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«Спартак» наконец выиграл – на 90+1 у «Сочи»! Спас внезапный форвард Бабич

Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Срджан Бабич Срджан Бабич
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Первая победа за пять матчей.

«Спартак» все-таки вытащил игру с «Сочи» – 1:0 с голом аж на 91-й минуте.

С самого начала команда Абаскаля активно генерировала моменты – особенно Квинси Промес и Тео Бонгонда: первый уже на второй минуте улетел один на один, но не забил. Бонгонда же на 27-й минуте завершал ударом в падении, но попал прямо в руки киперу Заболотному.

Связка Промеса и Бонгонда работала и во втором тайме: на 54-й минуте шли на троих, но врезались в Ивана Миладиновича. Уже на 72-й минуте Тео опасно отдавал на Квинси – снова Заболотный. На 82-й минуте Промес набросил на дальнюю Хесусу Медине, парагваец не попал по воротам.

К 85-й минуте «Сочи» остался меньшинстве – травму получил Ваня Дркушич. Тренер Дмитрий Хохлов уже сделал все пять замен к тому моменту, пришлось доигрывали вдесятером.

Похоже, именно это помогло «Спартаку»: под конец матча защитник Срджан Бабич зачем-то оказался в центре штрафной «Сочи» и хладнокровно реализовал шанс.

Есть 1:0!

«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных, – радуется Промес – Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда. Мы боремся до конца».

Абаскаля вновь спросили про судей – он не очень доволен.

– Изучаете ли вы судей? Сегодня почти весь матч футболисты «Сочи» висели на ваших игроках, а по желтым карточкам равенство. Ориентируетесь на судейство перед матчами?

– Этот вопрос возникал еще перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель.

Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» наконец-то выиграл. До «Краснодара» – пять очков

Фиксируем.

● Депрессивная серия «Спартак» в РПЛ – все. Москвичи не выигрывали в РПЛ четыре матчей подряд: сначала слили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), потом сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), перед паузой проиграли еще и «Краснодару» (0:2).

● Бабич догнал Промеса по победным голов в сезоне-2022/23. Срджан забил «Динамо» и «Сочи», Квинси – «Пари НН» и «Балтике».

● «Спартак» поднялся на шестое место: в активе 13 очков – как и у «Урала», на одно больше, чем у ЦСКА и «Локомотива». 

Отставание от лидирующего «Краснодара» – всего пять очков.

Спартак – Сочи 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Бабич.
СпартакСелихов, Бабич, Дуарте, Хлусевич (Рябчук, 87), Мозес (Медина, 66), Зобнин (Пруцев, 46), Промес, Мартинс Перейра, Денисов, Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
СочиЗаболотный, Медведев (Заика, 46), Миладинович, Дркушич, Алвес, Агбалака, Крамарич, Силвейра (Аносов, 46), Кравцов (Нобоа, 22), Батырев (Ангбан, 57), Игнатьев (Бурмистров, 70).
Предупреждения:
Батырев (5), Хлусевич (29), Заболотный (89), Соболев (90).

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

15 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Пусть эта победа, вырванная в добавленное время, придаст уверенности Спартаку и в следующих матчах команда покажет более качественный футбол с реализацией созданных моментов.
+3
0
+3
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Александр Платонов
Всего 5 очков :ROFL:
+6
-4
+2
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sergspartak
Ответ Peter Parker
Вообще, очень уж бросается в глаза, как Соболеву, объективно, сложно одному бодаться со всеми цз соперника. Очень не хватает в такие моменты второго форварда, есть же Мартинс, который хорошо делал это в прошлом сезоне, почему так не делают сейчас? Ну или на худой конец, подтяните из из дубля Артема Быковского, почти двухметровая детина явно не будет лишним в штрафной под навал. А то, порой до абсурда доходит, Соболев оказывается на фланге и смотрит кому бы навесить, а в штрафной пустота.
Промес в конце играл второго форварда, когда сняли Мозеса. У Мартинса процент попаданий в створ гораздо ниже Промеса. а Промес как раз как форвард все умеет, да и на фланге ему уже тяжеловато бегать, вот вторым форвардом самое то, как было прошлой осенью порой.
+2
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Гриша
Молодцы
+1
0
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Peter Parker
Вообще, очень уж бросается в глаза, как Соболеву, объективно, сложно одному бодаться со всеми цз соперника. Очень не хватает в такие моменты второго форварда, есть же Мартинс, который хорошо делал это в прошлом сезоне, почему так не делают сейчас? Ну или на худой конец, подтяните из из дубля Артема Быковского, почти двухметровая детина явно не будет лишним в штрафной под навал. А то, порой до абсурда доходит, Соболев оказывается на фланге и смотрит кому бы навесить, а в штрафной пустота.
+1
0
+1
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AlexKovalev
Ответ Peter Parker
Двадцать лет смотрю футбол, но впервые вижу, чтобы вратарь команды, которой нужно забивать, тянул время. Ну и приколист этот Селихов, то сам себе забьет, теперь этот фокус.
Значит смотреть надо внимательней. Во-первых, время компенсировали. Во-вторых, у него шип отлетел.
А в 6-шиповках без одного очень трудно играть. Вот и попросил другую пару.
+1
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Максим Прокофьев
Удивительно, то про этого Бабича не было заметки, как он ковырял 11метровую точку перед пенальти Краснодара, в трансляции даже этого не показали хотя камеры точно сняли подлеца, берегут москвичей от подобных позоров.
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Морщина Модрича
Хороший текст, спасибо!
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Metaphrast
Если кратко: когда ничего не помогает, есть навал. Грузи вперёд, результат придет. Рецепт то рабочий, многократно опробованный самим Абаскалем
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