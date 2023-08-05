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«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

Угучукву Иву Угучукву Иву
Марат Апшацев Марат Апшацев
Спартак Спартак
Евгений Кукуляк
судьи судьи
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Рубин Рубин
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Футбол Футбол

Следом за красивым голом «Спартак» пострадал от судей в матче с «Рубином».

Судья Евгений Кукуляк свистнул фол на линии штрафной, когда Руслан Литвинов в подкате на скорости выбивал мяч у Марата Апшацева.

Но нарушения не было, спартаковец сыграл в мяч.

Так что обсуждать тут нужно не место нарушения (на линии или за пределами), а сам факт.

Литвинов сначала точно дотянулся, выбил мяч – и уже потом между игроками случился контакт. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канал «Але, рэф», уверен, что штрафного не было: «Защитник в подкате аккуратно играет в мяч, далее происходит естественный контакт между футболистами».

В итоге после первого рикошета, от стенки, мяч попал к Угучукву Иву, он пробил, и после второго отскока – когда Даниил Хлусевич неудачно подставил голову – пролетел в ворота мимо Александра Максименко.

«Какое нарушение правил? Здесь не надо ничего выдумывать, – возмущался в перерыве на «Матч Премьере» Андрей Тихонов. – Посмотрите, куда летит мяч. Если бы мяч протыкался, он бы шел в сторону лицевой линии. А здесь мяч сильно уходит в аут. Таких моментов давно не видел. Чтобы судьи так ошибались. Судейская ошибка, которая привела к голу в ворота «Спартака».

ВАР тут помочь не мог. Почему?

Анатолий Синяев разъясняет тонкости. Главное – как минимум по повторам в трансляции нет ясности, что это эпизод внутри штрафной. А на решения, которые не связаны с пенальти, видеоассистенты по протоколу влиять не могут.

«Если ВАР со всех камер видит, что контакт был вне штрафной, ВАР не может вмешаться в эпизод. Я с трех камер не могу точно сказать, где контакт. Но у ВАР есть еще. 

Поэтому если ВАР считает, что не видно, где именно контакт, или контакт был до, он не вмешивается. В штрафной удар ВАР не может вмешаться. Если бы повторы четко показывали, что контакт внутри штрафной, его бы позвали к монитору: посмотри, контакт внутри, но есть нюанс в виде игры в мяч».

Так в конце первого тайма «Рубин» сравнял счет, и «Спартаку» пришлось начинать все с начала.

Кукуляк в этом году ошибается много. Не дал пенальти на Тюкавине и зря удалил Денисова

Список ошибок Евгения Кукуляка тревожно растет.

В марте он не заметил явный контакт Клаудиньо с Константином Тюкавиным в Кубке России. Да, «Динамо» и без этого выбило зенитовцев, но эпизод вышел резонансным.

Тогда арбитр не изменил решение даже после подсказки от ВАР, экспертно-судейская комиссия детально разбирала эпизод и однозначно признала его ошибкой судьи.

Кукляка по итогам отстранили от работы из-за низкой оценки.

Когда он вернулся к работе, устроил новый скандал – как раз с участием «Спартака».

Арбитр удалил за вторую желтую Даниила Денисова, эпизод этого не заслуживал. Тогда спартаковцы потеряли очки, сыграли 1:1.

На этот раз в Казани смогли сделать так, чтобы судейская ошибка не повлияла на результат.

Рубин – Спартак 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
5 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Бонгонда, 1:1 – 39 Иву, 1:2 – 58 Медина, 1:3 – 67 Игнатов, 1:4 – 73 Промес.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Иву, Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79).
СпартакМаксименко, Джикия, Литвинов (Дуарте, 81), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 58), Зобнин (Медина, 58), Мартинс Перейра (Умяров, 79), Денисов, Бонгонда (Пруцев, 78), Соболев.
Предупреждения:
Фамейе (23), Хлусевич (35), Иву (71), Лисакович (84), Грицаенко (90).

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

9 комментариев

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Кукуляка выпускают на Спартак именно для этих целей: придумывать красные, назначать левые штрафные...
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Спартак с заслуженной победой! Обидно только то, что из за неквалифицированного судейки вновь не смогли выиграть всухую
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и не надо потом говорить будто Спартаку судьи всегда присуживают. Не сказать что специально, но судья в очередной раз ошибся в пользу соперника красно белых
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Не везёт Литвинову. То игру с зеней пропустит, то в финале кубка на нём левый пенальти дадут
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Глупые рекомендации ВАР надо менять. ВАР должен вмешиваться в любую ошибку судьи на поле, а не только пенальти, красные карточки.
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Ответ Onion
Спартак сильнее Рубина, выиграл совершенно по делу. Рахимов фиг знает что в обороне своей команды придумал. Была бы солидная классная победа, если бы не нытье КБ по поводу этого штрафного.
А с каких пор правда нытьём стала? А, хотя ты ж болотный, это уже диагноз
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