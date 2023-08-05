Дубль 18-летнего вингера «Крыльев» – яркий штрих разгрома «Ростова». Салтыков уже забивал «Спартаку» в Кубке
Три месяца назад приговорил «Спартак».
18-летний вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков – автор дубля и один из главных творцов разгрома «Ростова» (5:1).
В субботу он впервые вышел в старте и забил второй гол «Крыльев» после быстрой атаки на 10-й минуте: Роман Ежов технично принял диагональную передачу на фланге, отпасовал на линию штрафной Салтыкову, а тот после приема мощно пробил в нижний угол.
Второй гол Салтыкова пришел после стандарта – Бенхамин Гарре подал на дальний угол вратарской, а Никита хорошо открылся и с лета воткнул мяч под перекладину.
В XXI веке в РПЛ не было игроков младше Салтыкова, которые бы дебютировали в старте дублем.
Никита впервые сыграл в РПЛ неделю назад с «Динамо», выйдя на замену на 64-й минуте. Молодой игрок мог отличиться уже тогда – в одном из эпизодов чуть не попал в створ после удара головой, а в другом плохо принял мяч после прохода Гарре. «Крылья» после выхода Салтыкова (а также Хубулова и Горшкова) доминировали – в итоге отыгрались с 1:3 и вырвали ничью.
Салтыков после «Динамо» сказал, что его ближайшая цель – забить первый гол за «Крылья Советов». Получилось довольно быстро – на первый гол в российской элите вингеру понадобилась всего 41 минута.
Несмотря на то, что Салтыков только-только дебютировал в российской элите, его имя на слуху уже довольно давно. Собрали все, что известно о ярком новичке РПЛ.
Салтыков забивал победный «Спартаку» – гол вывел «Акрон» в финал Пути регионов
Никита – воспитанник «Чертаново» и клиент агента Павла Андреева. В «Крылья Советов» Салтыков перешел в прошлом году, но сразу уехал в аренду в петербургскую «Звезду», где играл под руководством Дмитрия Комаброва.
В «Звезде» Салтыков играл до ноября 2022-го, а в феврале 2023-го его отдали в другую аренду – в «Акрон» к Евгению Калешину. Сотрудничество получилось взаимовыгодным – Никита забил победный гол «Спартаку» головой (при росте 172 см) и вывел «Акрон» в финал Пути регионов Кубка России.
«Салтыков нацелен на гол – это одно из его сильных качеств, очень хочет забивать. Несмотря на небольшой рост он не боится верховой борьбы. Сила в ногах есть, взрывные качества на хорошем уровне – он просто прыгает и борется», – так Калешин характеризовал Салтыкова.
Сам Салтыков, который в матче со «Спартаком» часто шел в обыгрыш, говорил, что не чувствовал разницы в классе. «Это обычные люди – две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во Второй, Первой, Премьер-Лиге – я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация. Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что разницы в классе не почувствовал».
Зимой Салтыков, скорее всего, перейдет в «Локомотив»
После яркого перфоманса в матче со «Спартаком» Салтыковым заинтересовались... конечно, в «Локомотиве» – в конце апреля инсайдер Иван Карпов писал, что игрока могут выкупить летом за 35 млн рублей.
В конце июля Карпов сообщил, что Салтыков останется в самарском клубе до зимы – но у «Локо» будет право приоритетного выкупа. Скорее всего, договоренности удалось достичь за счет тесных связей Павла Андреева с «Локомотивом».
Два года назад Салтыков избил игрока юношеского «Локо» и получил 4-месячный бан
С «Локомотивом» Салтыкова связывает не самая приятная история. В марте 2021-го после матча «Чертаново» и «Локо» в юношеской лиге ЮФЛ-2 Салтыков вместе с партнерами по команде избили игрока железнодорожников Максима Шнапцева – у него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.
КДК РФС в итоге дисквалифицировал Салтыкова на полгода, два месяца из которых – условно. Также Никита выплатил штраф 15 тысяч рублей.
«Я бы не хотел возвращаться к этой истории. Это было давно, все уже все решили, у всех все зажило, я отбыл наказание. Не стоило мне себя так вести. Это, наверное, детские эмоции. Конечно, я сделал выводы. Как говорят, умные люди учатся на ошибках других, а дураки – на своих. Вот я научился – думаю, больше такого не повторится», – так ситуацию с избиением Салтыков комментировал спустя два года.
- Дата проведения
- 5 августа, 15.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Хубулов, 2:0 – 10 Салтыков, 2:1 – 22 Комличенко, 3:1 – 35 Салтыков, 4:1 – 73 Карпицкий, 5:1 – 90, пенальти Ежов.
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Крылья Советов –
Овсянников, Бейл (Барач, 90), Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Ежов, Гарре (Шитов, 83), Бабкин (Витюгов, 83), Салтыков (Рассказов, 61), Хубулов (Карпицкий, 61).
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Ростов –
Песьяков, Вахания (Байрамян, 79), Прохин, Мелехин, Чернов, Глебов, Миронов (Уткин, 46), Щетинин (Акбашев, 46), Ионов (Мохеби, 58), Тугарев (Голенков, 58), Комличенко.
- Предупреждения:
- Комличенко (34), Миронов (40), Мохеби (76), Бейл (76), Песьяков (90).
Фото: pfcks.ru; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Ищите сами игроков, что Спартак, что Локо
Хорош наших игроков скупать.
По 200-300 млн руб если только..
Красава Салтыков