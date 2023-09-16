Заявка на промах сезона от Ильина из «Ахмата». Обвел вратаря и зарядил в штангу 😱
С трех метров!
На 50-й минуте матча «Ахмата» и «Краснодара» (1:1) случился, вероятно, промах сезона. Нападающий грозненской команды Владимир Ильин получил мяч в штрафной, убрал и защитника, и вратаря, но умудрился из вратарской попасть в штангу.
Тут действительно было проще попасть.
«У всех бывает! Такие моменты: делал все правильно, уходил в свободную зону, вышел на свободное пространство. Здесь ничего не поделаешь! К сожалению для нас гол не случился. Значит, наверное, для чего-то это нужно. Может, в следующей игре забьет не один, а два», – сказал про промах Ильина после матча тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко.
Этот угол какой-то заколдованный – в первом тайме туда не попал Олусегун. В те же ворота и почти с такой же убойной позиции.
Даже с такой реализацией команды обменялись голами в первом тайме: на третьей минуте отличился Олейников из «Ахмата», на 39-й ответил Кади – 1:1. Краснодарский клуб благодаря этому результату лидирует в Премьер-лиге – набрали 18 очков за восемь туров.
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Камилов, 56), Бериша (Харин, 68), Олейников (Швец, 82), Камило, Ковачев (Конате, 56), Ильин (Гбамбле, 82).
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Петров (Оласа, 65), Кади (Сперцян, 65), Черников, Кривцов (Пина, 73), Баши, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 73).
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