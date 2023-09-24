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«Локо» – король камбэков! Опрокинули «Зенит» в гостях, так плохо дома Семак начал впервые

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Москвичи шикарно спасают концовки.

Ярчайший камбэк устроил «Локомотив» в Петербурге – проигрывали «Зениту» с 22-й минуты, но выиграли 2:1.

Сюрприз!

Кассьерра снова забил – но этого мало. Тикнизян в ответ отдал и забил

Матео Кассьерра продолжает впечатлять, теперь забросил мяч головой после навеса Вячеслава Караваева. Отличные и подача, и исполнение. У колумбийца уже восьмой гол в сезоне, он укрепляется как лучший бомбардир.

Двойной момент «Локомотива» в конце первого тайма выглядел очень опасно, «Зенит» чудом не пропустил после двух ударов подряд от Дмитрия Баринова. Оба раза выручили защитники.

Во втором тайме Максим Глушенков заменил Антона Миранчука и стал героем матча. Сначала мощно грохнул из штрафной с левой ноги, попал и сравнял.

А когда матч катился к ничьей, при вводе аута ошиблись Данил Круговой и Вильмар Барриос, у колумбийца мяч перехватил как раз Глушенков перехватил, аккуратно отпасовал на свободного Наира Тикнизяна – тот забил в пустые ворота. 2:1 в пользу «Локомо»!

«Локо» додержал результат до конца матча, хотя и ценой удаления Тикнизяна – он уже в добавленное получил две желтые. Сначала – за снятую футболку, потом – за провокацию стычки.

Эпизод, кстати, закончился массовой стычкой, неспокойно было и сразу после матча. Но, в отличие от мощной ноябрьской драки «Зенита» со «Спартаком», серьезных санкций не понадобилось.

Помощь Артема Дзюбы и не понадобилась.  Его освистали на «Газпром Арене», он нанес один удар по воротам (не в створ), отдал две передачи под удар и выиграл два единоборства из шести. Но уехал со стадиона победителем «Зенита».

И разжег конфликт с Семаком.

Камбэк против «Зенита» в Петербурге – ого! «Локо» лучший по таким переворотам в лиге

Вырвать победу у «Зенита» в гостях, проигрывая по ходу матча – ого, вот это событие.

У «Локомотива» уже 35-я волевая победа в гостевых матчах в чемпионатах России, команда лидирует в лиге по камбэкам, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

● «Локо» в этом сезоне шикарно спасается в концовках: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Краснодаром» и теперь. Без этих мячей после 85-й минуты было бы на пять очков меньше – и место в трех очках от зоны стыков.

● «Зенит» снова отдал концовку дома московской команде, так же было против «Динамо» – в добавленное время пропустили от Вячеслава Грулева – проиграли 2:3. В Ростове и против «Факела» упускали победы на последних минутах.

● Зенитовцы проиграли второй раз в сезоне, оба поражения – на своем поле. При Сергее Семаке такое впервые. Вообще за предыдущие 18 матчей РПЛ у команды было всего одно поражение, а тут два за стартовые девять матчей нового сезона.

«Зенит» с учетом кубковых матчей выиграл всего один матч из пяти – разгромил «Рубин». В остальных – кубковые поражение от «Балтики» и ничья с «Ахматом», а также ничья с ЦСКА и это поражение от «Локо» в чемпионате. Чемпион отстает на одно очко от «Крыльев», а по потерянным – на четыре от «Краснодара».

● Петербуржцы впервые не обыграли дома «Локо» и вообще проиграли им впервые с осени 2017-го, когда получили 0:3 еще от команды Юрия Семина. С тех пор «Локомотив» дважды пропускал по пять голов, один раз вообще шесть и был участником двух чемпионских матчей «Зенита». Неприятная серия прервалась.

«Локомотив» теперь подтянулся к «Зениту» – между ними осталось всего два очка. До «Спартака» – по-прежнему одно, обе команды выиграли в этом туре.

Дальше у «Локо» – домашний «Пари НН», бывшие Михаила Галактионова. А «Зениту» играть с прогрессирующим «Оренбургом».

«Семак? А кто это?» Дзюба разжигает конфликт после победы в Петербурге

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

Зенит – Локомотив 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Кассьерра, 1:1 – 59 Глушенков, 1:2 – 90 Тикнизян.
ЗенитКержаков, Фернандес (Круговой, 76), Караваев (Мантуан, 86), Алип, Эракович, Дуглас Сантос (Коваленко, 87), Барриос, Клаудиньо (Родригао, 76), Вендел, Кассьерра, Изидор (Сергеев, 66).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 56), Баринов, Карпукас (Марадишвили, 69), Пиняев (Самошников, 78), Дзюба (Сулейманов, 78).
Предупреждения:
Кассьерра (29), Миранчук (40), Барриос (89), Тикнизян (90), Глушенков (90).
Удаление:
Тикнизян (90).

9 комментариев

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Андрей Васильев
Ответ Fomin525
Опрокинули? А может Зенит сам себе поиграл?
Действительно. Я вот тоже придерживаюсь мнения, что если бы Факел сам себе не проигрывал, то легко бы стал чемпионом
+8
-2
+6
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Хочется только посочувствовать Самошникову.Какая была связка с Хвичи! Отличные задатки у Ильи,но целых четыре сезона потерянных в никчемном Рубине...Зачем?
+1
0
+1
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Anton Kuznetsov
опрокинули автора головой в детстве
+2
-1
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Rio de Janeiro
Самый интригующий сезон РПЛ лет за 7-8.Надеюсь борьба за чемпионство будет до последних секунд как в 2016, 2014 и 2007)
+1
-1
0
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Андрей Балабаев
Ответ Anton Kuznetsov
опрокинули автора головой в детстве
Они столько лет ждали. Даже то что их в турнирной таблице не найдëшь- не важно. Комплексы что у дзюбы, что ты этого писаки
0
0
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