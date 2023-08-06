Цифра дня. 1,9 xG «Зенита» после трех туров – худший показатель в РПЛ

Неожиданно.

«Зенит» впервые проиграл в Мир РПЛ – «Динамо» (2:3 с безумной развязкой). За простым фактом скрывается удивительная деталь: у команды Семака серьезные проблемы в атаке, несмотря на пять мячей в первых трех турах.

По xG «Зенит» не наиграл даже на два гола

Телеграм-канал Opta подсказывает: по суммарному качеству моментов «Зенит» – худший на старте РПЛ. После трех туров петербуржцы не наиграли даже на два гола – xG 1.9! Меньше нет ни у кого.

Показатель ударов в створ вообще аномален – лишь 8, меньше только у «Пари НН (5). По общему количеству ударов «Зенит» 11-й (10.7 в среднем за матч).

Радует только реализация – несмотря на слабую активность впереди, «Зенит» забил пять (разница с ожидаемыми голами +3,1). Но для чемпиона это все равно слабовато. Для сравнения: «Крылья» за три тура забили целых 10 мячей, в два раза больше.

Неужели так влияет уход Малкома? В прошлом сезоне он выбил безупречные 23+9.

Раздражают выводы на основе xG? Попробуем переубедить

Павел Тихонов подробно разбирал, почему xG так часто критикуется тренерами и болельщиками. Несколько аргументов за ожидаемые голы.

• Команда, которая выше по xG, необязательно должна победить. Иными словами, ожидаемые голы – не метрика общего превосходства, а метрика суммарного качества ударов.

• Чем шире выборка, тем больше показатели ожидаемых голов стремятся к реальным. В нашем случае сыграли только три тура, глобальные выводы делать рано. Но если «Зенит» и дальше будет проседать по xG, возможно, упадут и реальные показатели.

• Модель xG от Opta построена на базе 2,5 млн ударов футболистов разного уровня. Это значит, что она отражает среднестатистическую ценность удара среднестатистического футболиста. Но в матчах бьют разные игроки, и у каждого есть особенности.

• Да, важно: xG – это не стандартизированный показатель. У каждого провайдера статистики он может быть разным. В этом посте мы ориентировались на данные Opta.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев