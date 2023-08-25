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Кордоба не забил в РПЛ четвертый пенальти из пяти. Из-за этого «Краснодар» не обыграл «Факел»

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Краснодар Краснодар
Джон Кордоба Джон Кордоба
Футбол Футбол

«Краснодар» не забил «Факелу» в гостях – скатали 0:0. Хотя уже на 12-й минуте у Джона Кордобы был великолепный шанс – пенальти за игру защитника воронежцев рукой в собственной штрафной. 

Но колумбийский нападающий катнул мяч в штангу.

• Лучше шансов у «Краснодара» в этой игре не случилось. Команда страдает из-за неудачных пенальти второй матч подряд – в пятом туре Эдуард Сперцян не забил с точки «Локомотиву» при счете 0:0 (в итоге сыграли 1:1 с пропущенным на 97-й).

У краснодарцев уже были проблемы с этим компонентом в сезоне-2021/22. Тогда в первой половине сезона забили четыре из девяти.

В прошлом сезоне забили четыре пенальти, не забили – два.

• «Краснодар» в августе уже бил пенальти – в кубке против «Динамо». Тогда Ахметов не реализовал в первом тайме, а Кордоба как раз забил во втором.

• Хотя в целом у Кордобы в России печальная статистика пенальти – не забивает в два раза чаще, чем забивает. 

• Удивительно, что при четырех промахах нет ни одного вратарского сэйва: дважды Кордоба зарядил в штангу, еще раз – в перекладину, однажды пробил мимо. 

25.07.2021 – в РПЛ «Уралу» ✅

15.08.2021 – в РПЛ «Арсеналу» ❌

23.10.2021 – в РПЛ «Пари НН» ❌

17.07.2022 – в РПЛ «Факел» ❌

09.08.2023 – в КР «Динамо» ✅

26.07.2023 – в РПЛ «Факел» ❌

В РПЛ у Джона вообще не забито четыре из пяти ударов с точки. 

Забавно, что в сериях пенальти в Кубке России в прошлом сезоне колумбийский нападающий всегда был точен – три из трех.

• Основным пенальтистом в прошлом сезоне был Эдуард Сперцян – три попытки и три гола. Он был на поле и против «Факела», но не подошел к точке – в прошлом туре не забил «Локомотиву».

Если бы Кордоба был точнее, «Краснодар» мог сохранил первое место в РПЛ по итогам тура. Но теперь их может догнать или обогнать «Урал» – если не проиграет в Петербурге «Зениту».

Факел – Краснодар 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФакелГудиев, Мастерной (Яколиш, 90), Кудряшов, Божин, Черов, Альшин, Квеквескири, Мендель, Моцпан (Якимов, 46), Аппаев (Марков, 78), Максимов (Долгов, 46; Багамаев, 88).
КраснодарСафонов, Волков, Панталеао (Петров, 66), Арутюнян, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов (Оласа, 83), Кади (Кокшаров, 67), Баши (Ахметов, 66), Кордоба.
Предупреждения:
Долгов (56), Сперцян (82).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

6 комментариев

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reppandik
Основным пенальтистом в прошлом сезоне был Эдуард Сперцян – забил 3 из 3. Он был на поле и против «Факела», но в начале этого сезоне еще не подходил к точке.

В смысле? Сперцян уже три пенальти пробил. 2 забил, 1 мимо
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Кирилл Дубасов
Вообще пенальти от Краснодара это самый настоящий позор. Им в этом сезоне больше всех пенальти поставили и они столько очков из-за незабитых пенальти потеряли. Интересно, изменится у них что-то по ходу сезона или так и продолжат позориться?
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Разумный кубаноид
Из-за неумения бить пенальти - пробздели два кубка!!!
Сколько будут продолжаться эти танцы на граблях?!!
Не быки, а бараны!!!
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Доктор Верховцев
Сафонов поймал мяч, из за этого Факел не обыграл Краснодар.
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LaffyTaffy
один из деревяннейших нападов в РПЛ. как за него можно было 20+ лямов заплатить? Какой-нибудь Марков не хуже
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Тюменский медвежонок
интересно в Краснодаре когда-нибудь начнут тренировать пенальти? или что там происходи в команде? почему все постоянно мажут
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