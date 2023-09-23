Креатив «Пари НН» – 🔥! Обыгрывают сравнение с автобусом, отсылаются на «Жмурки» и Горького
Браво.
«Пари НН» продлил контракт с Кириллом Гоцуком – казалось бы, обычное дело. Если бы не локация: защитник поставил подпись под новым соглашением... в автобусе.
Ироничная отсылка на обвинения в ультраоборонительном футболе.
«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге», – написал генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов.
Клуб уже не первый раз творчески подходит к анонсу новых контрактов.
Что было до автобуса?
Пару дней назад «Пари НН» переподписал полузащитника Мамаду Майга – и это тоже нестандартно обыграли.
О да, это отсылка к «Жмуркам» Алексея Балабанова. Фото повторяет кадр с персонажем по прозвищу Баклажан – грабителя банды Корона, которого сыграл Григорий Сиятвинда. Локация – культовый для Нижнего Новгорода стадион «Водник».
И это еще не все. В начале сентября «Пари НН» представил третий комплект формы на сезон-2023/24 и посвятил его 155-летию писателя Максима Горького: его имя Нижний Новгород носил с 1932-го по 1990-й.
В новой экипировке клуб отошел от привычных голубого и синего цветов. За основу был взят черный, а для отделки выбран золотой. Стилизовали даже эмблему!
Главная особенность – контрастная вертикальная полоса с цитатами Горького и фрагментами произведений: «Песня о Буревестнике», «На дне», «Фома Гордеев» и др.
На футболке можно найти и другие отсылки к писателю: его подпись нанесли на воротник, а на рукаве разместили фразу «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» из «Песни о Соколе», ставшую девизом клуба на этот сезон.
Ждем новых анонсов!
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Фото: vk.com/fcnn_ru
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