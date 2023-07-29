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Безумная пушка Бейла запустила камбэк «Крыльев» с 1:3. Что случилось с «Динамо» Лички?

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Арсен Захарян Арсен Захарян
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Гленн Бейл Гленн Бейл
Федор Смолов Федор Смолов
Марцел Личка Марцел Личка
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Футбол Футбол

Бросили играть.

Стартовый матч второго тура РПЛ получился карнавальным: «Крылья Советов» и «Динамо» (3:3) забили четыре уже в первом тайме, а затем добавили еще два во втором.

Красивым получился чуть ли не каждый гол.

Захарян быстро сделал 1+1, забил Смолов, а затем динамовцы бросили играть. «Крылья» ушли в концовке с 1:3

Чувствующий внимание из Европы Арсен Захарян начал в родной Самаре с гола и ассиста. На 8-й минуте он выскочил один на вратаря и открыл счет, а на 30-й сделал элегантную закидушку на Тюкавина. Константин одним касанием принял мяч, а вторым перебросил вратаря.

Это первые результативные действия Захаряна в этом сезоне. Теперь у них с Тюкавиным по 1+1.

«Крылья» получили 0:2 к получасу, но не сдались. И уже через несколько минут получили подарок от Даниила Фомина, который отдал пас сопернику и привез гол на ровном месте.

Голевая десятиминутка на этом не завершилась: на 39-й минуте Федор Смолов оказался один в чужой штрафной и расстрелял ворота «Крыльев».

После 3:1 «Динамо» вновь расслабилось, а зря. Самарцы нагнетали, провели тройную замену (вышли Хубулов, Салтыков и Горшков) и в итоге добились своего. Камбэк во втором тайме начал Гленн Бейл, шикарно вонзив мяч в девятку ворот Шунина.

А в концовке «Крылья» наказали гостей за то, что те совсем бросили играть: мяч попал в руку Грулеву, а полузащитник самарцев Бенхамин Гарре реализовал пенальти. 

Отметим, что после тройной замены на 65-й минуте «Крылья» нанесли 7 ударов по воротам (против 0 у соперника) и владели мячом 70% времени. 

«Крылья» с четырьмя очками временно возглавили таблицу, а «Динамо» при Марцело Личке все никак не может завестись. С новым тренером у москвичей 0 побед в трех матчах: до Самары проиграли «Краснодару» (1:3) в РПЛ и «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) в Кубке.

Личка уверен, что сегодня упустили победу из-за психологии: «65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры.

В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН».

Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей. Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей».

Дальше будет еще сложнее – в следующем туре «Динамо» ждет выездная игра с «Зенитом».

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Крылья Советов – Динамо 3:3 (1:3, 2:0)
Дата проведения
29 июля, 15.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Захарян, 0:2 – 30 Тюкавин, 1:2 – 35 Фернандо, 1:3 – 39 Смолов, 2:3 – 74 Бейл, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
Крылья СоветовОвсянников, Рассказов (Горшков, 64), Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Гарре, Ежов, Фернандо, Витюгов (Бабкин, 76), Рахманович (Салтыков, 64), Карпицкий (Хубулов, 64).
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Захарян (Карапузов, 74), Нгамале (Грулев, 80), Смолов (Кутицкий, 80), Тюкавин (Паршивлюк, 90).
Предупреждения:
Фомин (15), Маричаль (37), Рахманович (45), Евгеньев (52), Хубулов (84).

Фото: fcdm.ru

9 комментариев

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GoodChel
автор,во втором голыми не обенивались,забивали только крылья
+8
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+8
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Rumov
Просто сдохли. В футболе так бывает.
+7
-1
+6
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Тюменский медвежонок
Ответ Аркадий Аркадич
Да не бросили они играть, а просто сдохли. Команда под нагрузками, игроки сами говорили, что был ад на сборах. Пока физика не выправится - так и будет Динамо играть по 50-60 минут.
еще все почему то упускают факт что в Самаре сегодня было максимально душно, даже по по первому тайму видно было что футболисты в конце выжиты были
+4
0
+4
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Trash Talking
Пока непонятен уровень ни Крыльев, ни Динамо: одни обыгрывают Ахмат в гостях и проигрывают Балтике, другие проигрывают дома Краснодару и забивают трёху самарцам уже в первом тайме.
+4
-1
+3
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Аркадий Аркадич
Да не бросили они играть, а просто сдохли. Команда под нагрузками, игроки сами говорили, что был ад на сборах. Пока физика не выправится - так и будет Динамо играть по 50-60 минут.
+2
0
+2
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knockout
У Крыльев разницу делают два человека, Гарре и Евгеньев))
+2
0
+2
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Станнис Баратеон
А вообще Крылья молодцы, вытянули игру , хотя им сейчас тяжело. Три нападающих травмированы, в старте 19-летний Карпицкий и Салтыков с Хубуловым на подхвате.
+2
0
+2
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Станнис Баратеон
Ответ knockout
У Крыльев разницу делают два человека, Гарре и Евгеньев))
Бейл и Овсянников
+1
0
+1
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Anton Kuznetsov
такие пушки выбивают из седла…..
0
0
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