Легионеры РПЛ по странам. Посчитали всех и удивились − Бразилия не первая
Бразилия в топ-2.
«Динамо» подписало Луиса Чавеса − полузащитник стал первым мексиканцем в РПЛ.
Мексика стала 113-й страной с представительством в российском чемпионате. Вот они все.
● Украина держит лидерство, но Бразилия за последние годы подтянулась.
● 23 страны представлены только одним игроком − теперь среди них Луис Чавес.
● Эквадорцев всего шесть, но именно футболист из этой страны может стать рекордсменом-легионером: у Кристиана Нобоа 359 матчей в РПЛ − Дейвидас Шемберас сыграл на 10 больше.
● Главный украинец в РПЛ по количеству матчей Денис Кулаков (210) не попал в общий топ-20.
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Мы же рассмотрим топ-клубы по отдельности. Чтобы фильтр топовости был понятнее, взяли чемпионов РПЛ в XXI веке (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Рубин») и «Динамо».
● Через «Спартак» прошло 15% всех бразильцев чемпионата. Хотя сейчас в составе ни одного.
● Квинси Промес уже в топ-5 «Спартака» по играм в РПЛ (182) − вместе с Романом Зобниным (у него на игру больше) в этом сезоне обгонят Андрея Тихонова (190).
● Половина бразильцев-легионеров сейчас в команде.
● Грузины (топ-5 легионеров по РПЛ) не доезжали до Петербурга − только Саба Сазонов сыграл 15 минут в конце сезона-2020/21.
● Вместо Грузии и Беларуси в ЦСКА Армения и Хорватия.
● Вагнер Лав − лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России (85).
● А Дейвидас Шемберас с Элвером Рахимичем − в топ-10 рекордсменов по матчам за клуб в РПЛ.
● Больше половины всех матчей белорусских легионеров «Локомотива» сыграл Сергей Гуренко (334) − он шестой в топе клуба за всю историю и пятый, если считать только РПЛ.
● А Заза Джанашия − седьмой бомбардир клуба в чемпионате (32).
● Грузинских футболистов в истории «Рубина» аж 14, но сыграли они не очень много. 524 матча на всех − не сильно меньше у Испании (439), Бразилии (436) и Турции (376).
● Правда, за испанцев и турков отдувались в основном двое − Сесар Навас и Гекдениз Карадениз соответственно.
● «Рубин« вообще единственный клубе, в топ-10 у которого сразу пять легионеров: помимо Наваса и Карадениза, еще Макбет Сибайя, Кристиан Ансальди и Кристиан Нобоа.
● Бразильцы даже не на втором месте по популярности. Зато есть португальцы − но и они не первые!
● Оба парагвайских легионера в истории «Динамо» сейчас в клубе.
● Кевин Кураньи − второй бомбардир клуба в РПЛ (50).
Графика: Алиса Ефремова.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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