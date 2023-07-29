Безумная пушка Бейла запустила камбэк «Крыльев» с 1:3. Что случилось с «Динамо» Лички?
Бросили играть.
Стартовый матч второго тура РПЛ получился карнавальным: «Крылья Советов» и «Динамо» (3:3) забили четыре уже в первом тайме, а затем добавили еще два во втором.
Красивым получился чуть ли не каждый гол.
Захарян быстро сделал 1+1, забил Смолов, а затем динамовцы бросили играть. «Крылья» ушли в концовке с 1:3
Чувствующий внимание из Европы Арсен Захарян начал в родной Самаре с гола и ассиста. На 8-й минуте он выскочил один на вратаря и открыл счет, а на 30-й сделал элегантную закидушку на Тюкавина. Константин одним касанием принял мяч, а вторым перебросил вратаря.
Это первые результативные действия Захаряна в этом сезоне. Теперь у них с Тюкавиным по 1+1.
«Крылья» получили 0:2 к получасу, но не сдались. И уже через несколько минут получили подарок от Даниила Фомина, который отдал пас сопернику и привез гол на ровном месте.
Голевая десятиминутка на этом не завершилась: на 39-й минуте Федор Смолов оказался один в чужой штрафной и расстрелял ворота «Крыльев».
После 3:1 «Динамо» вновь расслабилось, а зря. Самарцы нагнетали, провели тройную замену (вышли Хубулов, Салтыков и Горшков) и в итоге добились своего. Камбэк во втором тайме начал Гленн Бейл, шикарно вонзив мяч в девятку ворот Шунина.
А в концовке «Крылья» наказали гостей за то, что те совсем бросили играть: мяч попал в руку Грулеву, а полузащитник самарцев Бенхамин Гарре реализовал пенальти.
Отметим, что после тройной замены на 65-й минуте «Крылья» нанесли 7 ударов по воротам (против 0 у соперника) и владели мячом 70% времени.
«Крылья» с четырьмя очками временно возглавили таблицу, а «Динамо» при Марцело Личке все никак не может завестись. С новым тренером у москвичей 0 побед в трех матчах: до Самары проиграли «Краснодару» (1:3) в РПЛ и «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) в Кубке.
Личка уверен, что сегодня упустили победу из-за психологии: «65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры.
В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.
Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН».
Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей. Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей».
Дальше будет еще сложнее – в следующем туре «Динамо» ждет выездная игра с «Зенитом».
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- Дата проведения
- 29 июля, 15.00, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 8 Захарян, 0:2 – 30 Тюкавин, 1:2 – 35 Фернандо, 1:3 – 39 Смолов, 2:3 – 74 Бейл, 3:3 – 90, пенальти Гарре.
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Крылья Советов –
Овсянников, Рассказов (Горшков, 64), Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Гарре, Ежов, Фернандо, Витюгов (Бабкин, 76), Рахманович (Салтыков, 64), Карпицкий (Хубулов, 64).
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Динамо –
Шунин, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Захарян (Карапузов, 74), Нгамале (Грулев, 80), Смолов (Кутицкий, 80), Тюкавин (Паршивлюк, 90).
- Предупреждения:
- Фомин (15), Маричаль (37), Рахманович (45), Евгеньев (52), Хубулов (84).
Фото: fcdm.ru
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