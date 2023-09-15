Теперь в РПЛ дают больше бороться, карточек и фолов меньше. Это правда?

Проверка по фактам.

Перед возобновлением Мир РПЛ оцениваем эффект от последних изменений в руководстве судейством.

В конце июля новым боссом судейского департамента РФС стал Милорад Мажич, сразу после назначения он анонсировал нововведения. Президент РФС Александр Дюков недавно рассказал, что суть одного из них – повышение планки контакта и единоборств.

Хоть Дюков и призвал не делать выводов до 10 тура, мы не удержались! И сравнили данные по количеству фолов, желтых и красных карточек в среднем за матч с сезона-2018/19 до самого свежего отрезка.

С сезона-2018/19 количество зафиксированных фолов поступательно снижалось. Минимального значения достигли в сезоне-2021/22 – тогда команды РПЛ фолили в среднем 21,67 раза. В прошлом чемпионате количество нарушений незначительно выросло, а в нынешнем сезоне судьи в среднем фиксируют на два нарушения больше.

За последние пять сезонов арбитры в среднем показывали не меньше четырех карточек, дважды заходило за пять предупреждений. В сезоне-2023/24 судьи реже пользуются желтыми.

Количество красных карточек в нынешнем сезоне тоже пока на минимальном уровне за шестилетний отрезок.

Рекордный показатель – в сезоне-2020/21, тогда давали в среднем красную каждые три матча.

А что говорит сам Мажич?

Пока новый босс мало появляется в медиапространстве. После назначения он лишь однажды высказался публично – в начале августа признал ошибки Владислава Безбородова в матче ЦСКА – «Ахмат», когда он устроил в Грозном беспредел.

При этом серб отмечал тенденцию: считает, что количество правильных решений увеличивается.

«Не могу сказать, что мы довольны [качеством судейства], так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны, – говорил он «СЭ» после второго тура. – Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона. Впереди еще очень долгий путь и много работы».

А какие ощущения у вас? Стали ли судьи в РПЛ допускать больше борьбы?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф