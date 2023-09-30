И еще победный у «Локо» в концовке! Половину очков взяли голами после 80-й
Единственным ударом в створ.
«Локомотив» второй тур побеждает, решая вопрос в концовке. Неделю назад прибили «Зенит», теперь пришла очередь «Пари НН» (1:0).
На 83-й минуте «Локо» коротко разыграл угловой, а Антон Миранчук нашел Рифата Жемалетдинова на линии штрафной. Полузащитник сборной России убрал мяч и плотным ударом прошил и защитников, и вратаря.
Забавно, но это был первый удар «Локо» в створ ворот в этом матче. Opta дает интересную статистику: команда уже в четвертый раз наносит всего 1 удар в створ за матч РПЛ при Михаиле Галактионове, однако во всех этих матчах железнодорожники тем не менее забивали. Реализация!
И характер.
«Локомотив» – первый по голам после 80-й
Гол в ворота «Пари НН» стал уже шестым после 80-й минуты в этом сезоне.
Голы «Локо» после 80-й минуты в РПЛ-2023/24
«Рубин» – Изидор (83-я) – 2:2
«Факел» – Тикнизян (89-я) – 4:1
«Крылья Советов» – Марадишвили (93-я) – 1:1
«Краснодар» – Миранчук (97-я) – 1:1
«Зенит» – Тикнизян (91-я) – 2:1
«Пари НН» – Жемалетдинов (83-я) – 1:0
Если смотреть только на голы, повлиявшие на исход игры (победные или сравнявшие счет), то они принесли «Локомотиву» 9 очков – ровно половину из набранных в этом сезоне.
А еще это всего лишь второй сухой матч «Локомотива» в РПЛ в этом сезоне – до этого была тоже победа 1:0 над «Рубином». Илья Лантратов потащил парочку хороших дальних ударов.
Благодаря победе над «Пари НН» команда Галактионова забралась уже не третью строчку в таблице РПЛ. Однако по итогам тура их может обогнать «Спартак» и догнать «Динамо».
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.15, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 83 Жемалетдинов.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Самошников (Жемалетдинов, 81), Баринов, Карпукас, Глушенков (Митай, 87), Пиняев (Миранчук, 57), Дзюба (Сулейманов, 81).
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Пари НН –
Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов (Стоцкий, 79), Калинский, Трошечкин (Эдедем, 68), Майга, Карапузов (Кухарчук, 80), Севикян (Кутателадзе, 68), Зе Турбо (Боселли, 59).
- Предупреждения:
- Александров (14), Глушенков (60), Трошечкин (65), Гоцук (74), Карпукас (90).
Фото: vk.com/fclokomotiv
Ну ладно, счет на табло (с) Палыч. Идём дальше.
не 9, а 7, победный гол приносит не 3 очка, а 2
Над Сочи! С Рубином 2-2 сыграли в первом туре, сами же выше написали.
Ну это печально я считаю всего один удар наносить)