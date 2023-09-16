«Спартак» наконец выиграл – на 90+1 у «Сочи»! Спас внезапный форвард Бабич
Первая победа за пять матчей.
«Спартак» все-таки вытащил игру с «Сочи» – 1:0 с голом аж на 91-й минуте.
С самого начала команда Абаскаля активно генерировала моменты – особенно Квинси Промес и Тео Бонгонда: первый уже на второй минуте улетел один на один, но не забил. Бонгонда же на 27-й минуте завершал ударом в падении, но попал прямо в руки киперу Заболотному.
Связка Промеса и Бонгонда работала и во втором тайме: на 54-й минуте шли на троих, но врезались в Ивана Миладиновича. Уже на 72-й минуте Тео опасно отдавал на Квинси – снова Заболотный. На 82-й минуте Промес набросил на дальнюю Хесусу Медине, парагваец не попал по воротам.
К 85-й минуте «Сочи» остался меньшинстве – травму получил Ваня Дркушич. Тренер Дмитрий Хохлов уже сделал все пять замен к тому моменту, пришлось доигрывали вдесятером.
Похоже, именно это помогло «Спартаку»: под конец матча защитник Срджан Бабич зачем-то оказался в центре штрафной «Сочи» и хладнокровно реализовал шанс.
Есть 1:0!
«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных, – радуется Промес – Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда. Мы боремся до конца».
Абаскаля вновь спросили про судей – он не очень доволен.
– Изучаете ли вы судей? Сегодня почти весь матч футболисты «Сочи» висели на ваших игроках, а по желтым карточкам равенство. Ориентируетесь на судейство перед матчами?
– Этот вопрос возникал еще перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель.
Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол, – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» наконец-то выиграл. До «Краснодара» – пять очков
Фиксируем.
● Депрессивная серия «Спартак» в РПЛ – все. Москвичи не выигрывали в РПЛ четыре матчей подряд: сначала слили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), потом сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), перед паузой проиграли еще и «Краснодару» (0:2).
● Бабич догнал Промеса по победным голов в сезоне-2022/23. Срджан забил «Динамо» и «Сочи», Квинси – «Пари НН» и «Балтике».
● «Спартак» поднялся на шестое место: в активе 13 очков – как и у «Урала», на одно больше, чем у ЦСКА и «Локомотива».
Отставание от лидирующего «Краснодара» – всего пять очков.
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Гол:
- 1:0 – 90 Бабич.
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Спартак –
Селихов, Бабич, Дуарте, Хлусевич (Рябчук, 87), Мозес (Медина, 66), Зобнин (Пруцев, 46), Промес, Мартинс Перейра, Денисов, Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
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Сочи –
Заболотный, Медведев (Заика, 46), Миладинович, Дркушич, Алвес, Агбалака, Крамарич, Силвейра (Аносов, 46), Кравцов (Нобоа, 22), Батырев (Ангбан, 57), Игнатьев (Бурмистров, 70).
- Предупреждения:
- Батырев (5), Хлусевич (29), Заболотный (89), Соболев (90).
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
А в 6-шиповках без одного очень трудно играть. Вот и попросил другую пару.