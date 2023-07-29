Безумная пушка Бейла запустила камбэк «Крыльев» с 1:3. Что случилось с «Динамо» Лички?

Бросили играть.

Стартовый матч второго тура РПЛ получился карнавальным: «Крылья Советов» и «Динамо» (3:3) забили четыре уже в первом тайме, а затем добавили еще два во втором.

Красивым получился чуть ли не каждый гол.

Захарян быстро сделал 1+1, забил Смолов, а затем динамовцы бросили играть. «Крылья» ушли в концовке с 1:3

Чувствующий внимание из Европы Арсен Захарян начал в родной Самаре с гола и ассиста. На 8-й минуте он выскочил один на вратаря и открыл счет, а на 30-й сделал элегантную закидушку на Тюкавина. Константин одним касанием принял мяч, а вторым перебросил вратаря.

Это первые результативные действия Захаряна в этом сезоне. Теперь у них с Тюкавиным по 1+1.

«Крылья» получили 0:2 к получасу, но не сдались. И уже через несколько минут получили подарок от Даниила Фомина, который отдал пас сопернику и привез гол на ровном месте.

Голевая десятиминутка на этом не завершилась: на 39-й минуте Федор Смолов оказался один в чужой штрафной и расстрелял ворота «Крыльев».

После 3:1 «Динамо» вновь расслабилось, а зря. Самарцы нагнетали, провели тройную замену (вышли Хубулов, Салтыков и Горшков) и в итоге добились своего. Камбэк во втором тайме начал Гленн Бейл, шикарно вонзив мяч в девятку ворот Шунина.

А в концовке «Крылья» наказали гостей за то, что те совсем бросили играть: мяч попал в руку Грулеву, а полузащитник самарцев Бенхамин Гарре реализовал пенальти.

Отметим, что после тройной замены на 65-й минуте «Крылья» нанесли 7 ударов по воротам (против 0 у соперника) и владели мячом 70% времени.

«Крылья» с четырьмя очками временно возглавили таблицу, а «Динамо» при Марцело Личке все никак не может завестись. С новым тренером у москвичей 0 побед в трех матчах: до Самары проиграли «Краснодару» (1:3) в РПЛ и «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти) в Кубке.

Личка уверен, что сегодня упустили победу из-за психологии: «65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры.

В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН».

Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей. Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей».

Дальше будет еще сложнее – в следующем туре «Динамо» ждет выездная игра с «Зенитом».

Фото: fcdm.ru