«Динамо» и «Краснодар» славно повеселились в Кубке – 4:3 с победным голом Захаряна последним ударом в матче

Кубок России, продолжай!

После 5:4 от «Спартака» и «Пари НН» Фонбет Кубок России порадовал еще одним результативным матчем с драматичной развязкой. На этот раз 4:3 в Москве выдали «Динамо» и «Краснодар».

В первые минуты динамовцы создавали моменты, просто проверяя высокую линию обороны соперников. Это работало и привело к голу на 31-й минуте: Грулев убежал к воротам, его снес Агкацев – пенальти реализовал Фомин.

Почти сразу Грулев забил сам – замкнул головой навес Гладышева. Так счет стал уже 2:0.

Перед перерывом «Краснодар» забил и чуть не сравнял. Сначала Кривцов спокойно получил мяч в штрафной и закрутил в дальний угол. А потом Ильзат Ахметов не реализовал пенальти за игру рукой защитника «Динамо».

Зато «Краснодар» сравнял сразу же после перерыва. Мозес Дэвид получил пас за спины защитникам из глубины, поставил корпус и закатил между ног Лещуку. Очень уверенная реализация момента – и уже 2:2.

Но тут за дело снова взялся Грулев. Вячеслав пробил из-за штрафной – мяч благодаря рикошетам от ноги защитника и от штанги юркнул в ворота. У нападающего «Динамо» дубль и заработанный пенальти.

Гол Грулева случился на 67-й минуте, а уже на 77-й «Краснодар» снова сравнял. Кордоба подставился под фол в штрафной, судья после просмотра ВАР поставил третий пенальти за матч, и Кордоба сам же его реализовал – 3:3.

В конце «Динамо» поддавило – теперь за моменты отвечал вышедший на замену Арсен Захарян. Сначала он подавал со штрафного – и мяч, пометавшись между защитниками и нападающими, попал в штангу.

Казалось, дело катится к серии пенальти. Но на 94-й минуте у Арсена появился второй шанс – штрафной прямо по центру. И вот тут уже все залетело как надо. Смотрим.

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Да, команды группы D Пути РПЛ Кубка России на этой неделе забили 16 голов за 2 матча. И дважды хозяева вырвали победу в самом конце, не доводя до серии пенальти.

После второго тура в группе D лидирует «Спартак» (6 очков), «Динамо» на втором (4), «Пари НН» на третьем (2), а у «Краснодара» пока что 0.

Все самое интересное еще впереди!

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович