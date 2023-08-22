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Нерес – главная трансферная цель «Зенита». «Бенфика» просила 100 млн, но готова торговаться

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Давид Нерес Давид Нерес
Футбол Футбол

Был важным звеном «Аякса» из полуфинала ЛЧ.

Летом «Зенит» лишился Малкома – безусловного лидера, выдавшего в прошлом сезоне один из самых впечатляющих атакующих перфомансов в истории РПЛ. Петербуржцы уже вышли на рынок в поисках замены – и, похоже, уже определились с приоритетной кандидатурой.

Нерес – главная цель «Зенита». Но переговоры идут тяжело

«Зенит» нацелился на очередного бразильца – Давида Нереса из «Бенфики» ведут с середины лета.

• Первые слухи появились в июле – журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» рассматривает 26-летнего бразильца в качестве замены Малкому и Клаудиньо и уже связывался с Нересом для обсуждения возможного трансфера.

• Затем последовал инсайд от Sport24: «Зенит» готов заплатить 25 млн евро, но «Бенфика» потребовала 100 млн евро – такая сумма отступных указана в контракте бразильца.

• Через несколько дней итальянский журналист Руди Галетти в твиттере написал, что «Бенфика» готова продать вингера в «Зенит», если поступит более выгодное предложение.

• «Зенит» начал действовать более предметно – по информации Ивана Карпова, предложил португальцам 18+3 млн евро за игрока, но «Бенфика» отклонила оффер, сообщив, что отпустит Нереса только за 30 млн евро.

• A Bola опровергла информацию, что «Зенит» отправлял предложения клубу и игроку – были лишь неформальные контакты в попытке понять, возможно ли организовать сделку. Нерес, по данным A Bola, не хочет в «Зенит» – из-за отсутствия еврокубков. Да и сам клуб не намерен продавать игрока, поэтому выставил за него не слишком адекватный ценник в 100 млн евро.

• «Зенит» не сдался. Как пишет Record, петербургский клуб предложил за Нереса 30+5 млн евро, но «Бенфика» все равно отказалась – хотя Карпов писал, что португальцы готовы отпустить бразильца за 30 млн евро.

• На днях CNN Portugal сообщил о новом оффере «Зенита» – российский клуб готовит 45 млн евро.

• A Bola также инсайдит о более крупном предложении петербуржцев – свыше 30 млн евро и заманчивый контракт самому вингеру. 

Нерес был важной частью «Аякса», но травма затормозила развитие. В «Бенфике» перезапустил карьеру

В сезоне-2018/19 Нерес был в основной обойме того самого «Аякса» из полуфинала ЛЧ. Статистика бразильца в той кампании была на уровне – 12+15 в 50 матчах. Но уже в следующем сезоне бразилец надолго выбыл из-за травмы колена, после которой выпал из основы «Аякса» и не вернулся на прежний уровень. 

Зимой 2022-го Нерес перешел в «Шахтер» за 12 млн евро – хотя за два с половиной года до этого «МЮ» и «Милан» предлагали за него 50 млн евро. Правда, за «Шахтер» бразилец так и не провел ни одного официального матча. 

В мае 2022-го Давида «Бенфика» заплатила «Шахтеру» 15 млн евро. В португальском гранде Нерес успешно перезапустил карьеру – с ходу стал игроком основы и набил за сезон-2022/23 12+16 во всех турнирах.

Заменит Малкома в «Зените»?

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Фото: Kay Int Veen, Joaquim Ferreira/Global Look Press

10 комментариев

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Тиджани Бабангида
«Зениту» надо иметь и запасной вариант. «Бенфика» просит много, да и мотивация самого футболиста играть в России без еврокубков - сомнительна
+16
-1
+15
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Кирилл Дубасов
да в принципе непонятно зачем ему ехать в Россию... либо это байки чтобы поднять ценник для кого-то другого. Бенфика постоянный и достойный участник еврокубков, трамплин в топ-5 чемпионатов, а кто такие Зенит? я сам из Питера, но реально не понимаю зачем эти утки кроме описанного выше. бред
+13
-3
+10
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Спартак сила
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Ответ Кирилл Дубасов
да в принципе непонятно зачем ему ехать в Россию... либо это байки чтобы поднять ценник для кого-то другого. Бенфика постоянный и достойный участник еврокубков, трамплин в топ-5 чемпионатов, а кто такие Зенит? я сам из Питера, но реально не понимаю зачем эти утки кроме описанного выше. бред
деньги решают всё
из-за денег он поедет куда захочет
+4
-1
+3
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Иван Абланов
Ответ Спартак сила
деньги решают всё из-за денег он поедет куда захочет
за деньгами к саудитам нынче выстелена дорожка
+2
0
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Дмитрий Караваев
в Питер - на Чиле☺️
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Молодой Френки
100 млн это бред сивой кобылы конечно. он стоит максимум от 15 до 25
+1
0
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иван кочубей
Тюкавин
0
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