«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

Следом за красивым голом «Спартак» пострадал от судей в матче с «Рубином».

Судья Евгений Кукуляк свистнул фол на линии штрафной, когда Руслан Литвинов в подкате на скорости выбивал мяч у Марата Апшацева.

Но нарушения не было, спартаковец сыграл в мяч.

Так что обсуждать тут нужно не место нарушения (на линии или за пределами), а сам факт.

Литвинов сначала точно дотянулся, выбил мяч – и уже потом между игроками случился контакт. Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канал «Але, рэф», уверен, что штрафного не было: «Защитник в подкате аккуратно играет в мяч, далее происходит естественный контакт между футболистами» .

В итоге после первого рикошета, от стенки, мяч попал к Угучукву Иву, он пробил, и после второго отскока – когда Даниил Хлусевич неудачно подставил голову – пролетел в ворота мимо Александра Максименко.

«Какое нарушение правил? Здесь не надо ничего выдумывать, – возмущался в перерыве на «Матч Премьере» Андрей Тихонов. – Посмотрите, куда летит мяч. Если бы мяч протыкался, он бы шел в сторону лицевой линии. А здесь мяч сильно уходит в аут. Таких моментов давно не видел. Чтобы судьи так ошибались. Судейская ошибка, которая привела к голу в ворота «Спартака».

ВАР тут помочь не мог. Почему?

Анатолий Синяев разъясняет тонкости. Главное – как минимум по повторам в трансляции нет ясности, что это эпизод внутри штрафной. А на решения, которые не связаны с пенальти, видеоассистенты по протоколу влиять не могут.

«Если ВАР со всех камер видит, что контакт был вне штрафной, ВАР не может вмешаться в эпизод. Я с трех камер не могу точно сказать, где контакт. Но у ВАР есть еще.

Поэтому если ВАР считает, что не видно, где именно контакт, или контакт был до, он не вмешивается. В штрафной удар ВАР не может вмешаться . Если бы повторы четко показывали, что контакт внутри штрафной, его бы позвали к монитору: посмотри, контакт внутри, но есть нюанс в виде игры в мяч».

Так в конце первого тайма «Рубин» сравнял счет, и «Спартаку» пришлось начинать все с начала.

Кукуляк в этом году ошибается много. Не дал пенальти на Тюкавине и зря удалил Денисова

Список ошибок Евгения Кукуляка тревожно растет.

В марте он не заметил явный контакт Клаудиньо с Константином Тюкавиным в Кубке России. Да, «Динамо» и без этого выбило зенитовцев, но эпизод вышел резонансным.

Тогда арбитр не изменил решение даже после подсказки от ВАР, экспертно-судейская комиссия детально разбирала эпизод и однозначно признала его ошибкой судьи.

Кукляка по итогам отстранили от работы из-за низкой оценки.

Когда он вернулся к работе, устроил новый скандал – как раз с участием «Спартака».

Арбитр удалил за вторую желтую Даниила Денисова, эпизод этого не заслуживал. Тогда спартаковцы потеряли очки, сыграли 1:1.

На этот раз в Казани смогли сделать так, чтобы судейская ошибка не повлияла на результат.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников