Кордоба не забил в РПЛ четвертый пенальти из пяти. Из-за этого «Краснодар» не обыграл «Факел»
«Краснодар» не забил «Факелу» в гостях – скатали 0:0. Хотя уже на 12-й минуте у Джона Кордобы был великолепный шанс – пенальти за игру защитника воронежцев рукой в собственной штрафной.
Но колумбийский нападающий катнул мяч в штангу.
• Лучше шансов у «Краснодара» в этой игре не случилось. Команда страдает из-за неудачных пенальти второй матч подряд – в пятом туре Эдуард Сперцян не забил с точки «Локомотиву» при счете 0:0 (в итоге сыграли 1:1 с пропущенным на 97-й).
У краснодарцев уже были проблемы с этим компонентом в сезоне-2021/22. Тогда в первой половине сезона забили четыре из девяти.
В прошлом сезоне забили четыре пенальти, не забили – два.
• «Краснодар» в августе уже бил пенальти – в кубке против «Динамо». Тогда Ахметов не реализовал в первом тайме, а Кордоба как раз забил во втором.
• Хотя в целом у Кордобы в России печальная статистика пенальти – не забивает в два раза чаще, чем забивает.
• Удивительно, что при четырех промахах нет ни одного вратарского сэйва: дважды Кордоба зарядил в штангу, еще раз – в перекладину, однажды пробил мимо.
25.07.2021 – в РПЛ «Уралу» ✅
15.08.2021 – в РПЛ «Арсеналу» ❌
23.10.2021 – в РПЛ «Пари НН» ❌
17.07.2022 – в РПЛ «Факел» ❌
09.08.2023 – в КР «Динамо» ✅
26.07.2023 – в РПЛ «Факел» ❌
В РПЛ у Джона вообще не забито четыре из пяти ударов с точки.
Забавно, что в сериях пенальти в Кубке России в прошлом сезоне колумбийский нападающий всегда был точен – три из трех.
• Основным пенальтистом в прошлом сезоне был Эдуард Сперцян – три попытки и три гола. Он был на поле и против «Факела», но не подошел к точке – в прошлом туре не забил «Локомотиву».
Если бы Кордоба был точнее, «Краснодар» мог сохранил первое место в РПЛ по итогам тура. Но теперь их может догнать или обогнать «Урал» – если не проиграет в Петербурге «Зениту».
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Гудиев, Мастерной (Яколиш, 90), Кудряшов, Божин, Черов, Альшин, Квеквескири, Мендель, Моцпан (Якимов, 46), Аппаев (Марков, 78), Максимов (Долгов, 46; Багамаев, 88).
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Панталеао (Петров, 66), Арутюнян, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов (Оласа, 83), Кади (Кокшаров, 67), Баши (Ахметов, 66), Кордоба.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В смысле? Сперцян уже три пенальти пробил. 2 забил, 1 мимо
Сколько будут продолжаться эти танцы на граблях?!!
Не быки, а бараны!!!