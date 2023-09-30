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И еще победный у «Локо» в концовке! Половину очков взяли голами после 80-й

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Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Футбол Футбол

Единственным ударом в створ.

«Локомотив» второй тур побеждает, решая вопрос в концовке. Неделю назад прибили «Зенит», теперь пришла очередь «Пари НН» (1:0). 

На 83-й минуте «Локо» коротко разыграл угловой, а Антон Миранчук нашел Рифата Жемалетдинова на линии штрафной. Полузащитник сборной России убрал мяч и плотным ударом прошил и защитников, и вратаря.

Забавно, но это был первый удар «Локо» в створ ворот в этом матче. Opta дает интересную статистику: команда уже в четвертый раз наносит всего 1 удар в створ за матч РПЛ при Михаиле Галактионове, однако во всех этих матчах железнодорожники тем не менее забивали. Реализация!

И характер.

«Локомотив» – первый по голам после 80-й

Гол в ворота «Пари НН» стал уже шестым после 80-й минуты в этом сезоне. 

Голы «Локо» после 80-й минуты в РПЛ-2023/24

«Рубин» – Изидор (83-я) – 2:2

«Факел» – Тикнизян (89-я) – 4:1

«Крылья Советов» – Марадишвили (93-я) – 1:1

«Краснодар» – Миранчук (97-я) – 1:1

«Зенит» – Тикнизян (91-я) – 2:1

«Пари НН» – Жемалетдинов (83-я) – 1:0

Если смотреть только на голы, повлиявшие на исход игры (победные или сравнявшие счет), то они принесли «Локомотиву» 9 очков – ровно половину из набранных в этом сезоне.

А еще это всего лишь второй сухой матч «Локомотива» в РПЛ в этом сезоне – до этого была тоже победа 1:0 над «Рубином». Илья Лантратов потащил парочку хороших дальних ударов.

Благодаря победе над «Пари НН» команда Галактионова забралась уже не третью строчку в таблице РПЛ. Однако по итогам тура их может обогнать «Спартак» и догнать «Динамо». 

Локомотив – Пари НН 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 сентября, 14.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 83 Жемалетдинов.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Самошников (Жемалетдинов, 81), Баринов, Карпукас, Глушенков (Митай, 87), Пиняев (Миранчук, 57), Дзюба (Сулейманов, 81).
Пари НННигматуллин, Гоцук, Каккоев, Александров, Стаматов (Стоцкий, 79), Калинский, Трошечкин (Эдедем, 68), Майга, Карапузов (Кухарчук, 80), Севикян (Кутателадзе, 68), Зе Турбо (Боселли, 59).
Предупреждения:
Александров (14), Глушенков (60), Трошечкин (65), Гоцук (74), Карпукас (90).

Фото: vk.com/fclokomotiv

13 комментариев

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trashbox
Игры нет, голы и победы - есть.
Ну ладно, счет на табло (с) Палыч. Идём дальше.
+16
-2
+14
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Олег_Пенза
В принципе, молодцы , что 3 очка взяли. Команда борется до последнего, что похвально!
+4
0
+4
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Glukinho
слава богу, не Дзюба забил, сейчас бы фонтан открылся на пару недель
+2
0
+2
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Acuity Gaming
Если смотреть только на голы, повлиявшие на исход игры (победные или сравнявшие счет), то они принесли «Локомотиву» 9 очков – ровно половину из набранных в этом сезоне.

не 9, а 7, победный гол приносит не 3 очка, а 2
+3
-1
+2
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San-Antonio
"А еще это всего лишь второй сухой матч «Локомотива» в РПЛ в этом сезоне – до этого была тоже победа 1:0 над «Рубином». Илья Лантратов потащил парочку хороших дальних ударов."
Над Сочи! С Рубином 2-2 сыграли в первом туре, сами же выше написали.
+1
0
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Daylight
Похожая история была в 2013/14: в первых турах на последних минутах забили "Анжи", "Волге", "Тереку" и т.д. - и всегда эти голы на последних минутах приносили очки.
+1
0
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goleodor
Ну и ладно. Не фига по воробьям палить. Один раз попали в створ и готово, счет на табло. Эффективно, однако.
+1
0
+1
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Арсений Хахатанов
Ответ Glukinho
слава богу, не Дзюба забил, сейчас бы фонтан открылся на пару недель
О да, на Спортс можно было бы не заходить
+1
0
+1
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micka
"Opta дает интересную статистику: команда уже в четвертый раз наносит всего 1 удар в створ за матч РПЛ при Михаиле Галактионове, однако во всех этих матчах железнодорожники тем не менее забивали"
Ну это печально я считаю всего один удар наносить)
0
0
0
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Антон Челышев
Над Сочи, какой Рубин
0
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SVD44
Ответ расформировать московские кабинеты
отскоки как всегда
Стабильность - признак мастерства)
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