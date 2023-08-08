5:4 от «Спартака» и «Пари НН»! И как внезапно гол «Спартака» превратился в пенальти «Пари НН» после ВАР! 😱😱😱

Безумный матч второго тура ФОНБЕТ Кубка России: «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей (5:4)! Было два камбэка и гол «Спартака», который неожиданно превратился в пенальти «Пари НН».

ВАР отобрал супергол Зиньковского и заменил его на пенальти в ворота «Спартака». Да-да – 3:4 вместо 4:3

Начнем с самого яркого и необычного момента игры.

На 53-й минуте (уже при счете 3:3) Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед – красиво выстрелил из-за штрафной из пустой опорной зоны. Казалось, «Спартак» взял игру под контроль после провального начала тайма – ничего не предвещало проблем.

Но празднование москвичей быстро закончился. Оказалось, перед началом голевой атаки «Спартака» мяч в штрафной хозяев попал в руку Даниила Хлусевича.

Просмотр видеоповтора – пенальти! Гол Зиньковского отменяется. Кажется, вопросов к арбитру не будет: рука у Хлусевича действительно была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Тяжелое, но верное решение арбитра Сергея Цыганка, который пока еще не получал назначения на матчи РПЛ.

Тимур Сулейманов уверенно реализовал попытку и оформил дубль.

И спартаковские 4:3 внезапно превратились в 3:4. Теперь посмотрите, как это было в прямом эфире.

Такое уже случалось? Да, например, в Серии А

• В матче СПАЛ – «Фиорентина» хозяева во втором тайме забили гол, но судьи отмотали на несколько минут назад и увидели в предыдущем эпизоде нарушение со стороны игрока СПАЛ. Вместо хозяев вперед вышли гости: между нарушением и назначением пенальти прошло четыре минуты – многовато.

• Или в Нидерландах: «Витесс» претендовал на пенальти, но в ответной атаке «Фейеноорда» пропустил. Уже после гола главный судья посмотрел видеоповтор, отменил гол и назначил пенальти – 1:1 вместо 2:0 на табло.

Еще одно безумие матча – начало второго тайма! «Нижний» забил 3 за 10 минут

Самый огонь пошел в начале второго тайма – «Пари НН» без шансов проигрывал 1:3, но за 10 минут забил трижды! Еще раз: три гола «Спартаку» за 10 минут!

Сначала на 46-й минуте Эдгар Севикян красивым ударом издали сокращает разрыв, 2:3.

Уже на 50-й минуте Виктор Александров сравнивает после углового – уже 3:3!

А потом был тот самый момент с Зиньковским и 3:4 вместо 4:3.

«Спокойно, уверенно и безо всяких нервов». Красно-белые сделали свой камбэк с 3:4

Абаскаль активно использовал ротацию и на матч с «Пари НН» выпустил ближайший резерв: из игры 3-го тура против «Рубина» в составе сохранился только Хлусевич.

Матч начался с красоты от Леона Классена, который зарядил из-за штрафной с нерабочей ноги в дальний угол. Это первый гол Леона за клуб, пока он больше времени проводит в запасе, чем на поле.

«Спартак» вообще начал очень сильно и ярко. На 15-й минуте Данил Пруцев после красивой комбинации в штрафной соперника мягко катнул в угол. Все намекало на крупную и уверенную победу.

Третий гол «Спартака» тоже получился эффектным – взгляните на пятку Чернова после розыгрыша углового! Какие вообще могли возникнуть проблемы у такого «Спартака»? Но вы уже знаете, как прошел второй тайм.

После 10-минутной феерии от «Пари НН» Абаскаль оперативно выпустил звездных запасных (на 65-й вышли Промес и Бонгонда), и московская команда снова завелась. И дожала нижегородцев, сделав свой камбэк с 3:4.

На 81-й минуте Михаил Игнатов пробил Виталия Ботнаря после паса Квинси Промеса.

А на 89-й минуте уже сам Промес воспользовался ошибкой защитника гостей и пробил точно в угол. Сегодня вряд ли заснет Кирилл Гоцук – именно он допустил ключевую ошибку, после которой его команда пропустила решающий мяч.

До финального свистка уже ничего не изменилось – нервная и волевая победа «Спартака». Соцсети красно-белых уже ничему не удивляются – яркую победу команды они встретили таким постом: «Спокойно, уверенно и безо всяких нервов! Все как обычно 😎».

Фото: кадры трансляции