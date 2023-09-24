«Локо» – король камбэков! Опрокинули «Зенит» в гостях, так плохо дома Семак начал впервые

Москвичи шикарно спасают концовки.

Ярчайший камбэк устроил «Локомотив» в Петербурге – проигрывали «Зениту» с 22-й минуты, но выиграли 2:1.

Сюрприз!

Кассьерра снова забил – но этого мало. Тикнизян в ответ отдал и забил

Матео Кассьерра продолжает впечатлять, теперь забросил мяч головой после навеса Вячеслава Караваева. Отличные и подача, и исполнение. У колумбийца уже восьмой гол в сезоне, он укрепляется как лучший бомбардир.

Двойной момент «Локомотива» в конце первого тайма выглядел очень опасно, «Зенит» чудом не пропустил после двух ударов подряд от Дмитрия Баринова. Оба раза выручили защитники.

Во втором тайме Максим Глушенков заменил Антона Миранчука и стал героем матча. Сначала мощно грохнул из штрафной с левой ноги, попал и сравнял.

А когда матч катился к ничьей, при вводе аута ошиблись Данил Круговой и Вильмар Барриос, у колумбийца мяч перехватил как раз Глушенков перехватил, аккуратно отпасовал на свободного Наира Тикнизяна – тот забил в пустые ворота. 2:1 в пользу «Локомо»!

«Локо» додержал результат до конца матча, хотя и ценой удаления Тикнизяна – он уже в добавленное получил две желтые. Сначала – за снятую футболку, потом – за провокацию стычки.

Эпизод, кстати, закончился массовой стычкой, неспокойно было и сразу после матча. Но, в отличие от мощной ноябрьской драки «Зенита» со «Спартаком», серьезных санкций не понадобилось.

Помощь Артема Дзюбы и не понадобилась. Его освистали на «Газпром Арене», он нанес один удар по воротам (не в створ), отдал две передачи под удар и выиграл два единоборства из шести. Но уехал со стадиона победителем «Зенита».

И разжег конфликт с Семаком.

Камбэк против «Зенита» в Петербурге – ого! «Локо» лучший по таким переворотам в лиге

Вырвать победу у «Зенита» в гостях, проигрывая по ходу матча – ого, вот это событие.

● У «Локомотива» уже 35-я волевая победа в гостевых матчах в чемпионатах России, команда лидирует в лиге по камбэкам , сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

● «Локо» в этом сезоне шикарно спасается в концовках: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Краснодаром» и теперь. Без этих мячей после 85-й минуты было бы на пять очков меньше – и место в трех очках от зоны стыков.

● «Зенит» снова отдал концовку дома московской команде, так же было против «Динамо» – в добавленное время пропустили от Вячеслава Грулева – проиграли 2:3. В Ростове и против «Факела» упускали победы на последних минутах.

● Зенитовцы проиграли второй раз в сезоне, оба поражения – на своем поле. При Сергее Семаке такое впервые. Вообще за предыдущие 18 матчей РПЛ у команды было всего одно поражение, а тут два за стартовые девять матчей нового сезона.

● «Зенит» с учетом кубковых матчей выиграл всего один матч из пяти – разгромил «Рубин». В остальных – кубковые поражение от «Балтики» и ничья с «Ахматом», а также ничья с ЦСКА и это поражение от «Локо» в чемпионате. Чемпион отстает на одно очко от «Крыльев», а по потерянным – на четыре от «Краснодара».

● Петербуржцы впервые не обыграли дома «Локо» и вообще проиграли им впервые с осени 2017-го, когда получили 0:3 еще от команды Юрия Семина. С тех пор «Локомотив» дважды пропускал по пять голов, один раз вообще шесть и был участником двух чемпионских матчей «Зенита». Неприятная серия прервалась.

«Локомотив» теперь подтянулся к «Зениту» – между ними осталось всего два очка. До «Спартака» – по-прежнему одно, обе команды выиграли в этом туре.

Дальше у «Локо» – домашний «Пари НН», бывшие Михаила Галактионова. А «Зениту» играть с прогрессирующим «Оренбургом».