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Дубль 18-летнего вингера «Крыльев» – яркий штрих разгрома «Ростова». Салтыков уже забивал «Спартаку» в Кубке

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Никита Салтыков Никита Салтыков
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Три месяца назад приговорил «Спартак».

18-летний вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков – автор дубля и один из главных творцов разгрома «Ростова» (5:1). 

В субботу он впервые вышел в старте и забил второй гол «Крыльев» после быстрой атаки на 10-й минуте: Роман Ежов технично принял диагональную передачу на фланге, отпасовал на линию штрафной Салтыкову, а тот после приема мощно пробил в нижний угол.

Второй гол Салтыкова пришел после стандарта – Бенхамин Гарре подал на дальний угол вратарской, а Никита хорошо открылся и с лета воткнул мяч под перекладину. 

В XXI веке в РПЛ не было игроков младше Салтыкова, которые бы дебютировали в старте дублем. 

Никита впервые сыграл в РПЛ неделю назад с «Динамо», выйдя на замену на 64-й минуте. Молодой игрок мог отличиться уже тогда – в одном из эпизодов чуть не попал в створ после удара головой, а в другом плохо принял мяч после прохода Гарре. «Крылья» после выхода Салтыкова  (а также Хубулова и Горшкова) доминировали – в итоге отыгрались с 1:3 и вырвали ничью.

Салтыков после «Динамо» сказал, что его ближайшая цель – забить первый гол за «Крылья Советов». Получилось довольно быстро – на первый гол в российской элите вингеру понадобилась всего 41 минута.

Несмотря на то, что Салтыков только-только дебютировал в российской элите, его имя на слуху уже довольно давно. Собрали все, что известно о ярком новичке РПЛ.

Салтыков забивал победный «Спартаку» – гол вывел «Акрон» в финал Пути регионов

Никита – воспитанник «Чертаново» и клиент агента Павла Андреева. В «Крылья Советов» Салтыков перешел в прошлом году, но сразу уехал в аренду в петербургскую «Звезду», где играл под руководством Дмитрия Комаброва.

В «Звезде» Салтыков играл до ноября 2022-го, а в феврале 2023-го его отдали в другую аренду – в «Акрон» к Евгению Калешину. Сотрудничество получилось взаимовыгодным – Никита забил победный гол «Спартаку» головой (при росте 172 см) и вывел «Акрон» в финал Пути регионов Кубка России.

«Салтыков нацелен на гол – это одно из его сильных качеств, очень хочет забивать. Несмотря на небольшой рост он не боится верховой борьбы. Сила в ногах есть, взрывные качества на хорошем уровне – он просто прыгает и борется», – так Калешин характеризовал Салтыкова.

Сам Салтыков, который в матче со «Спартаком» часто шел в обыгрыш, говорил, что не чувствовал разницы в классе. «Это обычные люди – две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во Второй, Первой, Премьер-Лиге – я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация. Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что разницы в классе не почувствовал».

Зимой Салтыков, скорее всего, перейдет в «Локомотив»

После яркого перфоманса в матче со «Спартаком» Салтыковым заинтересовались... конечно, в «Локомотиве» – в конце апреля инсайдер Иван Карпов писал, что игрока могут выкупить летом за 35 млн рублей. 

В конце июля Карпов сообщил, что Салтыков останется в самарском клубе до зимы – но у «Локо» будет право приоритетного выкупа. Скорее всего, договоренности удалось достичь за счет тесных связей Павла Андреева с «Локомотивом».

Два года назад Салтыков избил игрока юношеского «Локо» и получил 4-месячный бан

С «Локомотивом» Салтыкова связывает не самая приятная история. В марте 2021-го после матча «Чертаново» и «Локо» в юношеской лиге ЮФЛ-2 Салтыков вместе с партнерами по команде избили игрока железнодорожников Максима Шнапцева – у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. 

КДК РФС в итоге дисквалифицировал Салтыкова на полгода, два месяца из которых – условно. Также Никита выплатил штраф 15 тысяч рублей.

«Я бы не хотел возвращаться к этой истории. Это было давно, все уже все решили, у всех все зажило, я отбыл наказание. Не стоило мне себя так вести. Это, наверное, детские эмоции. Конечно, я сделал выводы. Как говорят, умные люди учатся на ошибках других, а дураки – на своих. Вот я научился – думаю, больше такого не повторится», – так ситуацию с избиением Салтыков комментировал спустя два года.

Крылья Советов – Ростов 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
5 августа, 15.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Хубулов, 2:0 – 10 Салтыков, 2:1 – 22 Комличенко, 3:1 – 35 Салтыков, 4:1 – 73 Карпицкий, 5:1 – 90, пенальти Ежов.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл (Барач, 90), Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Ежов, Гарре (Шитов, 83), Бабкин (Витюгов, 83), Салтыков (Рассказов, 61), Хубулов (Карпицкий, 61).
РостовПесьяков, Вахания (Байрамян, 79), Прохин, Мелехин, Чернов, Глебов, Миронов (Уткин, 46), Щетинин (Акбашев, 46), Ионов (Мохеби, 58), Тугарев (Голенков, 58), Комличенко.
Предупреждения:
Комличенко (34), Миронов (40), Мохеби (76), Бейл (76), Песьяков (90).

Фото: pfcks.ru; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

8 комментариев

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Да задолбал этот Локо.
Ищите сами игроков, что Спартак, что Локо
Хорош наших игроков скупать.

По 200-300 млн руб если только..
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Оба гола породистые. Как будто забивает человек на большом опыте.
Красава Салтыков
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А его даже не было в топе в недавней статье про главных талантов России.
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А этот "карп" хотя-бы раз угадал что-нибудь?
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Ростов все оставил в матче с Зенитом. Но Никита, конечно, хорош
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Хорошие голы, главное что парень уверен в своих силах! Гни свою линию дальше, молодец
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Очередной бриллиант от Игоря Витальевича и думаю, что не последний
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