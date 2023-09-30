И еще победный у «Локо» в концовке! Половину очков взяли голами после 80-й

Единственным ударом в створ.

«Локомотив» второй тур побеждает, решая вопрос в концовке. Неделю назад прибили «Зенит», теперь пришла очередь «Пари НН» (1:0).

На 83-й минуте «Локо» коротко разыграл угловой, а Антон Миранчук нашел Рифата Жемалетдинова на линии штрафной. Полузащитник сборной России убрал мяч и плотным ударом прошил и защитников, и вратаря.

Забавно, но это был первый удар «Локо» в створ ворот в этом матче. Opta дает интересную статистику: команда уже в четвертый раз наносит всего 1 удар в створ за матч РПЛ при Михаиле Галактионове, однако во всех этих матчах железнодорожники тем не менее забивали. Реализация!

И характер.

«Локомотив» – первый по голам после 80-й

Гол в ворота «Пари НН» стал уже шестым после 80-й минуты в этом сезоне.

Голы «Локо» после 80-й минуты в РПЛ-2023/24

«Рубин» – Изидор (83-я) – 2:2

«Факел» – Тикнизян (89-я) – 4:1

«Крылья Советов» – Марадишвили (93-я) – 1:1

«Краснодар» – Миранчук (97-я) – 1:1

«Зенит» – Тикнизян (91-я) – 2:1

«Пари НН» – Жемалетдинов (83-я) – 1:0

Если смотреть только на голы, повлиявшие на исход игры (победные или сравнявшие счет), то они принесли «Локомотиву» 9 очков – ровно половину из набранных в этом сезоне.

А еще это всего лишь второй сухой матч «Локомотива» в РПЛ в этом сезоне – до этого была тоже победа 1:0 над «Рубином». Илья Лантратов потащил парочку хороших дальних ударов.

Благодаря победе над «Пари НН» команда Галактионова забралась уже не третью строчку в таблице РПЛ. Однако по итогам тура их может обогнать «Спартак» и догнать «Динамо».

Фото: vk.com/fclokomotiv