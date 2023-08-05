«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч
Следом за красивым голом «Спартак» пострадал от судей в матче с «Рубином».
Судья Евгений Кукуляк свистнул фол на линии штрафной, когда Руслан Литвинов в подкате на скорости выбивал мяч у Марата Апшацева.
Но нарушения не было, спартаковец сыграл в мяч.
Так что обсуждать тут нужно не место нарушения (на линии или за пределами), а сам факт.
Литвинов сначала точно дотянулся, выбил мяч – и уже потом между игроками случился контакт. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канал «Але, рэф», уверен, что штрафного не было: «Защитник в подкате аккуратно играет в мяч, далее происходит естественный контакт между футболистами».
В итоге после первого рикошета, от стенки, мяч попал к Угучукву Иву, он пробил, и после второго отскока – когда Даниил Хлусевич неудачно подставил голову – пролетел в ворота мимо Александра Максименко.
«Какое нарушение правил? Здесь не надо ничего выдумывать, – возмущался в перерыве на «Матч Премьере» Андрей Тихонов. – Посмотрите, куда летит мяч. Если бы мяч протыкался, он бы шел в сторону лицевой линии. А здесь мяч сильно уходит в аут. Таких моментов давно не видел. Чтобы судьи так ошибались. Судейская ошибка, которая привела к голу в ворота «Спартака».
ВАР тут помочь не мог. Почему?
Анатолий Синяев разъясняет тонкости. Главное – как минимум по повторам в трансляции нет ясности, что это эпизод внутри штрафной. А на решения, которые не связаны с пенальти, видеоассистенты по протоколу влиять не могут.
«Если ВАР со всех камер видит, что контакт был вне штрафной, ВАР не может вмешаться в эпизод. Я с трех камер не могу точно сказать, где контакт. Но у ВАР есть еще.
Поэтому если ВАР считает, что не видно, где именно контакт, или контакт был до, он не вмешивается. В штрафной удар ВАР не может вмешаться. Если бы повторы четко показывали, что контакт внутри штрафной, его бы позвали к монитору: посмотри, контакт внутри, но есть нюанс в виде игры в мяч».
Так в конце первого тайма «Рубин» сравнял счет, и «Спартаку» пришлось начинать все с начала.
Кукуляк в этом году ошибается много. Не дал пенальти на Тюкавине и зря удалил Денисова
Список ошибок Евгения Кукуляка тревожно растет.
В марте он не заметил явный контакт Клаудиньо с Константином Тюкавиным в Кубке России. Да, «Динамо» и без этого выбило зенитовцев, но эпизод вышел резонансным.
Тогда арбитр не изменил решение даже после подсказки от ВАР, экспертно-судейская комиссия детально разбирала эпизод и однозначно признала его ошибкой судьи.
Кукляка по итогам отстранили от работы из-за низкой оценки.
Когда он вернулся к работе, устроил новый скандал – как раз с участием «Спартака».
Арбитр удалил за вторую желтую Даниила Денисова, эпизод этого не заслуживал. Тогда спартаковцы потеряли очки, сыграли 1:1.
На этот раз в Казани смогли сделать так, чтобы судейская ошибка не повлияла на результат.
- Дата проведения
- 5 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Иву, Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Литвинов (Дуарте, 81), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 58), Зобнин (Медина, 58), Мартинс Перейра (Умяров, 79), Денисов, Бонгонда (Пруцев, 78), Соболев.
Фото: РИА Новости/Александр Ступников
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