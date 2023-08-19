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«Локо» отскочил в Краснодаре на 90+7. Гол Миранчука с лета – шедевр 😍

Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Локомотив Локомотив
Илья Лантратов Илья Лантратов
Краснодар Краснодар
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Антон Миранчук Антон Миранчук
Футбол Футбол

Вот это развязка.

Этот пост должен был зафиксировать потрясающий старт «Краснодара», его пять побед в первых пяти турах, но на 97-й минуте Антон Миранчук сравнял счет (1:1) невероятным ударом и вмешался в структуру текста. 

Только взгляните, как он приложился с лета.

Теперь у Антона 50 голевых действий в РПЛ: 32 гола и 18 передач в 139 матчах.

Чем еще запомнился матч: Сперцян промазал с пенальти, а потом еще зарядил в перекладину

Один из главных моментов случился в середине первого тайма. Эдуард Сперцян рассек оборону «Локо» тонким пасом в штрафную. Сергей Волков выскочил к углу вратарской и прокинул мяч вперед. Илья Лантратов бросился защитнику в ноги и привез пенальти.

К точке подошел тот же Сперцян: развел мяч и Лантратова по разным углам, но не попал в створ. Рядом со штангой!

Opta подсказывает: Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ, до этого было 8 точных ударов. Раньше Эдуард не забивал только за «Краснодар-2» – сначала в Молодежной лиге, а потом в Первой.

Лантратову после перехода в «Локо» пробили целых шесть пенальти в РПЛ, но забили лишь два. Два Илья потащил, еще была пара промахов. Лантратову не забивают с точки второй тур подряд: в прошлом он взял пенальти Бенхамина Гарре из «Крыльев».

«Краснодар» дожал в начале второго тайма. Жоау Баши получил пас от Никиты Кривцова и пробил с границы штрафной в дальний угол. Лантратов, несмотря на рикошет, потащил, но Ильзат Ахметов первым успел на добивание.

Сперцян еще мог забить со штрафного, но угодил в перекладину – личная грусть, которую разделяют многие игроки в Fantasy РПЛ. Эдуард был одним из самых популярных капитанов в туре, но ушел без голевых действий. Еще и с незабитым пенальти.

Разгромная для соперника рецензия от Ивича:

«Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.

У нас были похожие игры, например с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0. У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.

Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице».

Неожиданный топ в РПЛ: «Краснодар» делит первое место с «Уралом»

Несколько важных деталей:

• «Краснодар» впервые потерял очки в Мир РПЛ: теперь делит лидерство с неожиданно мощным «Уралом», который в пятом туре обыграл «Балтику» (1:0).

• Локомотив» не может выиграть три матча РПЛ подряд. В прошлом туре еле забрали ничью с «Крыльями», еще раньше сгорели ЦСКА (1:4). Всего за пять туров «Локо» выиграл всего раз – у «Факела» (4:1). Идет на скромном десятом месте (6 очков).

• Зато москвичи забили в 20-м матче РПЛ подряд – повторили клубный рекорд из 1994-1995 годов.

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Краснодар – Локомотив 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
19 августа, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 47 Ахметов, 1:1 – 90 Миранчук.
КраснодарСафонов, Волков (Эктов, 73), Алонсо, Панталеао, Оласа (Петров, 46), Ахметов (Пина, 73), Черников, Кривцов (Кади, 58), Сперцян, Баши (Олусегун, 90), Кордоба.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Фассон, Погостнов (Морозов, 67), Самошников, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 63), Рыбчинский (Марадишвили, 79), Карпукас (Сарвели, 78), Глушенков, Пиняев (Тикнизян, 63).
Предупреждения:
Оласа (39), Жемалетдинов (54), Черников (90).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

17 комментариев

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Никита Самарин
2 матч в подряд Локо отскакивает. Если хотят претендовать хотя бы на топ 5, улучшение игры нужно значительное, по сравнению с весной просели.
+9
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igls54
Миранчук - спаситель паровоза
+6
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Dan Kennedy
Ответ _El Nino_
не претендую на звание эксперта в области вратарского ремисла, но думаю, все же, вратарь занял плохую позицию и у него не вышел прыжок. Мяч не летел сильно в угол.
Удар был просто неожиданный, такие тяжело тащить. Да и пробил он прилично, а не слабо.
+2
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Dmitrii Shuka
Гол шикарный, но также советую глянуть гол Канаплина(Енисей) против Волгаря
+4
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Faust Doc
Краснодар в своем репертуаре
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Vasili Poplove
Макманаман)
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max bogomazov
Хоть бы Краснодар стал чемпионом
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goleodor
« У Локомотива я не помню даже одного момента». А гол в ваши ворота - это не момент? Да и если честно никаких 4:0 там и близко не было.
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Олег Жуков
Уже второй матч подряд отскакивают. Вместо крупных поражений две ничьи с счётом 1:1.
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alkidamant
Так всё-таки - с лета или слета?
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Александр Кузнецов
Сказал жене - если не пропустим до 80-й, то отскочим 100%. А после 80-й Краснодар просто выключился. Не то, чтобы Локо воспользовался этим в полной мере, но играть стало посвободнее.
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Евгений
32 гола 18 передач за почти 140 матчей,ну это уровень конечно.
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Аристарх Кочубей
Ответ Kubinec_
магнит в своем стиле. без характера всю свою историю
Сказал человек без характера.
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