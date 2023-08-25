Кордоба не забил в РПЛ четвертый пенальти из пяти. Из-за этого «Краснодар» не обыграл «Факел»

«Краснодар» не забил «Факелу» в гостях – скатали 0:0. Хотя уже на 12-й минуте у Джона Кордобы был великолепный шанс – пенальти за игру защитника воронежцев рукой в собственной штрафной.

Но колумбийский нападающий катнул мяч в штангу.

• Лучше шансов у «Краснодара» в этой игре не случилось. Команда страдает из-за неудачных пенальти второй матч подряд – в пятом туре Эдуард Сперцян не забил с точки «Локомотиву» при счете 0:0 (в итоге сыграли 1:1 с пропущенным на 97-й).

У краснодарцев уже были проблемы с этим компонентом в сезоне-2021/22. Тогда в первой половине сезона забили четыре из девяти.

В прошлом сезоне забили четыре пенальти, не забили – два.

• «Краснодар» в августе уже бил пенальти – в кубке против «Динамо». Тогда Ахметов не реализовал в первом тайме, а Кордоба как раз забил во втором.

• Хотя в целом у Кордобы в России печальная статистика пенальти – не забивает в два раза чаще, чем забивает.

• Удивительно, что при четырех промахах нет ни одного вратарского сэйва: дважды Кордоба зарядил в штангу, еще раз – в перекладину, однажды пробил мимо.

25.07.2021 – в РПЛ «Уралу» ✅

15.08.2021 – в РПЛ «Арсеналу» ❌

23.10.2021 – в РПЛ «Пари НН» ❌

17.07.2022 – в РПЛ «Факел» ❌

09.08.2023 – в КР «Динамо» ✅

26.07.2023 – в РПЛ «Факел» ❌

В РПЛ у Джона вообще не забито четыре из пяти ударов с точки.

Забавно, что в сериях пенальти в Кубке России в прошлом сезоне колумбийский нападающий всегда был точен – три из трех.

• Основным пенальтистом в прошлом сезоне был Эдуард Сперцян – три попытки и три гола. Он был на поле и против «Факела», но не подошел к точке – в прошлом туре не забил «Локомотиву».

Если бы Кордоба был точнее, «Краснодар» мог сохранил первое место в РПЛ по итогам тура. Но теперь их может догнать или обогнать «Урал» – если не проиграет в Петербурге «Зениту».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов