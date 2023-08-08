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5:4 от «Спартака» и «Пари НН»! И как внезапно гол «Спартака» превратился в пенальти «Пари НН» после ВАР! 😱😱😱

Спартак Спартак
Тимур Сулейманов Тимур Сулейманов
Пари НН Пари НН
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Футбол Футбол

Безумный матч второго тура ФОНБЕТ Кубка России: «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей (5:4)! Было два камбэка и гол «Спартака», который неожиданно превратился в пенальти «Пари НН». 

ВАР отобрал супергол Зиньковского и заменил его на пенальти в ворота «Спартака». Да-да – 3:4 вместо 4:3

Начнем с самого яркого и необычного момента игры. 

На 53-й минуте (уже при счете 3:3) Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед – красиво выстрелил из-за штрафной из пустой опорной зоны. Казалось, «Спартак» взял игру под контроль после провального начала тайма – ничего не предвещало проблем.

Но празднование москвичей быстро закончился. Оказалось, перед началом голевой атаки «Спартака» мяч в штрафной хозяев попал в руку Даниила Хлусевича.

Просмотр видеоповтора – пенальти! Гол Зиньковского отменяется. Кажется, вопросов к арбитру не будет: рука у Хлусевича действительно была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Тяжелое, но верное решение арбитра Сергея Цыганка, который пока еще не получал назначения на матчи РПЛ.

Тимур Сулейманов уверенно реализовал попытку и оформил дубль.

 

И спартаковские 4:3 внезапно превратились в 3:4. Теперь посмотрите, как это было в прямом эфире. 

Такое уже случалось? Да, например, в Серии А

• В матче СПАЛ – «Фиорентина» хозяева во втором тайме забили гол, но судьи отмотали на несколько минут назад и увидели в предыдущем эпизоде нарушение со стороны игрока СПАЛ. Вместо хозяев вперед вышли гости: между нарушением и назначением пенальти прошло четыре минуты – многовато. 

• Или в Нидерландах: «Витесс» претендовал на пенальти, но в ответной атаке «Фейеноорда» пропустил. Уже после гола главный судья посмотрел видеоповтор, отменил гол и назначил пенальти – 1:1 вместо 2:0 на табло.

Еще одно безумие матча – начало второго тайма! «Нижний» забил 3 за 10 минут 

Самый огонь пошел в начале второго тайма – «Пари НН» без шансов проигрывал 1:3, но за 10 минут забил трижды! Еще раз: три гола «Спартаку» за 10 минут!  

Сначала на 46-й минуте Эдгар Севикян красивым ударом издали сокращает разрыв, 2:3.

Уже на 50-й минуте Виктор Александров сравнивает после углового – уже 3:3!

А потом был тот самый момент с Зиньковским и 3:4 вместо 4:3. 

«Спокойно, уверенно и безо всяких нервов». Красно-белые сделали свой камбэк с 3:4

Абаскаль активно использовал ротацию и на матч с «Пари НН» выпустил ближайший резерв: из игры 3-го тура против «Рубина» в составе сохранился только Хлусевич. 

Матч начался с красоты от Леона Классена, который зарядил из-за штрафной с нерабочей ноги в дальний угол. Это первый гол Леона за клуб, пока он больше времени проводит в запасе, чем на поле. 

«Спартак» вообще начал очень сильно и ярко. На 15-й минуте Данил Пруцев после красивой комбинации в штрафной соперника мягко катнул в угол. Все намекало на крупную и уверенную победу. 

Третий гол «Спартака» тоже получился эффектным – взгляните на пятку Чернова после розыгрыша углового! Какие вообще могли возникнуть проблемы у такого «Спартака»? Но вы уже знаете, как прошел второй тайм. 

После 10-минутной феерии от «Пари НН» Абаскаль оперативно выпустил звездных запасных (на 65-й вышли Промес и Бонгонда), и московская команда снова завелась. И дожала нижегородцев, сделав свой камбэк с 3:4.

На 81-й минуте Михаил Игнатов пробил Виталия Ботнаря после паса Квинси Промеса.

А на 89-й минуте уже сам Промес воспользовался ошибкой защитника гостей и пробил точно в угол. Сегодня вряд ли заснет Кирилл Гоцук – именно он допустил ключевую ошибку, после которой его команда пропустила решающий мяч.

До финального свистка уже ничего не изменилось – нервная и волевая победа «Спартака». Соцсети красно-белых уже ничему не удивляются – яркую победу команды они встретили таким постом:  «Спокойно, уверенно и безо всяких нервов! Все как обычно 😎».

Спартак – Пари НН 5:4 (3:1, 2:3)
Дата проведения
8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
СпартакСвинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
Пари ННБотнарь, Стоцкий, Гоцук, Каккоев, Александров, Калинский, Карапузов, Севикян, Михайлов, Майга, Сулейманов.

Не расходитесь: тут безумный матч «Спартака» в одной картинке 🤯🤯🤯

Фото: кадры трансляции

22 комментария

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Peter Parker
Пари Нн невероятным усилием забил 4 гола и проиграл. Для Спартака это был вторник.
+52
-2
+50
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Direct free kick
Волевая победа главного клуба страны!
+36
-16
+20
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Никита Самарин
Это было 🔥🔥🔥, побольше бы таких ярких матчей!
+20
-1
+19
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Марсель Хабибуллин
Блин, кто-нибудь видел вообще толчок Сулейманова в спину Хлусевича??? Не было бы толчка, Хлус спокойно сыграл бы головой. Я в шоке от судей и от комментаторов. Ещё более в шоке от Лапочкина... Как был пронепригоден, так и остался.

О, один Шалимов это увидел, кроме меня.
+13
-3
+10
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Glukinho
неужели я дожил до плеера, который нормально работает в мобильном приложении и не заставляет смотреть одну и ту же рекламу по кругу?
+6
-1
+5
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Макс Отицкий
Ответ Peter Parker
Пари Нн невероятным усилием забил 4 гола и проиграл. Для Спартака это был вторник.
Никаких сомнений не было в том, что Спартак доведет матч до победы. Могло еще несколько залетать. Который раз ловлю себя на мысли, насколько мощно Абаскаль поставил игру в пас и прокачал психологию команды. Года три назад я бы весь валидол уже выпил.
+5
-2
+3
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Артём Степанов
Ответ Strike36
😂😂😂
Не смейся, у них сейчас 4 стадия. https://pikabu.ru/story/bolelshchikam_spartaka_posvyashchaetsya_4156359?cid=65513633
+2
0
+2
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cuba
Ответ Вера Алексеевна
Могу ошибаться, но, я считаю это заговор Зенита, Миллера, Газпрома, Питербурга и того, чье имя нельзя произносить ЛИЧНО!
Вам лучше сосредоточиться на поддержке "всего своего любимого". Пока оно тут есть. )
+2
-1
+1
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Артем Бреховских
Классный матч! В такие дни вспоминаешь, с каким восторгом ты смотрел футбол в детстве. Ну и здесь к судье не докопаться: гол, хоть и шикарный, но отменен верно, пенку поставили по делу. От того, матч только прибавил в качестве своего сюжета))
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Alexander Shibaev
Ответ Артем Бреховских
Классный матч! В такие дни вспоминаешь, с каким восторгом ты смотрел футбол в детстве. Ну и здесь к судье не докопаться: гол, хоть и шикарный, но отменен верно, пенку поставили по делу. От того, матч только прибавил в качестве своего сюжета))
+1, обвинений судьи в чём-либо вообще не понимаю. Матч не испортил, все основные решения по делу
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serginho1
Ответ Макс Отицкий
Никаких сомнений не было в том, что Спартак доведет матч до победы. Могло еще несколько залетать. Который раз ловлю себя на мысли, насколько мощно Абаскаль поставил игру в пас и прокачал психологию команды. Года три назад я бы весь валидол уже выпил.
Кстати, тоже сидел и спокойно ржал после пенальти, был абсолютно уверен, что выиграют.
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Ничего Смешного
Вот это матч, такой футбол нам нужен.
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Alexander Shibaev
Понятно, что раздолбайство, понятно, что уровень игры в обороне был такой себе. Но как же интересно было смотреть.
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василий иванов
не Спартак, а ФК Валидол. Для болельщиков матч просто шикарный!
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Makario_777
Надеюсь КБ возьмут чемпионат !!!
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Sonic588
Было весело, учитывая то, что когда я постоянно отворачивался от телека, то сразу кто-то забивал гол)

Спартак поздравляю с победой, а Пари НН желаю не падать духом, здорово сегодня поиграли, дали бой непростому противнику, причём бой эпичный и красивый!
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Pink Man
Ребят,честно? Этот Клуб вы уже сватаете в Чемпионы??
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Nur
Крылья советов - Спартак было похожее, вроде. Соболев пенальти реализовал, после вмешательства ВАР. Не помню только, КС забили до этого.
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Rio de Janeiro
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