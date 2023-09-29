В пятницу днем стало известно, что сборная России 16 октября встретится с Кенией. За необычной вывеской скрывалась еще более удивительная деталь: оказалось, россияне сыграют на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Посмотрим, что там за стадион?

Как выглядит поле? На нем вообще играют?

Россияне сыграют в спортивном комплексе Mardan. Он расположен в Анталии, содержит два многоцелевых стадиона, построенных в соответствии со стандартами УЕФА. Все это прямо на территории элитного отеля Titanic Mardan Palace.

Спортивный комплекс принадлежит азербайджанскому бизнесмену Тельману Сархану Исмаилову, куплен за 400 млн долларов. Первые футбольные матчи прошли в 2008 году, когда Турция принимала юношеский чемпионат Европы.

В 2012-м было восемь матчей женского чемпионата Европы U-19, в том числе и финал. Дважды здесь играли за Суперкубок Косово: в 2021-м и 2023-м. Mardan Sports регулярно используется для товарищеских матчей. «Антальяспор» заявил эту арену в качестве запасной.

Отель может предоставить судей и все необходимое для тренировок. Хороший вариант для сборов и товарищеских матчей. На стадионе есть комнаты для процедур и раздевалки.

Кроме футбола на территории отеля можно поиграть в баскетбол, теннис пляжный волейбол и в водные виды. Еще есть 36 полей для гольфа.

А что с ценами на отельные номера?

Минимальная стоимость номера – 341 евро за ночь, это около 35 тысяч рублей. Внутри – двуспальная кровать, телевизор и балкон с видом на бассейн. Рядом ванная комната, мини-бар и туалетные принадлежности.

Ночь в самом дорогом номере будет стоить 853 евро (примерно 87 тысяч рублей). Это отельное здание в саду: между отелем и морем.

Ну и, конечно же, все удобства: сразу две комнаты общей площадью 170 квадратных метров, частный бассейн и душ в стиле турецкой бани.

Локация для матча сборной что надо.

Фото: Titanic Mardan Palace; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press