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Легионеры РПЛ по странам. Посчитали всех и удивились − Бразилия не первая

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Бразилия в топ-2. 

«Динамо» подписало Луиса Чавеса − полузащитник стал первым мексиканцем в РПЛ.

Мексика стала 113-й страной с представительством в российском чемпионате. Вот они все.   

● Украина держит лидерство, но Бразилия за последние годы подтянулась. 

● 23 страны представлены только одним игроком − теперь среди них Луис Чавес.

● Эквадорцев всего шесть, но именно футболист из этой страны может стать рекордсменом-легионером: у Кристиана Нобоа 359 матчей в РПЛ − Дейвидас Шемберас сыграл на 10 больше.  

● Главный украинец в РПЛ по количеству матчей Денис Кулаков (210) не попал в общий топ-20. 

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Мы же рассмотрим топ-клубы по отдельности. Чтобы фильтр топовости был понятнее, взяли чемпионов РПЛ в XXI веке (ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Рубин») и «Динамо».

 

● Через «Спартак» прошло 15% всех бразильцев чемпионата. Хотя сейчас в составе ни одного.

● Квинси Промес уже в топ-5 «Спартака» по играм в РПЛ (182) − вместе с Романом Зобниным (у него на игру больше) в этом сезоне обгонят Андрея Тихонова (190). 

● Половина бразильцев-легионеров сейчас в команде.

● Грузины (топ-5 легионеров по РПЛ) не доезжали до Петербурга − только Саба Сазонов сыграл 15 минут в конце сезона-2020/21. 

● Вместо Грузии и Беларуси в ЦСКА Армения и Хорватия. 

● Вагнер Лав − лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате России (85).

● А Дейвидас Шемберас с Элвером Рахимичем − в топ-10 рекордсменов по матчам за клуб в РПЛ. 

● Больше половины всех матчей белорусских легионеров «Локомотива» сыграл Сергей Гуренко (334) − он шестой в топе клуба за всю историю и пятый, если считать только РПЛ. 

● А Заза Джанашия − седьмой бомбардир клуба в чемпионате (32). 

 

● Грузинских футболистов в истории «Рубина» аж 14, но сыграли они не очень много. 524 матча на всех − не сильно меньше у Испании (439), Бразилии (436) и Турции (376).

● Правда, за испанцев и турков отдувались в основном двое − Сесар Навас и Гекдениз Карадениз соответственно. 

● «Рубин« вообще единственный клубе, в топ-10 у которого сразу пять легионеров: помимо Наваса и Карадениза, еще Макбет Сибайя, Кристиан Ансальди и Кристиан Нобоа. 

● Бразильцы даже не на втором месте по популярности. Зато есть португальцы − но и они не первые! 

● Оба парагвайских легионера в истории «Динамо» сейчас в клубе. 

● Кевин Кураньи − второй бомбардир клуба в РПЛ (50). 

Графика: Алиса Ефремова.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

15 комментариев

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Nick Crosier
В Зените пару бразильцев еще и россияне.
+5
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arriva
Откуда столько казахов набралось. Я их по пальцам могу пересчитать.
+4
0
+4
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r3tr0!
Жаль нет инфо по Ростову. Хотелось бы наглядно, как Карпин не любит негров, например
+4
-1
+3
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VLADIE
помнится у Динамо был состав из одних португальцев с Манише и Ко
+1
0
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Князь из Питера
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Откуда столько казахов набралось. Я их по пальцам могу пересчитать.
У тебя так многл пальцев?
:)))
+1
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Omega-3
Ужос...
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Игорь М.
почему Динамо в рейтинге, а, например, Краснодар нет? Чем хуже?
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_RM_
Это за всё время существования РПЛ насчитали?
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pazo
В общей графике указано, что в РПЛ играл всего один легионер из Румынии, а дальше только среди легионеров Спартака насчитано три румына.
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ilmir84
во многих клубах поменялись лидеры в списке бомбардиров. а в Динамо как был Терехин(забивавший в 1995-1999) так и остался.
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werowolf-gears
Ответ VLADIE
помнится у Динамо был состав из одних португальцев с Манише и Ко
Ну не одни там были португальцы - грек Сейтаридис, нигерийцы Овие и Энакархире, Гьян из Ганы, Танасиевич из Черногории, из постсоветских стран хватало
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NikoVinkovic
Ответ werowolf-gears
Ну не одни там были португальцы - грек Сейтаридис, нигерийцы Овие и Энакархире, Гьян из Ганы, Танасиевич из Черногории, из постсоветских стран хватало
Бразилец Дерлей, аргентинец Фернандес ещё были. Огромная сборная солянка.
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Андрей Тихонов
Ответ arriva
Откуда столько казахов набралось. Я их по пальцам могу пересчитать.
К вопросу о казахах: уроженец пермского края Алексей Попов, сыгравший в свое время несколько матчей за Казахстан здесь учтён как казахский легионер или нет? Если да, то думаю половина учтенных здесь казахов из той же категории.
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Alexander Prokofyev
Ответ _RM_
Это за всё время существования РПЛ насчитали?
нет. сейчас 250 украинцев играет в РПЛ. Представляете? И я не могу
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teo_heel
Ответ pazo
В общей графике указано, что в РПЛ играл всего один легионер из Румынии, а дальше только среди легионеров Спартака насчитано три румына.
Ну вот да... странно.
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