Жарища в Ростове: супергол Акинфееву с 30 метров, голевой обрез Чалова. И спасение ЦСКА до 3:3

Хеллвен и Файзуллаев забили впервые.

День в РПЛ закончился классным матчем – «Ростов» и ЦСКА забили шесть голов! С классной интригой.

Целая коллекция ярких моментов: дальний гол Акинфееву, запоротый шанс Байрамяна, спасительный дебютный гол

В первые 15 минут армейцы быстро получили 0:2, а могли пропустить и пять. Все началось с потрясающего по красоте гола Алексея Миронова. Сумасшедший дальний удар в девятку, его не вытащил Игорь Акинфеев.

Opta говорит, что это самый дальний гол «Ростова» в РПЛ с сентября 2011-го. Тогда Дмитрий Круглов забил с 32 метров (и тоже в ворота ЦСКА!), а Миронов сейчас пробил с 31 метра. Акинфеев предыдущий раз пропускал с такого расстояния от Александра Бухарова в 2009-м.

Через пять минут второй гол влетел после неожиданного обреза Федора Чалова в своей штрафной.

Мяч подхватил Хорен Байрамян и выложил его в центр штрафной – все, кроме Егора Голенкова, постеснялись им завладеть. А форвард «Ростова» не промахнулся – 2:0.

«Ростов» упустил еще несколько моментов. Например, сразу после 1:0 атаку ростовчан неточной передачей разогнал Иван Обляков. Байрамян пробил очень опасно – рядом со штангой. Через минуту – снова Байрамян чуть не забил, выскакивая на опережение, мяч пролетел мимо.

Самый реальный момент – после 2:0. Хорен перехватил пас Зделара, обвел вратаря и чудом не попал в ворота. Вместо 3:0 к 15-й минуте стало 2:1 к 26-й – один гол у ЦСКА отыграл Хелвен. Это его третий матч в РПЛ и первое результативное действие.

Несколько шансов сравнять команда упустила чуть позже. Самый реальный был у Милана Гайича, который просто не попал в створ с близкого расстояния. А после перерыва «Ростов» тут же снова увеличил преимущество до двух голов – Илья Вахания забросил на Голенкова, за которым не уследил Максим Мухин – 3:1.

Оказалось, это не приговор для ЦСКА: на 65-й минуте Хелвен навесил на Чалова – форвард отыграл один мяч, а еще через пять минут прострел Виктора Давилы использовал Аббосбек Файзуллаев. Это первый гол узбекского полузащитника за ЦСКА и какой важный – 3:3!

У игроков в концовке такого напряженного матча стало массово сводить ноги. Сергей Песьяков приводил в чувство Чалова, Обляков – Миронова. Форвард ЦСКА вообще пролежал несколько минут в штрафной «Ростова», пока на другой половине поля шла игра. Песьяков помог ему покинуть поле.

«Ростов» упустил +2 второй тур подряд. Им трудно удерживать счет

Тенденция для команды Валерия Карпина опасная.

● «Ростов» уже вел в прошлом туре 2:0 в Калининграде, причем до 86-й минуты, но сыграл 2:2, способствовал экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, спас для «Балтики» ничью. Сейчас счет менялся шесть раз, пять вариаций было в пользу «Ростова». Но ни 2:0, ни 3:1 хозяева не удержали.

● «Ростов» только в третий раз в этом сезоне РПЛ повел в счете, но победил лишь однажды – когда разгромил «Рубин». Зато хоть какая-то радость в концовке: вышел Максим Осипенко, который из-за травмы не играл с июля. Валерий Карпин называл защиту без Осипенко «катастрофой» и говорил: «Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история».

● Еще и поэтому «Ростов» – одна из самых верховых команд чемпионата, в семи из девяти матчей сезона с его участием забивается не меньше трех голов. Меньше было только против «Зенита» (1:1) и «Пари НН» (0:1). А самые верховые в РПЛ – «Крылья Советов» (8).

● ЦСКА пропускает голы в 10 играх РПЛ подряд с учетом прошлого сезона. Команда идет на клубный антирекорд – хуже было только в сезоне-1994 (11).

● Еще ЦСКА был единственным, кто в каждом туре нового сезона РПЛ и забивал, и пропускал. Тренд поддержан и в матче с «Ростовом». У «Крыльев Советов» таких матчей восемь из девяти.

«Ростов» идет на 11-м месте, ЦСКА – на девятом месте, отстает уже на восемь очков от лидирующего «Краснодара».

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров