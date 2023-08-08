5:4 от «Спартака» и «Пари НН»! И как внезапно гол «Спартака» превратился в пенальти «Пари НН» после ВАР! 😱😱😱
Безумный матч второго тура ФОНБЕТ Кубка России: «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей (5:4)! Было два камбэка и гол «Спартака», который неожиданно превратился в пенальти «Пари НН».
ВАР отобрал супергол Зиньковского и заменил его на пенальти в ворота «Спартака». Да-да – 3:4 вместо 4:3
Начнем с самого яркого и необычного момента игры.
На 53-й минуте (уже при счете 3:3) Антон Зиньковский вывел «Спартак» вперед – красиво выстрелил из-за штрафной из пустой опорной зоны. Казалось, «Спартак» взял игру под контроль после провального начала тайма – ничего не предвещало проблем.
Но празднование москвичей быстро закончился. Оказалось, перед началом голевой атаки «Спартака» мяч в штрафной хозяев попал в руку Даниила Хлусевича.
Просмотр видеоповтора – пенальти! Гол Зиньковского отменяется. Кажется, вопросов к арбитру не будет: рука у Хлусевича действительно была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Тяжелое, но верное решение арбитра Сергея Цыганка, который пока еще не получал назначения на матчи РПЛ.
Тимур Сулейманов уверенно реализовал попытку и оформил дубль.
И спартаковские 4:3 внезапно превратились в 3:4. Теперь посмотрите, как это было в прямом эфире.
Такое уже случалось? Да, например, в Серии А
• В матче СПАЛ – «Фиорентина» хозяева во втором тайме забили гол, но судьи отмотали на несколько минут назад и увидели в предыдущем эпизоде нарушение со стороны игрока СПАЛ. Вместо хозяев вперед вышли гости: между нарушением и назначением пенальти прошло четыре минуты – многовато.
• Или в Нидерландах: «Витесс» претендовал на пенальти, но в ответной атаке «Фейеноорда» пропустил. Уже после гола главный судья посмотрел видеоповтор, отменил гол и назначил пенальти – 1:1 вместо 2:0 на табло.
Еще одно безумие матча – начало второго тайма! «Нижний» забил 3 за 10 минут
Самый огонь пошел в начале второго тайма – «Пари НН» без шансов проигрывал 1:3, но за 10 минут забил трижды! Еще раз: три гола «Спартаку» за 10 минут!
Сначала на 46-й минуте Эдгар Севикян красивым ударом издали сокращает разрыв, 2:3.
Уже на 50-й минуте Виктор Александров сравнивает после углового – уже 3:3!
А потом был тот самый момент с Зиньковским и 3:4 вместо 4:3.
«Спокойно, уверенно и безо всяких нервов». Красно-белые сделали свой камбэк с 3:4
Абаскаль активно использовал ротацию и на матч с «Пари НН» выпустил ближайший резерв: из игры 3-го тура против «Рубина» в составе сохранился только Хлусевич.
Матч начался с красоты от Леона Классена, который зарядил из-за штрафной с нерабочей ноги в дальний угол. Это первый гол Леона за клуб, пока он больше времени проводит в запасе, чем на поле.
«Спартак» вообще начал очень сильно и ярко. На 15-й минуте Данил Пруцев после красивой комбинации в штрафной соперника мягко катнул в угол. Все намекало на крупную и уверенную победу.
Третий гол «Спартака» тоже получился эффектным – взгляните на пятку Чернова после розыгрыша углового! Какие вообще могли возникнуть проблемы у такого «Спартака»? Но вы уже знаете, как прошел второй тайм.
После 10-минутной феерии от «Пари НН» Абаскаль оперативно выпустил звездных запасных (на 65-й вышли Промес и Бонгонда), и московская команда снова завелась. И дожала нижегородцев, сделав свой камбэк с 3:4.
На 81-й минуте Михаил Игнатов пробил Виталия Ботнаря после паса Квинси Промеса.
А на 89-й минуте уже сам Промес воспользовался ошибкой защитника гостей и пробил точно в угол. Сегодня вряд ли заснет Кирилл Гоцук – именно он допустил ключевую ошибку, после которой его команда пропустила решающий мяч.
До финального свистка уже ничего не изменилось – нервная и волевая победа «Спартака». Соцсети красно-белых уже ничему не удивляются – яркую победу команды они встретили таким постом: «Спокойно, уверенно и безо всяких нервов! Все как обычно 😎».
- Дата проведения
- 8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Классен, 2:0 – 15 Пруцев, 2:1 – 29 Сулейманов, 3:1 – 36 Мелешин, 3:2 – 46 Севикян, 3:3 – 50 Александров, 3:4 – 56, пенальти Сулейманов, 4:4 – 80 Игнатов, 5:4 – 89 Промес.
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Спартак –
Свинов, Чернов, Классен, Дуарте, Промес, Медина, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Мелешин.
Не расходитесь: тут безумный матч «Спартака» в одной картинке 🤯🤯🤯
Фото: кадры трансляции
О, один Шалимов это увидел, кроме меня.
Спартак поздравляю с победой, а Пари НН желаю не падать духом, здорово сегодня поиграли, дали бой непростому противнику, причём бой эпичный и красивый!