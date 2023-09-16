«Спартак» наконец выиграл – на 90+1 у «Сочи»! Спас внезапный форвард Бабич

Первая победа за пять матчей.

«Спартак» все-таки вытащил игру с «Сочи» – 1:0 с голом аж на 91-й минуте.

С самого начала команда Абаскаля активно генерировала моменты – особенно Квинси Промес и Тео Бонгонда: первый уже на второй минуте улетел один на один, но не забил. Бонгонда же на 27-й минуте завершал ударом в падении, но попал прямо в руки киперу Заболотному.

Связка Промеса и Бонгонда работала и во втором тайме: на 54-й минуте шли на троих, но врезались в Ивана Миладиновича. Уже на 72-й минуте Тео опасно отдавал на Квинси – снова Заболотный. На 82-й минуте Промес набросил на дальнюю Хесусу Медине, парагваец не попал по воротам.

К 85-й минуте «Сочи» остался меньшинстве – травму получил Ваня Дркушич. Тренер Дмитрий Хохлов уже сделал все пять замен к тому моменту, пришлось доигрывали вдесятером.

Похоже, именно это помогло «Спартаку»: под конец матча защитник Срджан Бабич зачем-то оказался в центре штрафной «Сочи» и хладнокровно реализовал шанс.

Есть 1:0!

«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных, – радуется Промес – Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда. Мы боремся до конца».

Абаскаля вновь спросили про судей – он не очень доволен.

– Изучаете ли вы судей? Сегодня почти весь матч футболисты «Сочи» висели на ваших игроках, а по желтым карточкам равенство. Ориентируетесь на судейство перед матчами?

– Этот вопрос возникал еще перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель.

Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» наконец-то выиграл. До «Краснодара» – пять очков

Фиксируем.

● Депрессивная серия «Спартак» в РПЛ – все. Москвичи не выигрывали в РПЛ четыре матчей подряд: сначала слили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), потом сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), перед паузой проиграли еще и «Краснодару» (0:2).

● Бабич догнал Промеса по победным голов в сезоне-2022/23. Срджан забил «Динамо» и «Сочи», Квинси – «Пари НН» и «Балтике».

● «Спартак» поднялся на шестое место: в активе 13 очков – как и у «Урала», на одно больше, чем у ЦСКА и «Локомотива».

Отставание от лидирующего «Краснодара» – всего пять очков.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов