«Локо» отскочил в Краснодаре на 90+7. Гол Миранчука с лета – шедевр 😍

Вот это развязка.

Этот пост должен был зафиксировать потрясающий старт «Краснодара», его пять побед в первых пяти турах, но на 97-й минуте Антон Миранчук сравнял счет (1:1) невероятным ударом и вмешался в структуру текста.

Только взгляните, как он приложился с лета.

Теперь у Антона 50 голевых действий в РПЛ: 32 гола и 18 передач в 139 матчах.

Чем еще запомнился матч: Сперцян промазал с пенальти, а потом еще зарядил в перекладину

Один из главных моментов случился в середине первого тайма. Эдуард Сперцян рассек оборону «Локо» тонким пасом в штрафную. Сергей Волков выскочил к углу вратарской и прокинул мяч вперед. Илья Лантратов бросился защитнику в ноги и привез пенальти.

К точке подошел тот же Сперцян: развел мяч и Лантратова по разным углам, но не попал в створ. Рядом со штангой!

Opta подсказывает: Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ, до этого было 8 точных ударов. Раньше Эдуард не забивал только за «Краснодар-2» – сначала в Молодежной лиге, а потом в Первой.

Лантратову после перехода в «Локо» пробили целых шесть пенальти в РПЛ, но забили лишь два. Два Илья потащил, еще была пара промахов. Лантратову не забивают с точки второй тур подряд: в прошлом он взял пенальти Бенхамина Гарре из «Крыльев».

«Краснодар» дожал в начале второго тайма. Жоау Баши получил пас от Никиты Кривцова и пробил с границы штрафной в дальний угол. Лантратов, несмотря на рикошет, потащил, но Ильзат Ахметов первым успел на добивание.

Сперцян еще мог забить со штрафного, но угодил в перекладину – личная грусть, которую разделяют многие игроки в Fantasy РПЛ. Эдуард был одним из самых популярных капитанов в туре, но ушел без голевых действий. Еще и с незабитым пенальти.

Разгромная для соперника рецензия от Ивича:

«Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.

У нас были похожие игры, например с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0 . У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов . У «Локомотива» я не помню даже одного момента . На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.

Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице».

Неожиданный топ в РПЛ: «Краснодар» делит первое место с «Уралом»

Несколько важных деталей:

• «Краснодар» впервые потерял очки в Мир РПЛ: теперь делит лидерство с неожиданно мощным «Уралом», который в пятом туре обыграл «Балтику» (1:0).

• Локомотив» не может выиграть три матча РПЛ подряд. В прошлом туре еле забрали ничью с «Крыльями», еще раньше сгорели ЦСКА (1:4). Всего за пять туров «Локо» выиграл всего раз – у «Факела» (4:1). Идет на скромном десятом месте (6 очков).

• Зато москвичи забили в 20-м матче РПЛ подряд – повторили клубный рекорд из 1994-1995 годов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив