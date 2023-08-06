ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Цифра дня. 1,9 xG «Зенита» после трех туров – худший показатель в РПЛ

Динамо Москва Динамо Москва
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Малком Малком
Футбол Футбол

Неожиданно.

«Зенит» впервые проиграл в Мир РПЛ – «Динамо» (2:3 с безумной развязкой). За простым фактом скрывается удивительная деталь: у команды Семака серьезные проблемы в атаке, несмотря на пять мячей в первых трех турах.

По xG «Зенит» не наиграл даже на два гола

Телеграм-канал Opta подсказывает: по суммарному качеству моментов «Зенит» – худший на старте РПЛ. После трех туров петербуржцы не наиграли даже на два гола – xG 1.9! Меньше нет ни у кого.

Показатель ударов в створ вообще аномален – лишь 8, меньше только у «Пари НН (5). По общему количеству ударов «Зенит» 11-й (10.7 в среднем за матч).

Радует только реализация – несмотря на слабую активность впереди, «Зенит» забил пять (разница с ожидаемыми голами +3,1). Но для чемпиона это все равно слабовато. Для сравнения: «Крылья» за три тура забили целых 10 мячей, в два раза больше.

Неужели так влияет уход Малкома? В прошлом сезоне он выбил безупречные 23+9. 

Раздражают выводы на основе xG? Попробуем переубедить

Павел Тихонов подробно разбирал, почему xG так часто критикуется тренерами и болельщиками. Несколько аргументов за ожидаемые голы.

• Команда, которая выше по xG, необязательно должна победить. Иными словами, ожидаемые голы – не метрика общего превосходства, а метрика суммарного качества ударов.

• Чем шире выборка, тем больше показатели ожидаемых голов стремятся к реальным. В нашем случае сыграли только три тура, глобальные выводы делать рано. Но если «Зенит» и дальше будет проседать по xG, возможно, упадут и реальные показатели.

• Модель xG от Opta построена на базе 2,5 млн ударов футболистов разного уровня. Это значит, что она отражает среднестатистическую ценность удара среднестатистического футболиста. Но в матчах бьют разные игроки, и у каждого есть особенности.

• Да, важно: xG – это не стандартизированный показатель. У каждого провайдера статистики он может быть разным. В этом посте мы ориентировались на данные Opta.

5 заблуждений, которые вызывают недоверие к xG

Безумная развязка в Питере: «Зенит» сделал 2:2 на 90-й, но получил решающий на 90+6 🔥

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Минус Кузяев, Малком и Вендел - это очень серьёзный удар по команде. Что было наглядно видно сегодня. Вендел даже с пляжа и с пузиком сильнее в 5 раз , чем Ерохин и Ду Кейрос.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А сколько xg у сегодняшнего удара Сергеева с метра? Для понимания методики
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегемоним, пацаны
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 6kMz
Не вижу точных цифр, но вижу график. Из него следует, что удар Сергеева примерно 0,35 xG, а гол Грулёва 0,9. Второй гол Тюкавина около 0,1
Вообще, большой минус модели xG в том, что она не учитывает атаки, которые не закончились ударом. Можно сколько угодно пасоваться в штрафной соперника, но удар с 30 метра xG считает более опасным моментом.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ko_sm_onavt
И Факел Локомотив особенно нагляден)))) 3,12/1,61.счет 1:4
А Opta насчитала 0,9 / 1,8.
https://t.me/optarussia/2525
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну вот пусть теперь Сельдерей показывает, какой он гений.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Tydeus
А сколько xg у сегодняшнего удара Сергеева с метра? Для понимания методики
Не вижу точных цифр, но вижу график. Из него следует, что удар Сергеева примерно 0,35 xG, а гол Грулёва 0,9. Второй гол Тюкавина около 0,1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все зависит от конкурентов, в нормальной ситуации такой Зенит не должен становиться чемпионом, но в нашем инвалидском чемпе конкуренты могут сами посыпаться. Минус 3 системообразующих игрока Малком, Кузяев, Родригао, Вендел только вернулся и непонятно, как он дальше будет играть, сегодня был в порядке, но это ничего не гарантирует. Монтуан и Кейрос просто ролевики на подмену побегать ок, определять игру они не способны. Ренан это песня такого слабого заща я в Зените давненько не припомню. Не по сегодняшней игре а в принципе. Это комбо в позиционной игре он слаб, в единоборствах никакой, у него там говорят пас первый, лучше бы его не было он из игры в игру пытается обрезаться, сегодня просто не простили он еще привезет, обязательно привезет. Сказать то ему ничего нельзя, он по легенде супер талант и на всех тут с прибором клал. Это не Чистяков, которого за ошибку можно в сливе обвинить. Пора сворачивать этот бразильский проект. Сильные бразилы сюда больше не поедут, оставшиеся, которые из себя, что то представляют на чемоданах. Согласен с Аршавиным надо скупать внутри все, что шевелится. Лч на кону не стоит так что сезон можно и слить, главное в следующем перезапуститься.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Для понимания "ценности" такого показателя: первый гол Зенита получил... ровно 0 (ноль) xG. Потому что автогол. Опта считает, что Динамо само взяло мяч в центре и ловким перепасом закатило себе в ворота.
Может быть, не надо путать людей и писать, что этот оптовский иксджи отражает качество моментов? Он показывает исключительно качество ударов в створ, что, мягко говоря, не одно и то же. Я бы советовал поправить статью.
Как можно делать какие-то выводы по такой цифре - большой вопрос.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А будет запись о том, что посещаемость растёт 3й тур подряд и было 11732 средней в этом туре? Что аж на четверть больше чем в первом туре. Хотелось бы почитать мнение местных экспертов и аналитиков, которые утверждали, что с фан-уйди посещаемость рухнет ниже 5000 и вообще стадионы пустые будут. А в первом туре, мол, был просто эффект открытия чемпионата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Tydeus
А сколько xg у сегодняшнего удара Сергеева с метра? Для понимания методики
Там всё-таки не с метра, а почти с линии вратарской. Засчитали примерно 0,3 за него.
https://t.me/optarussia/2573
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ 6kMz
Вообще, большой минус модели xG в том, что она не учитывает атаки, которые не закончились ударом. Можно сколько угодно пасоваться в штрафной соперника, но удар с 30 метра xG считает более опасным моментом.
Если сколько угодно пасовать в штрафной без ударов, то откуда голы возьмутся?

А вот у дальних ударов xG и так очень мал. Там на сотые доли счет идет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ bevooch
А Opta насчитала 0,9 / 1,8. https://t.me/optarussia/2525
Нехилый разброс.. В телеграме Мир РПЛ цифры другие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Петроград
Для понимания "ценности" такого показателя: первый гол Зенита получил... ровно 0 (ноль) xG. Потому что автогол. Опта считает, что Динамо само взяло мяч в центре и ловким перепасом закатило себе в ворота. Может быть, не надо путать людей и писать, что этот оптовский иксджи отражает качество моментов? Он показывает исключительно качество ударов в створ, что, мягко говоря, не одно и то же. Я бы советовал поправить статью. Как можно делать какие-то выводы по такой цифре - большой вопрос.
Да все норм. Ничего страшного не случилось. С выезда привезли 4 очка. Сегодня играли вполне нормально. Моменты создавали. Проиграли из-за индивидуальных ошибок конкретных игроков. Пусть порадуются московские партнеры. Там уже медали после 3 туров повесили:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий