче с Ираном.

А «Локомотив» проиграл ЦСКА 1:2.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; fclm.ru

5 комментариев

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druff
Здоровья Полине!
+12
-1
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OopsIDidItAgain
Крепкого здоровья красавице!
+7
-1
+6
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marco -81
Здоровья и ещё раз здоровья девочке.
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0
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Xm.md
Ответ OopsIDidItAgain
Крепкого здоровья красавице!
Некрасавице не пожелал бы здоровья?
+2
-1
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Евгений Мамаев
Ответ Xm.md
Некрасавице не пожелал бы здоровья?
Каково сейчас её состояние? А то нигде не найду информацию!
0
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