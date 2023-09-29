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Матч сборной в отеле! Чего-чего?

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Футбол Футбол

В пятницу днем стало известно, что сборная России 16 октября встретится с Кенией. За необычной вывеской скрывалась еще более удивительная деталь: оказалось, россияне сыграют на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Посмотрим, что там за стадион?

Как выглядит поле? На нем вообще играют?

Россияне сыграют в спортивном комплексе Mardan. Он расположен в Анталии, содержит два многоцелевых стадиона, построенных в соответствии со стандартами УЕФА. Все это прямо на территории элитного отеля Titanic Mardan Palace.

Спортивный комплекс принадлежит азербайджанскому бизнесмену Тельману Сархану Исмаилову, куплен за 400 млн долларов. Первые футбольные матчи прошли в 2008 году, когда Турция принимала юношеский чемпионат Европы.

В 2012-м было восемь матчей женского чемпионата Европы U-19, в том числе и финал. Дважды здесь играли за Суперкубок Косово: в 2021-м и 2023-м. Mardan Sports регулярно используется для товарищеских матчей. «Антальяспор» заявил эту арену в качестве запасной.

Отель может предоставить судей и все необходимое для тренировок. Хороший вариант для сборов и товарищеских матчей. На стадионе есть комнаты для процедур и раздевалки.

Кроме футбола на территории отеля можно поиграть в баскетбол, теннис пляжный волейбол и в водные виды. Еще есть 36 полей для гольфа.

А что с ценами на отельные номера?

Минимальная стоимость номера – 341 евро за ночь, это около 35 тысяч рублей. Внутри – двуспальная кровать, телевизор и балкон с видом на бассейн. Рядом ванная комната, мини-бар и туалетные принадлежности.

Ночь в самом дорогом номере будет стоить 853 евро (примерно 87 тысяч рублей). Это отельное здание в саду: между отелем и морем.

Ну и, конечно же, все удобства: сразу две комнаты общей площадью 170 квадратных метров, частный бассейн и душ в стиле турецкой бани.

Локация для матча сборной что надо.

Фото: Titanic Mardan Palace; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

10 комментариев

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KOS14
Лишь бы не all inclusive, а то и 49 игроков может не хватить
+15
0
+15
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Гамарджоба Генацвале
Нормальный комплекс для товарищеских матчей. А то днем подали новость так, как-будто вместо аниматоров будут развлекать гостей.
+8
0
+8
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Пол Ганарара:
Суперкубок Кокосово
+5
-2
+3
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Андрей Владимирович
Только отель уже давным давно Исмаилову не принадлежит.Он потратил на этот отель больше миллиарда долларов,а позже был объявлен банкротом и отель ушел какой-то турецкой компании чуть больше чем за 100 млн долларов)А Исмаилов вообще в бегах сейчас за убийство
+2
0
+2
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Helge
сборную превратили в какую-то клоунаду, и тренер под стать - клоун в стиле быдла, "смищно" (на самом деле - нет) хамит журналистам и придумывает нелепые отмазки
+1
0
+1
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Пол Ганарара:
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нормальный комплекс для товарищеских матчей. А то днем подали новость так, как-будто вместо аниматоров будут развлекать гостей.
Ну, если гостями назвать сборную Камеруна, то как знать, как знать
+2
-1
+1
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Как дела на заводе
заголовок статьи , что называется, без комментариев))))
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Konstantin Zorin
Ну, как же без Черкизона-то?
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Sergey Rubtsov
Ответ Как дела на заводе
заголовок статьи , что называется, без комментариев))))
Кликбейт просто примитивный
0
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