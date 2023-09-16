ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Заявка на промах сезона от Ильина из «Ахмата». Обвел вратаря и зарядил в штангу 😱

Ахмат Ахмат
Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
Краснодар Краснодар
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Владимир Ильин Владимир Ильин
Футбол Футбол

С трех метров!

На 50-й минуте матча «Ахмата» и «Краснодара» (1:1) случился, вероятно, промах сезона. Нападающий грозненской команды Владимир Ильин получил мяч в штрафной, убрал и защитника, и вратаря, но умудрился из вратарской попасть в штангу.

Тут действительно было проще попасть.

«У всех бывает! Такие моменты: делал все правильно, уходил в свободную зону, вышел на свободное пространство. Здесь ничего не поделаешь! К сожалению для нас гол не случился. Значит, наверное, для чего-то это нужно. Может, в следующей игре забьет не один, а два», – сказал про промах Ильина после матча тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко.

Этот угол какой-то заколдованный – в первом тайме туда не попал Олусегун. В те же ворота и почти с такой же убойной позиции.

Даже с такой реализацией команды обменялись голами в первом тайме: на третьей минуте отличился Олейников из «Ахмата», на 39-й ответил Кади – 1:1. Краснодарский клуб благодаря этому результату лидирует в Премьер-лиге – набрали 18 очков за восемь туров.

Ахмат – Краснодар 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Олейников, 1:1 – 38 Кади.
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Камилов, 56), Бериша (Харин, 68), Олейников (Швец, 82), Камило, Ковачев (Конате, 56), Ильин (Гбамбле, 82).
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Петров (Оласа, 65), Кади (Сперцян, 65), Черников, Кривцов (Пина, 73), Баши, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 73).
Предупреждения:
Камилов (73), Семенов (88).

Заболотный не забил из вратарской в пустые – ЦСКА пропустил в следующей атаке 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Большого мастера видно сразу
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
То есть вариант с Хоттабычем сразу все отмели?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilich 1973
Бильярдист, от борта в угол хотел)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
они повсюду
Ответ Тиджани Бабангида
Большого мастера видно сразу
чем-то напомнило Бесчастных
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ fantast1c
Напомните, сколько этот товарищ в год получает?
Ровно столько, сколько клуб согласился ему платить и ни копейкой больше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Не захотел огорчать свою бывшую
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Компотов
Раньше времени увидел мяч в воротах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Мозг начал праздновать и "обрубил" сигнал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Keane09
Баженова вспомнил. Тот тоже в упор мазал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wats0n
Премию имени Никиты Баженова можно смело переименовывать 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ахахахах, как изысканно он это сделал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Ответ они повсюду
чем-то напомнило Бесчастных
Бесчастных «рыбкой» Югославии забивал зато!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Степан Плотников
Ответ fantast1c
Давайте тогда вспоминать на чьи дотации существует этот клуб. Заранее тысячекратно извиняюсь.
Аллаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий